World Trade Center Miami anuncia as datas do 2023 Americas Food and Beverage Show and Conference

O evento anual apoia o comércio bidirecional e ajuda pequenas e médias empresas a importarem e exportarem para novos mercados no mundo todo; se reunirá de 18 a 20 de setembrode 2023

MIAMI, 6 de outubro de 2022 /PRNewswire/-- Organizada pelo World Trade Center Miami, o Americas Food and Beverage Show and Conference encerra o evento deste ano com uma presença recorde de aproximadamente 4.700 compradores, fornecedores e especialistas do setor que abrangem 112 países.

Cerimônia de abertura do 2022 Americas Food and Beverage Show and Conference (PRNewsfoto/World Trade Center Miami)

"Estamos muito satisfeitos com o enorme sucesso da feira deste ano e entusiasmados que muitos expositores já tenham reservado seu espaço de exposição para 2023," disse Ivan Barrios, CEO do World Trade Center Miami. "A feira é um importante coordenador para milhares de profissionais de alimentos e bebidas que atingem um ano de fornecimento comparativo e altamente diferenciado em centenas de produtores de alta qualidade, que vão desde marcas globais até produtos especializados regionais e ofertas artesanais de todo o mundo", continuou Barrios.

A feira incluiu participantes expositores de alimentos e bebidas: bebidas alcoólicas e não alcoólicas, substitutos de alimentos/refeições, frutas e legumes frescos, alimentos naturais/orgânicos, produtos de panificação/sobremesas, confeitaria e doces, condimentos, alimentos e produtos saudáveis de estilo de vida e ervas/temperos e aromatizantes alcoólicos. Os expositores de produtos não alimentares incluíram mercadorias e produtos de mercearia em geral, alimentos para animais de estimação/animais, produtos e serviços de tecnologia, distribuição, equipamentos para alimentos e bebidas, embalagens/processamento de produtos e controle de qualidade, armazenagem e logística e bem-estar e saúde.

O Americas Food and Beverage Show and Conference do próximo ano será realizado no icônico Miami Beach Convention Center de 18 a 20 de setembrode 2023. Para mais informações, entre em contato com: [email protected] ou siga:

Sobre o WTC Miami: O World Trade Center Miami (WTCM), fundado em 1971, é uma organização sem fins lucrativos e membro da proeminente organização global de comércio, a World Trade Centers Association. Por mais de 50 anos, a WTCM tem facilitado o comércio internacional no condado de Miami-Dade. Por meio de feiras de negócios, missões, eventos especiais, programas educacionais e outras formas de assistência, o WTCM desempenhou um papel de liderança no estímulo ao surgimento de Miami como um centro líder de comércio global, gerando vendas internacionais para estimular a economia e contribuir para a criação de novos empregos.

FONTE World Trade Center Miami

