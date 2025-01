ImaginAb, Inc. Innovative Biologics-Technologieplattform von Telix erworben, um die Entdeckung von therapeutischen Wirkstoffen der nächsten Generation zu ermöglichen

INGLEWOOD, Kalifornien, 23. Januar 2025 /PRNewswire/ -- ImaginAb, Inc., gibt bekannt, dass es eine Vereinbarung über den Verkauf einer Pipeline von therapeutischen Kandidaten der nächsten Generation, einer firmeneigenen neuartigen Technologieplattform für Biologika und einer Forschungseinrichtung für Protein-Engineering und -Entdeckung an Telix Pharmaceuticals Limited (ASX: TLX; Nasdaq: TXL) getroffen hat.

Nach Abschluss der Transaktion wird sich ImaginAb Inc. auf die Entwicklung seines führenden Bildgebungskandidaten CD8 ImmunoPET konzentrieren, der sich derzeit in klinischen Studien der Phase 2 befindet und von zahlreichen pharmazeutischen und biotechnologischen Unternehmen für die Bildgebung in klinischen Studien zur Immuntherapie, vor allem in der Onkologie, lizenziert wurde. Darüber hinaus wird ImaginAb weiterhin als Partner an der Weiterentwicklung des entscheidenden Prostatakrebs-Imaging-Mittels mitwirken, das derzeit in klinischen Phase-2-Studien und als chirurgisches Resektionsmittel geprüft wird.

Dr. Anna Wu, Gründerin von ImaginAb, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, dass Telix das Potenzial unserer neuartigen biologischen Technologieplattform erkennt und Telix in die Lage versetzt, neue Krankheitsbereiche mit modernster radiotherapeutischer Technologie zu erforschen. Diese radiopharmazeutischen Wirkstoffe sind das Ergebnis erheblicher Anstrengungen und Ressourcen unseres wissenschaftlichen Teams. Ich gratuliere allen Mitarbeitern von ImaginAb zum Erreichen dieses wichtigen Meilensteins. Diese Transaktion bestätigt unsere neuartige Minikörperplattform weiter."

Dr. Wu fuhr fort: „Mit dem Verkauf unserer radiopharmazeutischen Plattform wird ImaginAb die Entwicklung seiner CD8-Plattform fortsetzen. Wir freuen uns, dass zahlreiche Pharma- und Biotech-Unternehmen unsere Technologie in ihre klinischen Studien im Bereich der Immunonkologie aufgenommen haben.

Jefferies LLC und Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated waren als Finanzberater für ImaginAb bei der Transaktion tätig.

Informationen zu ImaginAb, Inc.

ImaginAb, Inc. ist ein globales Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase, das Einnahmen generiert und die nächste Generation von Radiopharmazeutika und Kontrastmittelprodukten entwickelt. Diese patentierten Produkte enthalten gentechnisch veränderte Antikörper, die die Spezifität von Antikörpern in voller Länge beibehalten und gleichzeitig im Körper biologisch inert bleiben. In Kombination mit der weit verbreiteten Positronen-Emissions-Tomographie (PET) und der optischen Bildgebungstechnologie können diese neuartigen Zielwirkstoffe spezifisch an Zielstrukturen auf der Zelloberfläche binden.

Das Unternehmen wird von erstklassigen Risikokapitalfirmen und strategischen Unternehmen unterstützt, darunter Adage Capital, The Cycad Group, Norgine Ventures, Innoviva, Jim Pallotta von der Raptor Group, The Parker Institute for Cancer Immunotherapy und Merck (MSD) Pharma. Weitere Informationen über die Pipeline und Technologie von ImaginAb finden Sie unter www.imaginab.com.

Informationen zu CD8 ImmunoPET

Die 89Zr CD8 ImmunoPET-Technologie (Zirkonium Zr 89 crefmirlimab berdoxam) ist ein [89Zr]-markierter Minikörper, der den CD8-Rezeptor auf menschlichen T-Zellen bindet und für die quantitative, nicht-invasive PET-Bildgebung von CD8+-Zellen bei Patienten verwendet wird. CD8+-Zellen sind die wichtigsten Effektorzellen, die an der durch Immuntherapien ausgelösten Immunreaktion gegen Tumorzellen beteiligt sind, und sie spielen auch bei zahlreichen Autoimmunkrankheiten eine Schlüsselrolle. So kann die quantitative Bildgebung von CD8+-Zellen zur Diagnose des Immunstatus eines Patienten, zur Messung der Wirksamkeit von Immuntherapien und zur Vorhersage von Patientenergebnissen verwendet werden.

Informationen zu Optical PSMA

Der optische PSMA-Imaging-Agent (IR-800 IAB2 Minibody) ist ein fluoreszenzmarkierter Minikörper, der den PSMA-Rezeptor auf Krebszellen, einschließlich Prostatakrebs, bindet und zur quantitativen, nicht-invasiven PET-Bildgebung von PSMA+-Zellen bei Patienten verwendet wird, die sich einer Operation zur Entfernung von Krebsgewebe unterziehen. So kann die Bildgebung von PSMA-positiven Zellen dazu verwendet werden, den Arzt während der Operation zu leiten, um Krebsgewebe zu identifizieren und die Geweberesektion zu unterstützen.

