SDRPY in Nieuw Partnerschap voor Economisch Sterkere Jemenitische Vrouwen

RIYADH, 4 september 2020 /PRNewswire/ -- Het Saoedisch Ontwikkelings- en Wederopbouwprogramma voor Jemen (Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen, SDRPY) heeft een samenwerkingsmemorandum getekend met de Marib Girls' Foundation ter ondersteuning van diens visie, te weten het economisch sterker maken van vrouwen middels het project "Saba Project for the Economic Empowerment of Yemeni Women". Daarbij worden best practices gebruikt die Jemenitische vrouwen in staat stellen initiatieven te lanceren waarmee het lijden van vrouwen wordt verlicht en wordt gezorgd voor een behoorlijke levensstandaard voor hen. De Superviserend Ambassadeur van SDRPY, Mohammed Saeed Al Jabir, tekende het memorandum namens het Koninkrijk Saudi-Arabië, terwijl de President van de Marib Girls' Foundation, Yasmin Ali Al Qadhi, tekende voor Jemen.