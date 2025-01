La plateforme de technologies de produits biologiques innovants d'ImaginAb, Inc. est acquise par Telix pour soutenir la découverte d'actifs thérapeutiques de nouvelle génération

INGLEWOOD, Californie, 23 janvier 2025 /PRNewswire/ -- ImaginAb, Inc. annonce avoir conclu un accord visant la vente d'un ensemble de candidats thérapeutiques de nouvelle génération, une plateforme technologique exclusive de nouveaux produits biologiques et une installation de recherche en ingénierie et découverte de protéines à Telix Pharmaceuticals Limited (ASX : TLX; Nasdaq : TXL).

Une fois la transaction finalisée, ImaginAb Inc. se concentrera sur le développement de son principal produit d'imagerie, CD8 ImmunoPET, qui est actuellement en phase 2 des essais cliniques et qui a été licencié par de nombreuses sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques pour une utilisation en imagerie dans le cadre d'essais cliniques d'immunothérapie, principalement en oncologie. En outre, ImaginAb poursuivra son partenariat en vue de faire avancer l'agent d'imagerie pour le cancer de la prostate, qui est actuellement évalué dans le cadre d'essais cliniques de phase 2 et en tant qu'outil de résection chirurgicale.

Dre Anna Wu, fondatrice d'ImaginAb, déclare : « Nous sommes très heureux que Telix reconnaisse le potentiel de notre nouvelle plateforme technologique biologique, qui permet notamment à Telix d'explorer de nouveaux domaines pathologiques grâce à une technologie radiothérapeutique de pointe. Ces agents radiopharmaceutiques représentent l'aboutissement d'efforts et de ressources considérables de la part de notre équipe scientifique. J'adresse mes félicitations à toute l'équipe d'ImaginAb pour avoir franchi cette étape importante. Cette transaction confirme la validité de notre plateforme de minicorps novatrice ».

Et Dre Wu d'ajouter : « Avec la vente de notre plateforme radiopharmaceutique, ImaginAb poursuivra le développement de sa plateforme CD8. Nous sommes encouragés par le fait que de nombreuses sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques ont intégré notre technologie dans leurs essais cliniques en immuno-oncologie ».

Jefferies LLC et Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated ont été les conseillers financiers d'ImaginAb pour cette transaction.

À propos d'ImaginAb, Inc.

ImaginAb, Inc. est une biotech mondiale de phase clinique, génératrice de revenus, qui développe la prochaine génération de produits radiopharmaceutiques et d'agents d'imagerie. Ces produits brevetés contiennent des anticorps modifiés qui conservent la spécificité des anticorps de pleine longueur tout en restant biologiquement inertes dans l'organisme. Utilisés avec les technologies de tomographie par émission de positons (TEP) et d'imagerie optique largement disponibles, ces nouveaux agents de ciblage sont capables de se lier spécifiquement à des cibles de la surface cellulaire.

L'entreprise est soutenue par des sociétés de capital-risque et des entreprises stratégiques de premier plan, notamment Adage Capital, The Cycad Group, Norgine Ventures, Innoviva, Jim Pallotta du Raptor Group, The Parker Institute for Cancer Immunotherapy et Merck (MSD) Pharma. Pour plus d'informations sur le portefeuille et la technologie d'ImaginAb, consultez le site www.imaginab.com.

À propos du CD8 ImmunoPET

La technologie CD8 ImmunoPET 89Zr (zirconium Zr 89 crefmirlimab berdoxam) est un minicorps marqué au [89Zr] qui se lie au récepteur CD8 des cellules T humaines et qui est utilisé pour l'imagerie TEP quantitative et non invasive des cellules CD8+ chez les patients. Les cellules CD8+ sont les principales cellules effectrices impliquées dans la réponse immunitaire contre les cellules tumorales induite par les immunothérapies et elles jouent également un rôle clé dans de nombreuses maladies auto-immunes. L'imagerie quantitative des cellules CD8+ peut ainsi être utilisée pour diagnostiquer l'état immunitaire d'un patient, mesurer l'efficacité des immunothérapies et prédire les résultats pour le patient.

À propos du PSMA optique

L'agent d'imagerie optique PSMA (minicorps IR-800 IAB2) est un minicorps marqué par fluorescence qui se lie au récepteur PSMA présent sur les cellules cancéreuses, y compris celles du cancer de la prostate. Il est utilisé pour l'imagerie TEP quantitative et non invasive des cellules PSMA+ chez les patients subissant une intervention chirurgicale destinée à éliminer les tissus cancéreux. Ainsi, l'imagerie des cellules PSMA + peut être utilisée pour guider les cliniciens pendant la chirurgie afin d'identifier les tissus cancéreux et de faciliter la résection des tissus.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2603972/ImaginAb_Main_Logo_Logo.jpg