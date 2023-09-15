Imagina 兒童基金會舉辦《Imagine：音樂晚會》，造福貧困兒童的精彩之夜

佛羅里達州博卡拉頓2023年9月15日 /美通社/ -- Imagina 兒童基金會誠邀社會各界人士參加年度盛會《Imagine: 音樂晚會》，時間為 2023 年 9 月 30 日星期六，地點是 The Studio at Mizner Park。招待會於下午6:00開始，音樂會於晚上7:30開始。我們將藉助這一難忘的夜晚募集資金，透過 Imagina 的課後活動、管弦樂團和學前班，改變貧困兒童及其家庭的生活。

《Imagine：音樂晚會》的主要目的是頌揚教育和藝術的變革力量，同時籌集資金幫助貧困兒童，對其生活產生積極的影響。參加此次晚會，您將有機會直接影響 1,300 多名兒童的生活，為他們提供充分發揮潛能的技能和信心，同時助力他們成為家庭和社區繁榮中積極而有價值的力量。

Imagina 兒童基金會

墨西哥偶像 Fernando Allende 將在這次引人入勝的活動中帶來特別表演，藉此慶祝自己在娛樂行業 50 年的職業生涯。作為一名歌手和屢獲殊榮的演員，Allende 做出了傑出的貢獻，他在好萊塢留下了不可磨滅的印記，曾出演《Miami Vice》（邁阿密風雲）、《Flamingo Road》（手足英雄）、《Maria Bonita》（瑪麗亞``·博尼塔）、《Sortilegio》（謊言與懲罰）等知名電影、肥皂劇及電視連續劇，在世界各地有一大批擁躉。Allende 將與墨西哥街頭樂隊 Mariachi Voces de America 一起演繹他的非凡才華，為觀眾帶來難忘的音樂體驗。作為 Imagina 事業的慷慨支持者，Allende 還將捐贈一幅原畫用於現場拍賣。

音樂之夜從雞尾酒和豐盛的開胃菜開始，將在博卡拉頓首屈一指的娛樂場所 The Studio in Mizner Park 舉行。雞尾酒會期間，來賓們將有機會欣賞哥倫比亞藝術家 Ana Maria Tamayo 的獨家藝術收藏，她會將所有藝術品銷售額的 60% 慷慨地捐贈給 Imagina。Fernando Allende 的精彩表演結束後，賓客們將參加由來自 Art of the Mix DJ 的 Eddie Baez & Deyoshi 帶來的餘興派對。晚會將以舞蹈、甜點和飲料結束。

此外，Imagina 基金會很高興地宣佈，本市和墨西哥領事館的幾位傑出代表將出席即將舉行的晚會。著名的與會者包括邁阿密墨西哥文化研究所所長 Adriana Torres Sanchez，她對文化領域的卓越貢獻極大地豐富了我們的社區。此外，本市收聽率最高的電台節目 I Heart Radio 的《Enrique Santos' Show》節目主持人 Gina Ulmos 也將出席，她將為這項崇高的事業提供支援。會上還將表彰其他在這項事業上取得傑出成就的人士。Imagina 兒童基金會不斷發展壯大，致力於提高人們的認識並籌集資金，以此改變更多人的生活。基金會的願景是幫助貧困兒童，發掘他們的獨特天賦，為他們提供實現真正潛能的工具和機會，打破貧困的惡性循環。

慷慨的個人捐款發揮著至關重要的作用，有力地支援了 Imagina 的各項舉措、改變了貧困兒童的生活、為他們提供亟需的替代發展道路。我們鼓勵您參加《Imagine：音樂晚會》，在這個音樂、藝術和慈善交相輝映的夜晚，做出有意義的改變。

如要支援這項事業並參加本次音樂、藝術和慈善之夜，請瀏覽 https://imaginachildrenfoundation.org/ 或前往以下網址購買門票：https://imaginachildrenfoundation.networkforgood.com/events/58433-imagine-a-musical-gala

關於 IMAGINA 兒童基金會

Lulis Camarena 在加州生活時經常帶著兒子們去當地的兒童圖書館，讓他們感受閱讀的魅力。她意識到家鄉墨西哥萊昂的貧困兒童既沒有兒童圖書館，也沒有接受藝術和教育的機會，於是她決心改變這種狀況。1996 年回到墨西哥後，Lulis 邁出了實現夢想的第一步，創辦了 Imagina Biblioteca Infantil (IBI)。一開始，她只是向萊昂的一個貧困地區分發圖書，後來，她在慷慨捐贈的空間內建立了臨時圖書館。如今，Imagina 已擁有兩所圖書館、一所學前班和一個蓬勃發展的生態文化中心。2010 年，Lulis 在美國成立了 Imagina 兒童基金會 (ICF)，這是一家 501(c)3 基金會，目的是為 Imagina 圖書館的精彩項目籌集資金。目前，1,300 多名兒童參加了 Imagina 的各種項目，其中包括：蒙特梭利學前班、兩個交響樂團和合唱團、戲劇和藝術項目、一個不斷發展的機器人項目以及許多其他課後課程，旨在為兒童提供他們原來無法獲得的機會。Imagina 的魔力為兒童及其社區提供了一個安全的成長、學習和克服困難的場所。@imaginachildrensfoundation

如需媒體查詢及更多資訊請聯絡：

Fabiola Malka

新概念公關

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Lulis Camarena

Imagina 兒童基金會創始人

[email protected] / 561-901-0348

Imagina Children's Foundation

SOURCE Imagina Children's Foundation