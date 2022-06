Imagine un mundo sin plástico: Corona limpia las playas de todo el mundo

"El Día Mundial de los Océanos es una oportunidad para reflexionar y comprender el impacto humano en los recursos naturales vitales. Con la larga historia de Corona en la protección del paraíso, necesitábamos enviar un mensaje importante al mundo", dijo Felipe Ambra, Vicepresidente Global de Corona. "Creamos esta instalación de letras de plástico para poner de relieve que es hora de actuar, no sólo de hablar. Debemos actuar urgentemente para seguir protegiendo nuestros océanos de la contaminación plástica diaria, y esperamos que este visual inspire a otros a reevaluar el papel y el impacto que pueden tener."

Además de la carta sobre el plástico, Corona ha dado pasos importantes para combatir la contaminación marina por plástico de forma innovadora. Para el Día Mundial del Reciclaje de este año, Corona organizó el primer Torneo Mundial de Pesca en China, Brasil, Israel, Sudáfrica, Colombia y México, en el que se retiraron casi 10 toneladas de residuos plásticos del océano y se apoyó a las comunidades pesqueras locales. En Alemania, Corona creó un ingenioso programa de cajas retornables que utiliza más del 90% de plástico reciclado para evitar la producción de plástico virgen. Hasta la fecha, Corona ha llevado a cabo más de 1.400 limpiezas, con la participación de más de 68.000 voluntarios, y ha recogido residuos plásticos de más de 44 millones de metros cuadrados de playa.

"Lo que es importante señalar es que el plástico que recuperamos no es local en México. Es plástico que viene de todo el mundo y termina en las playas de todo el mundo a través de las corrientes oceánicas", dijo Mercedes Guzmán, fundadora de Lamerced , el socio de Corona para la limpieza de playas y el reciclaje de la carta de plástico de México. "Aunque nuestro trabajo en el campo es muy difícil, es satisfactorio enviar el mensaje de que aunque no sea mi plástico, es mi mundo compartido el que hay que proteger."

Con la carta de plástico de las playas, Corona continúa apoyando su posición de liderazgo en la industria como la primera marca global de bebidas en lograr una huella de plástico neta cero en 2021. Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos continuos de la marca por recuperar más plástico del medio ambiente del que libera. Vea cómo la carta de plástico del Día Mundial de los Océanos cobró vida a través del corto de Wieden+Kennedy.

Visite www.protectparadise.com para saber más sobre las iniciativas de sostenibilidad de Corona en torno a la contaminación por plásticos.

*AB InBev's 2021 Environmental, Social & Governance. Informe. Extraído de https://www.ab-inbev.com/assets/pdfs/ABINBEV_ESG_2021_Final.pdf - page 37 .

**International Union for Conservation of Nature: IUCN (2021, November). Issues Brief: Marine Plastic Pollution. Extraído de https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/marine-plastic-pollution .

