Imaging Endpoints dévoile une nouvelle initiative avec Revolution Endpoints™, une filiale d'investissement pour accélérer l'innovation et la croissance

SCOTTSDALE, Arizona, 8 mai 2024 /PRNewswire/ -- Imaging Endpoints (IE), un leader mondial des technologies et des services CRO en imagerie, a annoncé la formation d'une nouvelle filiale, Revolution Endpoints, axée sur l'exploitation de la position de leader et de la situation financière solides de l'entreprise pour acquérir des technologies et des services synergiques. Cette initiative vise à faire progresser les programmes de recherche internes de l'entreprise visant à développer des offres de services de pointe.

Revolution Endpoints évalue déjà méticuleusement les technologies émergentes pour les adopter tout en explorant l'octroi de licences, les partenariats ou l'acquisition des opportunités les plus prometteuses et synergétiques. En identifiant et en intégrant les technologies émergentes qui complètent les efforts de développement interne et les services existants, Imaging Endpoints entend s'assurer qu'elle continue à diriger l'industrie dans les offres de services.

Doug Dean Burkett, PDG et président d'Imaging Endpoints, a commenté : « Depuis quinze ans, nous appliquons sans relâche une stratégie cohérente et inébranlable pour développer organiquement notre leadership dans les services CRO en imagerie axés sur l'oncologie. Nous sommes désormais généralement reconnus comme un leader de l'industrie en matière de science et de qualité, et nos efforts ont donné lieu à une croissance remarquable. Nous avons la chance d'être en position d'investir dans des technologies émergentes qui sont en synergie avec nos propres projets de développement et notre vision de connecter l'imagerie au remède. Grâce à cette nouvelle filiale, nous sommes ravis d'explorer de nouvelles frontières, de soutenir des idées transformatrices et de poursuivre notre mission de faire progresser les soins de santé et d'améliorer les résultats pour les patients. »

IE croit au pouvoir de la collaboration et de l'innovation pour stimuler les progrès dans la lutte contre le cancer. Revolution Endpoints s'engage avec les leaders technologiques émergents dans l'évaluation des images assistée par l'IA, les biomarqueurs quantitatifs, les grands ensembles de données, l'analyse prédictive et le traitement du langage naturel, l'imagerie 3D, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, l'automatisation des entreprises améliorée par l'IA, et la technologie blockchain qui ont le potentiel de simplifier et d'améliorer à la fois les flux de travail des images et l'analyse de l'efficacité. Les fournisseurs de services dotés de technologies et d'offres de services synergiques peuvent également présenter un intérêt.

Pour plus d'informations sur Revolution Endpoints ou pour discuter de votre technologie émergente avec nos experts, rendez-vous sur Revolution Endpoints ou contactez-nous à [email protected] .

À propos d'Imaging Endpoints

Imaging Endpoints (IE) se concentre avec passion sur sa vision de connecter l'imagerie au remède. Avec des antécédents impeccables sur le plan des inspections mondiales et un taux de réussite de 95 % des autorisations de mise sur le marché, IE a fait ses preuves en matière de soutien de soumissions réglementaires réussies à travers le monde. L'engagement d'IE envers la qualité, l'innovation et l'excellence l'a positionné comme le leader mondial de l'imagerie oncologique.

Imaging Endpoints est la plus grande CRO en imagerie axée sur l'oncologie, avec 8 bureaux stratégiquement situés dans 6 pays, à savoir à Scottsdale, en Arizona, à Cambridge, dans le Massachusetts, à Londres, au Royaume-Uni, à Leiden, aux Pays-Bas, à Bâle, en Suisse, à Hyderabad, en Inde et à Shanghai, en Chine.

IE est une filiale de HonorHealth, l'un des plus grands systèmes de santé à l'échelle nationale, et également une filiale de Southwest Medical Imaging, Ltd. (SMIL/RadPartners), faisant partie du plus grand groupe de radiologie privé aux États-Unis.

