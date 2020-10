Imagem cintilante de OVNI observado em Clarenville, Terra Nova e Labrador ganha vida em nova moeda de colecionador da Royal Canadian Mint

Trabalhando com uma moeda retangular em estilo de pintura, o artista da costa leste, Adam Young, recriou os eventos de 26 de outubro de 1978, quando Clarenville fez história no mundo dos OVNIs. Naquela noite, o policial James Blackwood da RCMP respondeu a um telefonema de observadores atônitos. Quando ele chegou ao local, as testemunhas direcionaram sua atenção para um objeto fortemente iluminado no céu. Usando binóculos e uma mira telescópica de alta potência, eles observaram a nave oval, de cauda em formato de barbatana enquanto pairava sobre a água perto da ilha Random. Não emitia nenhum som; e quando o policial acendeu as luzes em sua viatura, a nave misteriosa imediatamente imitou a combinação das mesmas. A nave permaneceu na área por quase uma hora antes de levantar voo de repente e desaparecer na noite, sem deixar rastros de sua passagem - exceto o relato de uma testemunha ocular confiável.

"Queria que essa peça incluísse todos os elementos da experiência de 1978, ao mesmo tempo que incorporasse a costa acidentada e excêntrica, encontrada com frequência na paisagem de Terra Nova", explica Adam Young. "A direção da luz e das linhas também foram aspectos importantes do design, criando um fluxo visual circular em toda a composição. Esta foi uma aventura artística empolgante e, ao longo de minha pesquisa para o design, acabei me deparando com várias outras aparições de OVNIs no Canadá."

Fiel à cena descrita por testemunhas naquela noite, elementos luminescentes na moeda brilham quando expostos a uma luz negra. A moeda retangular de prata de $20 da coleção Fenômenos inexplicáveis do Canadá: o evento em Clarenville tem uma cunhagem limitada de 5.000 moedas e é vendida por $129,95.

Este novo artigo colecionável pode ser solicitado a partir de hoje entrando em contato com a Royal Canadian Mint pelo telefone 1-800-267-1871 no Canadá, 1-800-268-6468 nos EUA, ou visitando o site www.mint.ca.

Sobre a Royal Canadian Mint

A Royal Canadian Mint é a corporação da Coroa responsável pela cunhagem e distribuição das moedas do Canadá em circulação. A RCM é uma das maiores e mais versáteis casas da moeda do mundo, oferecendo, em escala internacional, uma ampla gama de produtos especializados de cunhagem de alta qualidade e serviços relacionados. Para mais informações sobre a RCM, seus produtos e serviços, visitewww.mint.ca. Siga a RCM no Twitter, Facebook e Instagram.

