Il Programma di sviluppo e ricostruzione saudita per lo Yemen in una nuova partnership per l'empowerment economico delle donne yemenite

RIYADH, 4 settembre 2020 /PRNewswire/ -- Il Programma di sviluppo e ricostruzione saudita per lo Yemen (SDRPY, Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen) ha firmato un memorandum di cooperazione con la Marib Girls' Foundation a sostegno della sua visione di empowerment economico delle donne attraverso il "Progetto Saba per l'empowerment economico delle donne yemenite", utilizzando le best practice per qualificare le donne yemenite ad avviare iniziative per alleviare le sofferenze delle donne e garantire loro un tenore di vita dignitoso. Il supervisore dello SDRPY, l'ambasciarore Mohammed Saeed Al Jabir, ha firmato per conto del Regno dell'Arabia Saudita, mentre per lo Yemen il documento è stato firmato da Yasmin Ali Al Qadhi, Presidente della Marib Girls' Foundation.