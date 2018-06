"Parents Forum lança #StandUpforParents"

O Global Day of Parents homenageia os pais e reconhece seu papel na criação de famílias felizes e carinhosas, nas quais as crianças possam prosperar. As famílias, por sua vez, fornecem a base para comunidades fortes. O Parents Forum, uma organização sem fins lucrativos registrada nos EUA, oferece oportunidades para o apoio dos pais através de workshops, um programa em que se utiliza um livro de mão, bem como outros materiais e atividades educacionais. À medida que os pais se tornam mais conscientes emocionalmente e tomam melhores decisões como pais, suas famílias imediatamente se beneficiam, assim como as comunidades onde vivem e trabalham.

Os fundos levantados por meio do #StandUpForParents darão suporte na comunicação e marketing, bem como nos serviços diretos para os pais em cada etapa do desenvolvimento infantil desde a pré-escola até o ensino médio. Os recursos direcionados para comunicação incluem o alcance de agências comunitárias, escolas e empresas para incentivar o patrocínio ou a colaboração nos workshops realizados no Parents Forum, bem como a criação e impressão, conforme necessário, de materiais para workshops. Nossos serviços diretos incluem hospedagem de oficinas na comunidade e treinamento de coordenadores comunitários. Essas atividades podem exigir aluguel de espaço, lanches, criação de convites e divulgação à imprensa.

Quanto mais fundos coletamos e quanto mais cedo os coletamos, mais rapidamente podemos alcançar as metas de nossa organização para os próximos 12 meses: oferecer mais workshops, treinar facilitadores de oficinas e distribuir mais amplamente uma gama mais diversificada de materiais benéficos.

Seu presente, grande ou pequeno, significará o MUNDO para nós! Ele mostrará a nós e aos pais, que você reconhece o quão críticos eles são para criar e manter comunidades vibrantes, produtivas e sustentáveis. Seu presente nos permitirá continuar o importante trabalho, no qual temos investido nossos próprios recursos, com amor, mente e energia, por muitos anos. Os tempos podem ter mudado desde que lançamos o Parents Forum, mas a necessidade de famílias que funcionem bem nunca diminuirá.

POR FAVOR JUNTE-SE A NÓS NESTA OPORTUNIDADE DE MOSTRAR AOS PAIS EM TODA PARTE O QUANTO OS APRECIAMOS, O QUANTO PROFUNDAMENTE RECONHECEMOS SEUS VALORES PARA NOSSA COMUNIDADE E O QUANTO ESTAMOS COMPROMETIDOS PARA APOIÁ-LOS.

https://www.gofundme.com/stand-up-for-parents

MUITO OBRIGADO.

CONTATO: Eve Sullivan / info@parentsforum.org / +1-617-864-3802 (Boston, Mass.)

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/698185/Parents_Forum___Logo.jpg

FONTE Parents Forum

