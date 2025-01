iM Global Partner ajoute un nouveau fonds géré par Trinity Street Asset Management à son offre

PARIS et LONDRES, 28 janvier 2025 /PRNewswire/ -- iM Global Partner (iMGP) a annoncé l'ajout d'un nouveau fonds à son offre de fonds luxembourgeoise : le iMGP Trinity Street Global Equity Fund, géré par son partenaire le plus récent, Trinity Street Asset Management (TSAM).

Julien Froger, Managing Director - Head of Europe - iM Global Partner

Ce fonds bénéficie d'un historique établi (la stratégie est en place depuis 2004) et compte déjà 160 millions USD d'actifs. Il vise à générer une croissance du capital à long terme en investissant à l'échelle mondiale dans des entreprises qui connaissent des changements structurels positifs. Son portefeuille concentré est composé de 30 à 35 titres sélectionnés selon une approche bottom-up.

TSAM applique une philosophie d'investissement fondamentale, axée sur l'identification d'entreprises qu'elle estime sous-évaluées en raison de changements structurels positifs insuffisamment reconnus par le marché.

L'entreprise adopte une approche opportuniste et neutre en termes de style, avec un processus d'investissement visant des entreprises offrant un potentiel de hausse d'au moins 50 % du prix des actions sur un horizon de deux à trois ans.

TSAM dispose d'une équipe d'investissement expérimentée et stable composée de huit professionnels ayant jusqu'à 35 ans d'expérience. Le fonds est géré par Richard Bruce, associé fondateur, CEO et gérant de portefeuille ; Ed Bell, associé, directeur général adjoint et gérant de portefeuille ; Nick Mayor, associé, responsable de la recherche et gérant de portefeuille ; et Piotr Janusz Krupa, associé, gérant de portefeuille junior.

Ils sont soutenus par l'équipe d'analystes de TSAM. L'entreprise est reconnue pour son engagement, investissant une part importante de ses propres capitaux dans ses stratégies.

Richard Bruce, de Trinity Street Asset Management, a déclaré : « Nous sommes ravis que notre stratégie soit désormais accessible au sein de la gamme de fonds iMGP. Chez Trinity Street Asset Management, nous sommes convaincus que le marché sous-estime souvent l'impact des changements, en raison de biais historiques, d'horizons d'investissement trop courts ou d'un manque de perspective globale. Notre philosophie d'investissement reste inchangée depuis 2003. »

Julien Froger, Managing Director - Head of Europe, iM Global Partner, a ajouté : « Nous sommes ravis de proposer, pour la première fois, un fonds géré par notre plus récent partenaire, Trinity Street Asset Management, qui nous a rejoints l'année dernière. Leur expertise dans le domaine des actions mondiales est remarquable. Ils se distinguent par une expérience impressionnante et une approche unique, difficilement imitée. »

