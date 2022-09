- Illumina presenta la revolucionaria serie NovaSeq X para acelerar los descubrimientos genómicos y mejorar la salud humana

La nueva tecnología permite alcanzar los más altos niveles de precisión a una escala inmensa, con la capacidad de secuenciar más de 20.000 genomas al año

Nuestro secuenciador de alto rendimiento más sostenible ofrece una reducción del 90 % del embalaje y del 50 % de los residuos plásticos, y elimina los envíos de hielo seco, ampliando el acceso global a la medicina genómica

SAN DIEGO, 29 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Illumina, Inc. (NASDAQ: ILMN), líder mundial en tecnologías de secuenciación de ADN y basadas en matrices, ha anunciado hoy el lanzamiento de la serie NovaSeq™ X (NovaSeq X y NovaSeq X Plus), nuevos secuenciadores a escala de producción que superarán los límites de lo posible en medicina genómica, permitiendo una secuenciación más rápida, potente y sostenible. Gracias a una tecnología nueva y revolucionaria, NovaSeq X Plus puede generar más de 20.000 genomas completos al año, es decir, 2,5 veces más que los secuenciadores anteriores, lo que acelera enormemente los descubrimientos genómicos y los conocimientos clínicos para comprender las enfermedades y, en última instancia, transformar la vida de los pacientes.

"Illumina ha sido pionera en genómica durante más de dos décadas, y con este nuevo secuenciador estamos reinventando la industria de la genómica una vez más. Hoy, estamos forjando un nuevo camino para progresar en más avances en los tratamientos del cáncer y las enfermedades genéticas, las terapias de precisión y la preparación para las pandemias", dijo Francis deSouza, consejero delegado de Illumina. "Innovaciones como NovaSeq X están en el centro de cómo transformaremos la vida de los pacientes, y esta tecnología innovadora empoderará a los investigadores, científicos y médicos en la lucha por diagnosticar, tratar -y eventualmente curar- las enfermedades, a la vez que hará que la genómica sea más sostenible y accesible para millones de personas más en todo el mundo."

Con su serie NovaSeq X, Illumina ha rediseñado todas las dimensiones de sus secuenciadores de categoría mundial para aumentar aún más la velocidad, la escala, la precisión y la sostenibilidad. Los aspectos más destacados son:

Lanzamiento de una química de secuenciación por síntesis (SBS) fundamentalmente nueva, antes conocida como Chemistry X - ahora conocida como XLEAP-SBS™ - diseñada para una velocidad y precisión 2 veces mayores

Desarrollo de nuestra óptica de más alta resolución y celdas de flujo de ultra alta densidad, que ofrecen un rendimiento 2,5 veces mayor y reducen los costes de secuenciación

Integración de DRAGEN™ Bio-IT a bordo con compresión ORA, lo que permite un análisis secundario altamente preciso y totalmente automatizado con una compresión de datos sin pérdidas 5 veces mayor

Creación de 15 nuevos reactivos termoestables, que permiten el envío a temperatura ambiente, eliminando la necesidad de hielo seco y reduciendo la cantidad de residuos

"Para potenciar los descubrimientos que salvan vidas e impulsar mejores resultados para los pacientes a escala, necesitábamos un nuevo tipo de secuenciador que pudiera revolucionar la genómica tal y como la conocemos. Por eso nos propusimos alterar el status quo y construir la tecnología desde cero, introduciendo una química fundamentalmente nueva, óptica de mayor resolución, celdas de flujo ultradenso y mucho más", dijo Alex Aravanis, director de tecnología de Illumina. "Con una química totalmente nueva y un hardware y software subyacentes, junto con la capacidad de combinar innovaciones genómicas en una única plataforma, NovaSeq X establece un nuevo estándar en la tecnología de secuenciación, al tiempo que permite realizar descubrimientos y obtener resultados en los pacientes que nunca creímos posibles."

NovaSeq X también reduce significativamente los residuos y el impacto medioambiental, lo que refleja el compromiso de Illumina de utilizar su tecnología para apoyar la salud de las personas y del planeta. NovaSeq X presenta una reducción del 90 % en los residuos y el peso del embalaje y una reducción del 50 % en el uso de plástico en comparación con NovaSeq 6000. La posibilidad de enviar reactivos a temperatura ambiente permitirá ahorrar casi 500 toneladas de hielo seco al año, al tiempo que reducirá significativamente los flujos de residuos para nuestros clientes.

Lo que dicen los socios de Illumina

"Estamos entusiasmados con el avance de las tecnologías de secuenciación -como NovaSeq X de Illumina- y con la perspectiva de una secuenciación de mayor calidad y menor coste", dijo Stacey Gabriel, doctora, responsable de genómica y directora senior de la plataforma de genómica del Instituto Broad. "Estos avances nos permitirán aumentar el tamaño de la muestra, la potencia y la diversidad de las cohortes de investigación, incluidos los biobancos de población, y ampliar aún más los límites de la genómica a través de la aceleración de WGS clínica en una variedad de entornos."

"Illumina nos proporcionó la primera tecnología que permitió la secuenciación de miles y luego cientos de miles de genomas completos. El nuevo NovaSeq X nos va a permitir secuenciar los genomas de naciones enteras", dijo Kári Stefánsson, fundador y consejero delegado de deCODE genetics.

"Estamos muy contentos de ser un socio de lanzamiento de la serie NovaSeq X. Macrogen siempre se esfuerza por convertirse en el campeón de la secuenciación personal del genoma completo", dijo el profesor Jeongsun Seo, presidente de Macrogen. "Creo firmemente que NovaSeq X Series acelerará nuestro camino hacia el genoma de 100 dólares. Esto nos permitirá ofrecer un plano genético a todas las personas del mundo para liberar el potencial individual y aumentar la calidad de vida, de ahí el lema de la empresa: "Humanizar la genómica"."

"La potencia, escala, eficiencia y sostenibilidad de la plataforma NovaSeq X acelerarán rápidamente nuestros esfuerzos de aspiración para secuenciar decenas de millones de exomas y genomas para identificar nuevas dianas farmacológicas y avanzar en la terapéutica en desarrollo a través de la genómica de precisión", dijo John Overton, PhD, vicepresidente y director de Secuenciación del Regeneron Genetics Center. "Estos esfuerzos nos ayudan a liberar el poder de la genómica para avanzar en nuestra comprensión de la salud humana y esperamos mejorar los resultados para los pacientes de todo el mundo".

