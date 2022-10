Il World Trade Center di Miami annuncia le date dell'Americas Food and Beverage Show and Conference, edizione 2023

L'evento annuale sostiene il commercio bidirezionale e aiuta le piccole e medie imprese a importare ed esportare in nuovi mercati in tutto il mondo; avrà luogo dal 18 al 20 settembre 2023

MIAMI, 7 ottobre 2022 /PRNewswire/-- organizzato dal World Trade Center Miami, l'Americas Food and Beverage Show and Conference chiude l'evento di quest'anno con una partecipazione record di circa 4.700 acquirenti, fornitori ed esperti del settore provenienti da 112 Paesi.

2022 Americas Food and Beverage Show and Conference Opening Ceremony

"Siamo davvero felici del grande successo di quest'anno e siamo entusiasti che molti espositori abbiano già prenotato il proprio spazio espositivo per il 2023" , ha dichiarato Ivan Barrios, CEO del World Trade Center Miami. "La fiera è un importante evento per migliaia di professionisti del settore alimentare e delle bevande che realizzano un anno di acquisti comparativi e altamente differenziati tra centinaia di produttori di alta qualità, dai marchi globali ai prodotti regionali speciali, fino alle offerte artigianali provenienti da tutto il mondo," ha continuato Barrios.

La fiera ha visto la partecipazione di espositori del settore alimentare e delle bevande: bevande alcoliche e analcoliche, alimenti/pasti sostitutivi, frutta e verdura fresche, alimenti naturali/biologici, prodotti da forno/dessert, dolciumi e caramelle, condimenti, alimenti e prodotti per uno stile di vita sano nonché erbe/spezie e aromi utilizzati per le bevande alcoliche Gli espositori del settore non alimentare includevano articoli di drogheria in generale, alimenti per animali domestici e altri animali, prodotti/prodotti e servizi tecnologici, distribuzione, attrezzature per alimenti e bevande, imballaggio/lavorazione dei prodotti e controllo della qualità, conservazione, logistica e benessere e salute.

Il prossimo anno, l'Americas Food and Beverage Show and Conference avrà luogo presso l'iconico Miami Beach Convention Center dal 18 al 20 settembre 2023. Per ulteriori informazioni, contattare: [email protected]@wtcm.com o seguire:

Instagram

Twitter

LinkedIn

Informazioni sul WTC Miami: il World Trade Center Miami (WTCM), fondato nel 1971, è un'organizzazione no-profit che fa parte dell'autorevole organizzazione del commercio globale, la World Trade Centers Association. Da oltre 50 anni, il WTCM facilita il commercio internazionale nella contea di Miami-Dade. Attraverso fiere, missioni, eventi speciali, programmi educativi e altre forme di assistenza, il WTCM ha svolto un ruolo di primo piano nell'affermazione di Miami quale centro leader del commercio globale e ha generato vendite internazionali che hanno stimolato l'economia e contribuito alla creazione di nuovi posti di lavoro.

Twitter

Instagram

LinkedIn

Media:

immagini

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1915488/WTC_Miami.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1888372/Logo_World_Trade_Center_Logo.jpg

SOURCE World Trade Center Miami