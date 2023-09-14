Imagina儿童基金会筹办"Imagine: A Musical Gala"音乐盛典

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Imagina Children's Foundation

14 Sep, 2023, 09:30 ET

Imagina儿童基金会筹办旨在造福贫困儿童的精彩之夜，"Imagine: A Musical Gala"乐盛典

佛罗里达州博卡拉顿2023年9月14日 /美通社/ -- Imagina儿童基金会邀请社区参加将于2023年9月30日星期六在兹纳公园工作室举行的年度盛会"Imagine: A Musical Gala" 。 接待将于下午6:00开始，音乐会于晚上7:30开始。 这个难忘的夜晚旨在筹集资金，通过Imagina的课外计划、管弦乐团和学前班，改变贫困儿童及其家庭的生活。

"Imagine: A Musical Gala" 的主要宗旨在于颂扬教育和艺术的变革力量，同时筹集资金，为贫困儿童赋权，并对他们的生活产生积极影响。 通过参加此次盛会，您将有机会直接影响1300多名儿童的生活，为他们提供所需的技能和信心，令其充分发挥潜力，同时成为蓬勃发展的家庭和社区中的积极且有价值的成员。

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想象儿童基金会
想象儿童基金会

从事娱乐事业50周年的墨西哥偶像 Fernando Allende 将在这场引人入胜的活动中带来特别表演。 作为歌手和获奖演员，Allende以其杰出贡献而为人们所熟知。他在好莱坞留下了不可磨灭的印记，曾出演《迈阿密风云》、《Flamingo Road》、《Maria Bonita》、《Sortilegio》等知名电影、肥皂剧和电视连续剧，吸引了全球观众。 Allende将与墨西哥流浪乐队Mariachi Voces de America一起展现他的非凡才华，承诺带来令人难忘的音乐体验。 作为Imagina事业的慷慨支持者，Allende还将为现场拍卖捐赠一幅原创画作。

从鸡尾酒和丰盛的开胃小食开始，这一音乐之夜将在博卡拉顿首屈一指的娱乐目的地，米兹纳公园工作室举行。 在鸡尾酒会期间，宾客将有机会欣赏哥伦比亚艺术家 Ana Maria Tamayo 的独家艺术收藏，她慷慨地将所有艺术品销售额的60%捐赠给 Imagina 。 在Fernando Allende的精彩表演之后，宾客将有幸参加由Art of the Mix旗下DJ，Eddie Baez和Deyoshi主持的余兴派对。 晚会将以舞蹈、甜点和饮料结束。

此外，Imagina基金会很高兴地宣布，该市和墨西哥领事馆的几位杰出代表将出席即将举行的晚会。  迈阿密墨西哥文化研究所所长 Adriana Torres Sanchez 是著名的出席者之一，她对文化景观的卓越贡献极大地丰富了我们的社区。 此外，Enrique Santos 在I Heart Radio（该市收听率最高的广播节目）的节目主持人Gina Ulmos也将出席，为这一崇高事业提供支持。出席者还包括其他因其人生轨迹而受到认可的人士。 Imagina儿童基金会不断发展壮大，提高人们的意识，并通过筹集资金来改变更多人的生活。  该基金会的愿景是为贫困儿童赋权，庆祝他们的独特天赋，并为他们提供工具和机会，以实现他们的真正潜力，从而打破贫困循环。

在支持Imagina倡议和改变贫困儿童的生活方面，慷慨人士的捐赠发挥着至关重要的作用，提供了一条他们迫切需要的替代道路。 "Imagine: A Musical Gala" 是一场音乐、艺术和慈善之夜，我们鼓励您参与并做出有意义的改变。

要支持这一事业并参与这一引人入胜的音乐、艺术和慈善之夜，请访问 https://imaginachildrenfoundation.org/ 或通过以下网址获取门票： https://imaginachildrenfoundation.networkforgood.com/events/58433-imagine-a-musical-gala

关于IMAGINA儿童基金会

居住在加利福尼亚时，Lulis Camarena经常和儿子们一起前往当地的儿童图书馆，看看他们如何拥抱阅读的魔力。 她意识到，自己家乡墨西哥莱昂的贫困儿童没有儿童图书馆，也没有艺术和教育机会，于是决心改变这一状况。 1996年返回墨西哥后，Lulis迈出了实现她梦想的第一步，创立了Imagina Biblioteca Infantil（IBI）。 最初是向莱昂的一个贫困地区发放书籍，后来变成慷慨捐赠场地中的临时图书馆。 如今，Imagina拥有两个图书馆、一个学前班和一个蓬勃发展的生态文化中心。 2010年，Lulis在美国成立Imagina儿童基金会（ICF）。这是一家501(c)3组织，旨在为IBI的精彩计划筹集资金。 目前，逾1300名儿童参加了Imagina的各种计划，包括：蒙特梭利学前班、两个交响乐团与合唱团、戏剧与艺术计划、不断发展的机器人计划，以及诸多旨在为孩子们提供原本没有机会的其他课外课程。 Imagina的魔力赋予了儿童及其社区一个安全的成长、学习和克服处境的机会。@imaginachildrensfoundation

如需媒体咨询和了解更多信息，请联系：
Fabiola Malka
New Concept PR
[email protected]/ 786.285.7783 

Lulis Camarena
Imagina儿童基金会创始人
[email protected]/ 561-901-0348 

Imagina Children's Foundation

SOURCE Imagina Children's Foundation

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