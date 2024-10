Illuma, pionnier mondial de la recherche sur les HMO, lance son parcours de traçabilité en Suisse, dévoilant les innovations de la prochaine génération en matière d'HMO

VEVEY, Suisse, 15 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Récemment, au siège de Nestlé à Vevey, en Suisse, illuma, une marque mondiale de nutrition maternelle et infantile de très haut de gamme de Nestlé, a entamé son « parcours de recherche sur la traçabilité des oligosaccharides du lait humain (HMO) ». Plus particulièrement axé sur les avancées les plus récentes dans le domaine de la recherche sur le lait humain, en particulier en ce qui concerne les préparations enrichies en HMO les plus sophistiquées et leur potentiel d'amélioration du développement nutritionnel des nourrissons sur les principaux marchés cibles d'illuma, tels que la Chine, le parcours a été créé pour mettre en évidence les tournants significatifs des 1 000 premiers jours de la vie.

Product lineup of illuma and Nestlé

Illuma a rapidement lancé plusieurs produits HMO remarquables en Chine, notamment illuma LUXA, illuma Growing-up Formula (préparation de croissance) et illuma HMO Liquid Formula (préparation liquide), à la suite de l'approbation par la Commission nationale de la santé de Chine de deux HMO en tant qu'additifs alimentaires en 2023. Illuma serait sur le point de présenter la nouvelle génération de préparations enrichies en HMO brevetées aux consommateurs chinois dans le cadre de son engagement commercial et de ses investissements en Chine. S'appuyant sur des ressources mondiales de pointe en matière de recherche et de développement, illuma s'efforce de rapprocher ses préparations du lait humain, afin d'apporter un soutien permanent au renforcement de l'immunité des nourrissons, ce qui favorise également le développement du secteur de la nutrition maternelle et infantile.

Les scientifiques d'illuma et de Nestlé ont été parmi les premiers à réaliser l'importance des HMO dans le lait humain il y a plus de 30 ans. Leurs recherches pionnières ont donné lieu à la publication de plus de 75 articles et à la délivrance de plus de 100 brevets relatifs aux HMO. La marque a réalisé plus de 55 études sur les HMO, dont plus de 30 essais cliniques. Les enfants du monde entier peuvent désormais bénéficier des HMO multifonctionnels grâce à l'application des résultats de cette étude, qui a conduit à la fourniture d'une large gamme de produits alimentaires contenant des HMO pour les enfants, des prématurés aux enfants d'âge préscolaire, dans plus de 100 pays.

Chaque préparation d'illuma est le fruit d'investissements considérables, d'innovations constantes et d'essais et de contrôles rigoureux. Avec l'approbation de deux HMO en Chine, illuma est désireuse de développer une préparation enrichie en HMO de nouvelle génération pour les bébés chinois. Une combinaison précise et harmonieuse comprenant les deux HMO approuvés, divers HMO innés de la poudre de base, de l'α-lactalbumine et du MFGM, pour renforcer l'immunité des nourrissons et offrir une protection améliorée aux nouveau-nés en Chine. Cette préparation enrichie en HMO d'illuma, très attendue, sera bientôt disponible en Chine, offrant aux nourrissons les meilleures solutions nutritionnelles disponibles dans le monde.

