WaveShark met les sports d'aventure à la portée de tous en lançant sa « Supercar » sur l'eau

Communément décrits comme des activités à haut risque, les sports d'aventure et les sports extrêmes sont privilégiés par les amateurs de plein air et ceux qui mènent un style de vie non conventionnel. Mais qu'arriverait-il si l'on parvenait à éliminer les réticences à l'égard des sports d'aventure au moyen de produits qui changent l'état d'esprit des consommateurs et la façon actuelle de pratiquer les sports nautiques ?

Les industries mondiales de la navigation de plaisance, du surf et des sports extrêmes représentent des centaines de milliards dollars en termes de taille du marché, et l'intérêt croissant des amateurs de sports nautiques favorise l'apparition de technologies innovantes dans le domaine des solutions d'énergie renouvelable, des tests de sécurité des produits et de la conception hydrodynamique. WaveShark a redéfini la norme industrielle en révolutionnant ces secteurs.

Le premier produit est le WaveShark Jetboard, une planche de surf ou jetboard électrique innovante, conçue pour les sports nautiques de vitesse. WaveShark a lancé le slogan associé au jetboard, « Born To Thrill » (né pour le frisson), manifestant ainsi le désir de fabriquer un produit qui élève l'expérience de surf à un niveau jusque-là inédit. À cet égard, le WaveShark Jetboard peut atteindre une vitesse maximale de 60 km/h, la meilleure du secteur, et a un temps d'accélération de seulement 3 secondes, ce qui illustre l'intention de WaveShark d'offrir à ses utilisateurs le meilleur de la puissance et des performances d'un jetboard.

Le deuxième produit est le WaveShark Foil, une planche de surf associée à un système hydroptère électrique, qui vise à offrir aux utilisateurs une expérience sur l'eau plus silencieuse, naturelle et plus harmonieuse. Contrairement aux modes haute vitesse du WaveShark Jetboard, le WaveShark Foil offre une sensation presque spirituelle où les utilisateurs peuvent « voler » au-dessus de l'eau ou « voir au-dessus de la ligne d'horizon ». L'hydroptère électrique glisse au-dessus de l'eau sans laisser de sillage, rendant le bruit imperceptible, donnant ainsi aux utilisateurs plus de temps pour admirer les paysages environnants et profiter de l'expérience. Le nouveau WaveShark Foil dispose d'une autonomie de 120 minutes maximum, soit la durée de navigation la plus longue de tous les hydroptères électriques actuellement sur le marché.

WaveShark dispose de capacités de fabrication intégrées, ce qui signifie que pour chaque composant, WaveShark offre une conception, une fabrication et des tests centralisés pour maintenir une qualité et une fiabilité constantes du produit. De nombreux tests ont été réalisés, notamment un test d'étanchéité dynamique, un test au brouillard salin et un test de vibration pour garantir l'étanchéité, l'anticorrosion et la stabilité.

Les deux produits WaveShark se caractérisent également par leur conception modulaire et portable, parfaite pour les voyages saisonniers de la communauté mondiale du surf. Ils présentent par ailleurs de faibles besoins d'entretien. Les deux planches sont en fibre de carbone ultralégère. La légèreté et la rigidité adéquate du matériau offrent une grande réactivité lors des virages et des virages coupés. Le positionnement GPS et une télécommande intelligente offre une meilleure maniabilité à l'utilisateur et rendent WaveShark facile à adapter.

« Chez WaveShark, nous croyons en la mission de la marque basée sur le consommateur, qui est de permettre à chacun de profiter de la sensation ultime de ce sport d'aventure, le E-surf, a déclaré Wally Zheng, le fondateur de WaveShark. C'est pourquoi nous avons créé des produits équipés d'une technologie intelligente et nous sommes dotés d'un système de fabrication intégré , ce qui est sans précédent. Nous avons mis tout notre cœur dans chaque aspect de ces deux produits, du concept aux tests de sécurité. WaveShark continuera à viser l'excellence en termes de qualité de produit, de délai de livraison et d'expérience utilisateur, avec pour objectif d'être la marque leader mondiale des sports nautiques. »

À tous ceux qui ont un style de vie hors du commun : WaveShark recrute désormais des ambassadeurs de marque mondiaux (quotas limités) en offrant des réductions sur les produits qu'ils achèteront eux-mêmes, en proposant des sessions de formation individuelles exclusives et en donnant accès à une communauté de joueurs de haut niveau où votre voix compte réellement. Inscrivez-vous ici dès aujourd'hui.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1424298/1.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1424297/2.jpg

SOURCE WaveShark Intelligent Tech(HK) Co., Limited