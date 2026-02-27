Il WFSA premia Franco e Pietro Gussalli Beretta con il Dr. Vito Genco Shooting Ambassador Award

NORIMBERGA, Germania, 27 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Il World Forum on Shooting Activities (WFSA) ha insignito i fratelli Franco Gussalli Beretta e Pietro Gussalli Beretta del suo più alto riconoscimento, il Dr. Vito Genco Shooting Ambassador Award. Franco Gussalli Beretta ha ritirato il premio a nome di entrambi i fratelli durante la sessione plenaria del WFSA nel corso della fiera IWA OutdoorClassics.

"È un immenso onore consegnare la nostra massima onorificenza a personalità che incarnano l'essenza stessa della nostra organizzazione: eccellenza nella caccia e nel tiro sportivo e possesso responsabile di armi da parte dei civili", ha dichiarato Tony Bernardo, presidente del WFSA. "L'assegnazione di questo riconoscimento nel corso del 500° anniversario dell'azienda Beretta lo rende particolarmente significativo."

Il Dr. Vito Genco Shooting Ambassador Award premia personalità di tutto il mondo che si sono distinte per il loro straordinario contributo alla caccia e al tiro sportivo. Tra i precedenti vincitori figurano atleti olimpici, scrittori e personaggi pubblici, tra cui il giudice della Corte suprema degli Stati Uniti, Antonin Scalia.

Nella sua dichiarazione, Franco Gussalli Beretta ha affermato: "Siamo profondamente grati di ricevere questo premio dal WFSA, un'organizzazione che promuove ricerca scientifica, tradizione, valori e innovazione all'interno della comunità del tiro mondiale".

Tra le diverse cariche che ricoprono all'interno del gruppo, Franco Gussalli Beretta è presidente e amministratore delegato della Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, mentre Pietro Gussalli Beretta è presidente e amministratore delegato di Beretta Holding. Fondata nel 1526, la Fabbrica d'Armi Pietro Beretta festeggia quest'anno il suo cinquecentenario.

La sessione plenaria ha inoltre rimarcato il trentesimo anniversario del WFSA nel corso di una presentazione dell'ex presidente Graham Downing, culminata con l'assegnazione di un premio onorario a Juergen Kohlheim per il suo pluriennale impegno nel comitato esecutivo. Nel corso dei dibattiti, sono stati trattati altri argomenti quali le discipline di tiro alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, presentate dal segretario generale dell'ISSF Alessandro Nicotra di San Giacomo, le restrizioni proposte dall'UE sulle munizioni al piombo, discusse da Peter Sellar, avvocato dello studio Squire Patton Boggs e consulente dell'AFEMS, e un nuovo strumento di database delle politiche internazionali del WFSA presentato da Charles Fowler, presidente del Comitato immagine del WFSA.

Informazioni sul WFSA

Il World Forum on Shooting Activities (WFSA) è un'organizzazione internazionale non governativa con status consultivo del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite. Fondata nel 1996, comprende più di 50 organizzazioni nazionali, regionali e internazionali e opera per preservare le tradizioni della caccia e del tiro sportivo attraverso la cooperazione con i governi e le istituzioni internazionali.

Per ulteriori informazioni: www.wfsa.net

