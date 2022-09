Illumina dévoile la série révolutionnaire NovaSeq X pour accélérer les découvertes génomiques et améliorer la santé humaine

Une nouvelle technologie permet d'atteindre les niveaux de précision les plus élevés à une échelle immense, avec la possibilité de séquencer plus de 20 000 génomes par an

Notre séquenceur à haut débit le plus durable réduit de 90 % les emballages et de 50 % les déchets plastiques, et élimine les expéditions de glace carbonique, améliorant ainsi l'accès à la médecine génomique dans le monde entier

SAN DIEGO, 30 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Illumina, Inc. (NASDAQ: ILMN), un leader mondial dans le séquençage de l'ADN et les technologies basées sur les analyses, a annoncé aujourd'hui le lancement de la série NovaSeq™ X (NovaSeq X et NovaSeq X Plus), de nouveaux séquenceurs à l'échelle de production qui repousseront les limites de ce qui est possible avec la médecine génomique, permettant un séquençage plus rapide, plus puissant et plus durable. Grâce à une nouvelle technologie révolutionnaire, NovaSeq X Plus peut générer plus de 20 000 génomes entiers par an, soit 2,5 fois le débit des séquenceurs précédents, ce qui accélère considérablement la découverte génomique et les connaissances cliniques, pour une meilleure compréhension des maladies et, au final, une transformation de la vie des patients.

Today, Illumina unveiled the groundbreaking NovaSeq X Series, new production-scale sequencers that will push the limits of what is possible with genomic medicine, enabling faster, more powerful, and more sustainable sequencing. The announcement was made live from the Illumina Genomics Forum in San Diego, Calif.

« Illumina est un pionnier de la génomique depuis plus de deux décennies, et avec ce nouveau séquenceur, nous réinventons une fois de plus l'industrie de la génomique. Aujourd'hui, nous forgeons une nouvelle voie pour faire progresser encore plus de percées dans les traitements du cancer et des maladies génétiques, les thérapies de précision et la préparation aux pandémies », a déclaré Francis deSouza, président-directeur général d'Illumina. « Les innovations comme NovaSeq X sont au cœur de la façon dont nous transformerons la vie des patients, et cette technologie révolutionnaire donnera aux chercheurs, aux scientifiques et aux cliniciens les moyens de se battre pour diagnostiquer, traiter - et éventuellement guérir - les maladies, tout en rendant la génomique plus durable et accessible à des millions d'autres personnes dans le monde. »

Avec sa série NovaSeq X, Illumina a repensé chaque aspect de ses séquenceurs de classe mondiale afin d'en augmenter encore la vitesse, l'échelle, la précision et la durabilité. En voici quelques faits saillants :

Lancement d'une chimie de séquençage par synthèse (SBS) fondamentalement nouvelle, anciennement connue sous le nom de Chemistry X - maintenant connue sous le nom de XLEAP-SBS™ - conçue pour une vitesse et une précision 2 fois plus grandes.

Développement de notre optique de plus haute résolution et de nos cellules d'écoulement à ultra-haute densité, offrant un débit 2,5 fois supérieur tout en réduisant les coûts de séquençage

Intégration de la plateforme embarquée DRAGEN™ Bio-IT avec compression ORA, permettant une analyse secondaire très précise et entièrement automatisée avec une compression des données 5 fois plus rapide et sans perte.

Création de 15 nouveaux réactifs thermostables, prenant en charge l'expédition à température ambiante, ce qui permet d'éliminer le besoin de glace carbonique et de réduire les déchets

« Pour faire avancer les découvertes susceptibles de sauver des vies et améliorer les résultats pour les patients à grande échelle, nous avions besoin d'un nouveau type de séquenceur qui pourrait révolutionner la génomique telle que nous la connaissons. C'est pourquoi nous avons entrepris de bouleverser le statu quo et de développer la technologie à partir de rien, en introduisant une chimie fondamentalement nouvelle, une optique à plus haute résolution, des cellules d'écoulement ultra-denses, et plus encore », a déclaré Alex Aravanis, directeur de la technologie chez Illumina. « Avec une toute nouvelle chimie et du matériel et des logiciels sous-jacents, ainsi que la possibilité de combiner des innovations génomiques sur une seule plateforme, NovaSeq X établit une nouvelle norme en matière de technologie de séquençage, tout en permettant des découvertes et des résultats pour les patients que nous n'aurions jamais cru possibles. »

NovaSeq X réduit également de façon significative les déchets et l'impact environnemental, ce qui traduit l'engagement d'Illumina à utiliser sa technologie pour soutenir la santé des populations et de la planète. NovaSeq X permet de réduire de 90 % les déchets et le poids des emballages et de 50 % l'utilisation de plastique par rapport à NovaSeq 6000. La possibilité d'expédier les réactifs à température ambiante permettra d'économiser près de 500 tonnes de glace carbonique par an, tout en réduisant considérablement les flux de déchets pour nos clients.

