ImaginAb und Quibim arbeiten zusammen, um die Diagnose des Immunstatus und die Prognose der Immuntherapie zu revolutionieren

Diese bahnbrechende Zusammenarbeit wird die Genauigkeit und Effizienz des Ansprechens auf Immuntherapien erhöhen und damit die Ergebnisse für die Patienten verbessern

LOS ANGELES und VALENCIA, Spanien, 2. Mai 2023 /PRNewswire/ -- ImaginAb Inc., ein globales Biotechnologieunternehmen, das 89Zr-Crefmirlimab-Berdoxam (CD8 ImmunoPET™), ein bildgebendes Mittel und radiopharmazeutische Therapien (RPT) entwickelt, und Quibim, ein globales Unternehmen, das mit dem Ziel gegründet wurde, bildgebende Daten in verwertbare Prognosen umzuwandeln, freuen sich, ihre neue Zusammenarbeit bekannt zu geben. Gemeinsam zielen die beiden Partner darauf ab, die Immuntherapie-Behandlungsplanung zu revolutionieren, indem sie die CD8 ImmunoPET-Technologie von ImaginAb mit der hochmodernen Bildverarbeitungstechnologie von Quibim kombinieren.

Immuntherapie hat sich bei der Behandlung von Krebs und anderen Krankheiten als vielversprechend erwiesen, aber die genaue Vorhersage der Wirksamkeit dieser Behandlungen bleibt eine Herausforderung. CD8 ImmunoPET™ ist ein 89Zr-markierter Minikörper, der für die Bindung an den CD8-Rezeptor auf menschlichen T-Zellen für die quantitative, nicht-invasive PET-Bildgebung entwickelt wurde. Diese Methode wird derzeit erforscht, um festzustellen, ob sie Beurteilung des Immunstatus eines Patienten, zur Messung der Wirksamkeit von Immuntherapien und zur Prognose von Patientenergebnissen verwendet werden kann.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Quibim einen bildgebenden Algorithmus zur Interpretation von CD8 ImmunoPET™ PET/CT-Untersuchungen entwickeln, um die Wirksamkeit des 89Zr-markierten Minikörpers bei der Ausrichtung auf den CD8-Rezeptor in der Mikroumgebung des Tumors quantitativ zu bewerten. Der Algorithmus wird fortschrittliche Bildverarbeitungstechniken verwenden, um quantitative Messungen der Traceraufnahme im Tumor und im umgebenden Gewebe zu extrahieren, was eine genaue Bewertung der Bindungseffizienz des Minikörpers an CD8-Rezeptoren ermöglicht. Die sich daraus ergebenden quantitativen Daten werden wertvolle Einblicke in die Biodistribution und die Zielgenauigkeit des Minikörpers liefern, um die künftige klinische Entwicklung des Bildgebungsmittels und seine potenzielle therapeutische Anwendung zu unterstützen.

Ian Wilson, Geschäftsführer von ImaginAb, sagte:

„Diese Partnerschaft bietet eine einzigartige Gelegenheit, die potenzielle Anwendbarkeit von CD8 ImmunoPET zu erweitern, indem fortschrittliche Bildverarbeitungstechniken in die Bildinterpretation einbezogen werden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Quibim, um unser Verständnis der Immunbildgebung zu vertiefen, mit dem Ziel, letztlich die Patientenversorgung zu verbessern."

Dr. med. Ángel Alberich, Geschäftsführer von Quibim, sagte:

„Wir sind begeistert, mit ImaginAb in diesem bahnbrechenden Projekt zusammenzuarbeiten, um die quantitative Bewertung der Wirksamkeit neuer Radiotracer bei PET/CT-Untersuchungen voranzutreiben. Gemeinsam wollen wir das Leben von Patienten wirklich verbessern, indem wir die Genauigkeit und Effizienz der Vorhersage von Immuntherapien durch bildgebungsbasierte Modelle erhöhen."

Durch diese Zusammenarbeit sind ImaginAb und Quibim in der Lage, bedeutende Beiträge auf dem Gebiet der Immuntherapie zu leisten, mit dem Ziel, das Leben unzähliger Patienten zu verbessern. Bleiben Sie dran, um über unsere Fortschritte und Durchbrüche informiert zu werden.

Informationen zu ImaginAb

Ein globales, umsatzstarkes Biotechnologie-Unternehmen in der klinischen Phase, das mit seinen proprietären Minikörper- und Cys-Diabody-Plattformen Kontrastmittel und radiopharmazeutische Therapieprodukte der nächsten Generation entwickelt. Der führende Kandidat, CD8 ImmunoPET™, befindet sich derzeit in klinischen Phase-II-Studien und wurde von Pharma- und Biotech-Unternehmen für den Einsatz in klinischen Studien zur Immuntherapie lizenziert.

Weitere Informationen finden Sie auf www.imaginab.com

Informationen zu Quibim

Quibim, mit Niederlassungen in New York (Vereinigte Staaten), Cambridge (UK) und Valencia, Madrid und Barcelona (Spanien), wurde aus dem Bestreben heraus geboren, die Bildgebung in einen Katalysator für die Präzisionsmedizin zu verwandeln. Dies geschieht durch die Entwicklung bahnbrechender Instrumente, die Bildgebungsdaten zur Verbesserung der Patientenergebnisse nutzen. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung von KI-Modellen spezialisiert, die durch die Nutzung von Real-World-Evidence-Projekten (RWE) und Biopharma-Partnern erstellt werden, um neue Erkenntnisse aus Bildern zu extrahieren. Dadurch werden neuartige quantitative Bildgebungs-Biomarker entwickelt, um Krankheitsmechanismen tiefgreifend zu analysieren, die Arzneimittelentwicklung voranzubringen und den Behandlungsfortschritt mit einem Ganzkörperansatz zu überwachen. Quibim führt RWE-Studien mit mehr als 10 Millionen de-identifizierten Bildgebungsregistern von mehr als 50.000 Onkologie-Patienten durch.

Weitere Informationen finden Sie auf www.quibim.com

