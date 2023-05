ImaginAb et Quibim s'associent pour révolutionner les diagnostics immunitaires et les prévisions en matière d'immunothérapie

Cette collaboration novatrice améliorera l'exactitude et l'efficacité de la réponse aux traitements par immunothérapie et les résultats pour les patients

LOS ANGELES et VALENCE, Espagne, 2 mai 2023 /PRNewswire/ -- ImaginAb Inc., une entreprise mondiale de biotechnologie qui met au point l'agent d'imagerie 89Zr crefmirlimab berdoxam (CD8 ImmunoPET™) et des thérapies radiopharmaceutiques (RPT), et Quibim, une entreprise mondiale née avec l'ambition de transformer les données d'imagerie en prévisions exploitables, sont heureux d'annoncer leur nouvelle collaboration. Ensemble, les deux partenaires visent à révolutionner la planification des traitements d'immunothérapie en combinant la technologie CD8 ImmunoPET expérimentale d'ImaginAb avec la technologie de traitement d'image de pointe de Quibim.

L'immunothérapie s'est révélée très prometteuse dans le traitement du cancer et d'autres maladies, mais il reste difficile de prédire avec précision l'efficacité de ces traitements. CD8 ImmunoPET™ un minicorps marqué au zirconium-89 qui se lie au récepteur CD8 sur les cellules T humaines et est utilisé pour l'imagerie PET quantitative et non invasive. Cette méthode est actuellement à l'étude pour déterminer si elle peut être utilisée pour évaluer l'état immunitaire d'un patient, mesurer l'efficacité des immunothérapies et prédire les résultats pour le patient.

Dans le cadre de cette collaboration, Quibim développera un algorithme basé sur l'imagerie pour interpréter les examens PET/CT réalisés à l'aide de CD8 ImmunoPET™, dans le but d'évaluer quantitativement l'efficacité du minicorps marqué au zirconium-89 pour cibler le récepteur CD8 dans le micro-environnement tumoral. L'algorithme utilisera des techniques de traitement d'image avancées pour extraire des mesures quantitatives de l'absorption du traceur dans la tumeur et les tissus environnants, permettant une évaluation précise de l'efficacité de liaison du minicorps aux récepteurs CD8. Les données quantitatives qui en résulteront fourniront des informations précieuses sur la biodistribution du minicorps et sa spécificité de ciblage pour éclairer le développement clinique futur de l'agent d'imagerie et son application thérapeutique potentielle.

Ian Wilson, directeur général d'ImaginAb, a déclaré :

« Ce partenariat offre une occasion unique d'élargir l'applicabilité potentielle de CD8 ImmunoPET en intégrant des techniques de traitement d'image avancées à l'interprétation des images. Nous sommes impatients de travailler avec Quibim pour approfondir notre compréhension de l'imagerie immunitaire et, à terme, améliorer les soins aux patients. »

Le Dr Ángel Alberich, directeur général de Quibim, a déclaré :

« Nous sommes ravis de nous associer à ImaginAb dans le cadre de cette initiative novatrice visant à faire progresser l'évaluation quantitative de l'efficacité de nouveaux radiotraceurs dans les examens TEP/CT. Ensemble, nous visons à faire une réelle différence dans la vie des patients en améliorant la précision et l'efficacité de la prédiction de l'immunothérapie grâce à des modèles d'imagerie. »

Avec cette collaboration, ImaginAb et Quibim s'apprêtent à apporter des contributions importantes au domaine de l'immunothérapie avec l'objectif d'améliorer la vie d'innombrables patients. Ne manquez pas nos mises à jour, nos progrès et nos découvertes.

À propos d'ImaginAb

Une société mondiale de biotechnologie de stade clinique et génératrice de revenus qui développe des agents d'imagerie et des produits de thérapie radiopharmaceutiques de nouvelle génération grâce à ses plateformes exclusives de minicorps et de cys-diacorps. Le candidat principal, CD8 ImmunoPET™, fait actuellement l'objet d'essais cliniques de phase II et a été autorisé par des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques pour être utilisé dans des essais cliniques d'immunothérapie.

Pour plus d'informations, consultez www.imaginab.com

À propos de Quibim

Avec des bureaux à New York (États-Unis), Cambridge (Royaume-Uni) et Valence, Madrid et Barcelone (Espagne), la société Quibim est née de l'ambition de transformer l'imagerie en un catalyseur pour la santé de précision. Elle le fait en mettant au point des outils innovants qui déverrouillent les données d'imagerie pour améliorer les résultats des patients. La société est spécialisée dans le développement de modèles d'IA créés grâce aux projets d'utilisation de données du monde réel et aux partenaires biopharmaceutiques pour extraire de nouvelles informations des images ; ce qui permet de développer de nouveaux biomarqueurs d'imagerie quantitative afin d'analyser en profondeur les mécanismes des maladies, de faire progresser le développement de médicaments et de surveiller les progrès des traitements grâce à une approche axée sur le corps dans son ensemble. Quibim est leader des études des données du monde réel avec plus de 10 millions de registres d'imagerie de recherche anonymisés de plus de 50 000 patients en oncologie.

Pour plus d'informations, consultez www.quibim.com

SOURCE ImaginAb, Inc.