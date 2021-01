Il lancio della "Supercar" sull'acqua di WaveShark permette agli Sport d'avventura di essere alla portata di tutti

Comunemente definite come attività che apparentemente comportano un alto tasso di rischio, gli sport d'avventura o gli sport estremi sono i preferiti dagli amanti dell'outdoor e dagli stili di vita non convenzionali. Cosa succede se la barriera di accesso per gli sport d'avventura può essere abbassata da prodotti che cambiano la tua mentalità e alterano l'attuale modo di praticare gli sport acquatici?

Con l'industria globale della navigazione, del surf e degli sport estremi che sta guadagnando centinaia di miliardi di dollari in termini di volume di mercato, il crescente interesse da parte degli appassionati di sport acquatici sta stimolando la tecnologia a diventare innovativa nel campo delle soluzioni per l'energia rinnovabile, dei test di sicurezza dei prodotti e del design idrodinamico. WaveShark ha ridefinito lo standard industriale superando questi compiti.

Il primo prodotto è il WaveShark Jetboard, che è un'innovativa tavola da surf elettrica o jetboard progettata per vivere avventure sportive acquatiche ad alta velocità. WaveShark ha coniato lo slogan della loro jetboard "Born to Thrill" ("Nato per dare emozioni"), manifestando il desiderio di produrre un prodotto che porti l'esperienza del surf ad un nuovo livello. A questo proposito, il Jetboard di WaveShark può raggiungere una velocità massima di 60km/h, leader del settore, con un tempo di accelerazione di soli 3 secondi, che dimostra l'intenzione di WaveShark di offrire ai suoi utenti il meglio in termini di potenza e prestazioni.

Il secondo prodotto è il WaveShark Foil, che è un hydrofoil che punta ad offrire agli utenti un'esperienza più silenziosa, naturale e interconnessa sull'acqua. A differenza delle modalità ad alta velocità offerte sul Jetboard di WaveShark, il WaveShark Foil offre una sensazione quasi spirituale dove gli utenti possono volare sopra l'acqua o "vedere oltre l'orizzonte". L'hydrofoil elettrico sfreccia sopra l'acqua senza lasciare alcuna scia, mantenendo il rumore ad un livello impercettibile, consentendo agli utilizzatori di avere più tempo per immergersi nell'ambiente circostante e godersi l'esperienza. Il nuovo WaveShark Foil offre una batteria con un'autonomia di 120 minuti, che è il tempo di percorrenza più elevato su qualsiasi hydrofoil elettrico attualmente sul mercato.

WaveShark possiede capacità di produzione integrata, il che significa che per ogni componente WaveShark stessa fornisce progettazione, produzione e test centralizzati per mantenere la qualità e l'affidabilità del prodotto costanti. Sono stati condotti numerosi test tra cui il test dinamico di tenuta, il test in nebbia salina e il test di vibrazione per garantire l'impermeabilità, l'anticorrosione e la stabilità.

Entrambi i prodotti WaveShark presentano anche un design portatile e modulare, perfetto per gli spostamenti stagionali della comunità mondiale del surf e per i ridotti requisiti di manutenzione. Entrambe le tavole sono realizzate in fibra di carbonio ultraleggera. Il peso contenuto ed il materiale dalla giusta rigidità offrono un'elevata reattività durante la virata ed il carving. Il posizionamento GPS e un supporto intelligente per il controllo a distanza per la manovrabilità dell'utente rendono WaveShark facilmente adattabile a svariate situazioni.

"Noi di WaveShark crediamo nella missione del marchio incentrata sul consumatore, che è quella di permettere a tutti di vivere la sensazione definitiva di questo sport d'avventura, l'E-surfing", ha detto il fondatore di WaveShark Wally Zheng, "quindi, abbiamo creato prodotti potenziati da una tecnologia intelligente e da un sistema di produzione integrato senza precedenti. Abbiamo profuso tutta la nostra anima in ogni aspetto di questi due prodotti, dall'ideazione ai test di sicurezza. WaveShark continuerà a impegnarsi in termini di qualità del prodotto, tempi di consegna e esperienza d'uso, puntando ad essere il marchio leader mondiale negli sport acquatici."

Per tutti coloro che conducono uno stile di vita fuori dal comune, WaveShark sta ora reclutando un numero limitato di Ambasciatori del Marchio Mondiali, offrendo sconti sui prodotti acquistati in proprio, sessioni di allenamento esclusive individuali e una comunità di player di alto livello dove la tua voce può davvero apportare un cambiamento. Registrati qui oggi stesso.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1424298/1.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1424297/2.jpg