Ce qu'en disent les partenaires d'Illumina

« Nous sommes ravis de voir les avancées réalisées en matière de technologies de séquençage - comme NovaSeq X d'Illumina - et les perspectives d'un séquençage de meilleure qualité et à moindre coût », a déclaré Stacey Gabriel, PhD, directeur de la génomique et directeur principal de la plateforme de génomique du Broad Institute. « De telles avancées nous permettront d'augmenter la taille de l'échantillon, la puissance et la diversité des cohortes de recherche, y compris les biobanques de population, et de repousser davantage les frontières de la génomique grâce à l'accélération du WGS clinique dans divers contextes. »

« Illumina nous a apporté la première technologie permettant le séquençage de milliers, puis de centaines de milliers de génomes entiers. Le nouveau NovaSeq X va nous permettre de séquencer les génomes de nations entières », a déclaré Kári Stefánsson, fondateur et PDG de deCODE genetics.

Nous sommes très heureux d'être un partenaire de lancement de la série NovaSeq X. Macrogen s'efforce toujours de devenir le champion du séquençage personnel du génome entier », a déclaré le professeur Jeongsun Seo, président de Macrogen. « Je suis fermement convaincu que la série NovaSeq X accélérera notre progression vers le génome à 100 dollars. Cela nous permettra de fournir un plan génétique à chaque personne dans le monde afin de libérer le potentiel individuel et d'améliorer la qualité de vie - d'où le slogan de la société : 'Humaniser la génomique'. »

« La puissance, l'échelle, l'efficacité et la durabilité de la plateforme NovaSeq X vont rapidement accélérer nos efforts ambitieux visant à séquencer des dizaines de millions d'exomes et de génomes afin d'identifier de nouvelles cibles médicamenteuses et de faire progresser les thérapies en développement grâce à la génomique de précision », a déclaré John Overton, PhD, vice-président et directeur du séquençage du Regeneron Genetics Center. « Ces efforts nous aident à libérer la puissance de la génomique pour faire progresser notre compréhension de la santé humaine et, espérons-le, améliorer les résultats pour les patients du monde entier. »

Pour plus d'informations sur les séquenceurs de la série NovaSeq X, veuillez consulter le site illumina.com/novaseqx .

Utilisation des énoncés prospectifs

Ce communiqué peut contenir des déclarations prospectives soumises à divers risques et incertitudes. Parmi les facteurs importants auxquels notre entreprise est soumise et qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés par les énoncés prospectifs, nous pouvons citer : (i) les problèmes inhérents au développement et au lancement de nouveaux produits et services, y compris la modification et la mise à l'échelle des opérations de fabrication, et la dépendance à l'égard de fournisseurs tiers pour les composants essentiels ; (ii) notre capacité à fabriquer des instruments et des consommables robustes ; et (iii) l'acceptation par les clients de nos produits nouvellement lancés, qui peuvent ou non répondre à nos attentes et aux leurs, ainsi que d'autres facteurs décrits dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris nos documents les plus récents sur les formulaires 10-K et 10-Q, ou dans les informations divulguées lors de conférences téléphoniques publiques, dont la date et l'heure sont communiquées à l'avance. Nous ne nous engageons pas, et n'avons pas l'intention, de mettre à jour ces déclarations prospectives, de revoir ou de confirmer les attentes des analystes, ou de fournir des rapports intermédiaires ou des mises à jour sur la progression du trimestre en cours.

À propos d'Illumina

Illumina améliore la santé humaine en libérant la puissance du génome. En mettant l'accent sur l'innovation nous nous sommes établis en tant que leader mondial dans le séquençage de l'ADN et les technologies basées sur des analyses, au service de clients dans les marchés de la recherche, clinique et appliquée. Nos produits sont utilisés pour des applications dans les sciences de la vie, l'oncologie, la santé reproductive, l'agriculture et d'autres segments émergents. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site illumina.com et rejoignez-nous sur Twitter , Facebook , LinkedIn , Instagram et YouTube .

Investisseurs :

Salli Schwartz

858-291-6421

[email protected]

Médias :

David McAlpine

347-327-1336

Samantha Beal

714-227-2661

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1910145/Illumina_NovaSeq.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1586483/Illumina_Logo.jpg

SOURCE Illumina, Inc.