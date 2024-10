Illuma, globaler Pionier in der HMO-Forschung, startet Rückverfolgbarkeitsinitiative in der Schweiz und stellt HMO-Innovationen der nächsten Generation vor

VEVEY, Schweiz, 15. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Kürzlich begann illuma, eine globale Super-Premium-Marke für Mutter- und Säuglingsnahrung von Nestlé, am Hauptsitz von Nestlé in Vevey, Schweiz, ihre „Initiative zur Forschungsrückverfolgbarkeit für Humane Milch-Oligosaccharide (HMO)". Mit dem Schwerpunkt auf den jüngsten Fortschritten auf dem Gebiet der Humanmilchforschung, insbesondere im Hinblick auf die fortschrittlichsten HMO-Formeln und ihr Potenzial zur Verbesserung der Ernährungsentwicklung von Säuglingen in den Hauptzielmärkten von illuma, wie z. B. China, wurde die Journey ins Leben gerufen, um die wichtigen Wendepunkte der ersten 1.000 Lebenstage zu beleuchten.

Product lineup of illuma and Nestlé

Illuma hat in China rasch eine Reihe bemerkenswerter HMO-Produkte auf den Markt gebracht, darunter illuma LUXA, illuma HMO-Wachstumsnahrung und illuma HMO-Flüssignahrung, nachdem die Nationale Gesundheitskommission Chinas im Jahr 2023 zwei HMOs als Lebensmittelzusatzstoffe zugelassen hat. Illuma soll als Teil seines anhaltenden Marketing-Engagements und seiner Investitionen in China in Kürze die nächste Generation von patentierten HMO-Formeln für chinesische Verbraucher einführen. Durch den Einsatz globaler Spitzenforschungs- und Entwicklungsressourcen ist illuma bestrebt, seine Nahrung der Muttermilch immer ähnlicher zu machen, um die Immunität von Säuglingen kontinuierlich zu stärken und die Entwicklung der Mütter- und Säuglingsernährungsindustrie zu fördern.

Wissenschaftler von illuma und Nestlé gehörten zu den ersten, die vor mehr als 30 Jahren die Bedeutung von HMOs in der Muttermilch erkannten. Ihre bahnbrechenden Forschungsarbeiten führten zu über 75 veröffentlichten Artikeln und über 100 Patenten im Zusammenhang mit HMOs. Die Marke hat mehr als 55 HMO-bezogene Studien durchgeführt, darunter mehr als 30 klinische Studien. Die Anwendung dieser Studienergebnisse hat dazu geführt, dass in mehr als 100 Ländern eine breite Palette von HMO-haltigen Nahrungsmitteln für Kinder, von Frühgeborenen bis zu Vorschulkindern, angeboten wird und Kinder weltweit von multifunktionalen HMOs profitieren können.

Die Säuglingsnahrung von illuma wird mit enormen Investitionen, kontinuierlichen Innovationen und strengen Tests und Kontrollen entwickelt. Mit der Zulassung von zwei HMOs in China ist illuma bestrebt, eine HMO-Nahrung der nächsten Generation für chinesische Babys zu entwickeln: eine präzise und harmonische Kombination aus den zwei zugelassenen HMOs, verschiedenen angeborenen HMOs aus dem Basispulver, α-Lactalbumin und MFGM, um die Immunität von Säuglingen zu unterstützen und einen verbesserten Schutz für Neugeborene in China zu bieten. Diese mit Spannung erwartete HMO-Nahrung von illuma wird bald in China erhältlich sein und bietet Säuglingen die besten Ernährungslösungen, die weltweit verfügbar sind.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2529794/1.jpg