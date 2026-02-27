La WFSA décerne à Franco et Pietro Gussalli Beretta le prix Dr. Vito Genco Shooting Ambassador Award

NÜRNBERG, Allemagne, 27 février 2026 /PRNewswire/ -- Le World Forum on Shooting Activities (WFSA) a nommé les frères Franco Gussalli Beretta et Pietro Gussalli Beretta lauréats de sa plus haute distinction, le Dr. Vito Genco Shooting Ambassador Award. Franco Gussalli Beretta a reçu le prix au nom des deux frères lors de la session plénière de la WFSA au salon IWA OutdoorClassics.

« C'est un immense honneur de remettre notre plus haute distinction à des dirigeants qui incarnent l'essence même de ce que notre organisation promeut - l'excellence dans la chasse, le tir sportif et la possession responsable d'armes à feu par des civils », a déclaré Tony Bernardo, président de la WFSA. « Le fait que cet honneur soit décerné à l'occasion du 500e anniversaire de la société Beretta donne un sens particulier à cette reconnaissance ».

Le prix Dr. Vito Genco Shooting Ambassador Award récompense des personnes du monde entier pour leurs contributions extraordinaires à la chasse et au tir sportif. Parmi les anciens lauréats figurent des athlètes olympiques, des auteurs et des personnalités publiques, dont feu Antonin Scalia, juge à la Cour suprême des États-Unis.

Dans sa déclaration, Franco Gussalli Beretta a déclaré : « Nous sommes profondément reconnaissants de recevoir ce prix de la WFSA, une organisation qui défend la recherche scientifique, la tradition, les valeurs et l'innovation au sein de la communauté mondiale des tireurs ».

Parmi les multiples fonctions qu'ils occupent chacun au sein du groupe, Franco Gussalli Beretta est président et CEO de Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, tandis que Pietro Gussalli Beretta est président et CEO de Beretta Holding. Fondée en 1526, la Fabbrica d'Armi Pietro Beretta célèbre cette année son 500e anniversaire.

La session plénière a également marqué le 30e anniversaire de la WFSA , souligné par une présentation de l'ancien président Graham Downing, et a inclus une récompense honorifique à Juergen Kohlheim pour ses longs états de service au sein du comité exécutif. D'autres sujets et discussions ont porté sur les disciplines de tir aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028, présentés par le secrétaire général de l'ISSF, Alessandro Nicotra di San Giacomo ; les restrictions proposées par l'UE concernant les munitions au plomb, présentées par l'avocat de Squire Patton Boggs et le consultant de l'AFEMS, Peter Sellar ; et un nouvel outil de base de données de politique internationale de l'ASMF, présenté par Charles Fowler, président du comité de l'image de l'ASMF.

A propos de WFSA

Le Forum mondial des activités de tir (WFSA) est une organisation internationale non gouvernementale dotée d'un statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. Fondée en 1996, elle regroupe plus de 50 organisations nationales, régionales et internationales et s'efforce de préserver les traditions de la chasse et du tir sportif en coopérant avec les gouvernements et les institutions internationales.

Pour plus d'informations : www.wfsa.net

