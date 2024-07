IMC doneert 30 miljoen dollar aan Room to Read in 2024-2028

Handelsfirma verlengt vijfjarig partnerschap om duurzame verbeteringen in onderwijs in Afrika en India te ondersteunen

CHICAGO en AMSTERDAM, 9 juli 2024 /PRNewswire/ -- IMC, een toonaangevende wereldwijde marketmaker die liquiditeit biedt aan financiële activa op handelsplatformen, heeft vandaag aangekondigd dat het zijn samenwerking met Room to Read, een wereldwijde non-profitorganisatie, voor de komende vijf jaar heeft verlengd, met een toezegging om tussen 2024-2028 $ 30 miljoen te doneren.

IMC steunt sinds 2016 met trots de missie van Room to Read om wereldwijd een einde te maken aan analfabetisme. De organisatie heeft tot nu toe meer dan $ 27 miljoen gedoneerd door middel van haar grootste jaarlijkse liefdadigheidsevenement, Trading and Gaming Day for Charity, dat dit jaar plaatsvindt op 16 juli. Op die dag zetten medewerkers van IMS al hun energie en expertise in ten dienste van anderen. Zij doneren dan 24 uur lang de wereldwijde handelsinkomsten van het bedrijf ter ondersteuning van het alfabetiseringsprogramma van Room to Read en andere liefdadigheidsorganisaties.

Dankzij deze bijdragen hebben 3,2 miljoen kinderen in Zuid-Afrika, Tanzania en India tot nu toe toegang gekregen tot kwaliteitsonderwijs. Met de investering van IMC heeft Room to Read voor de opleiding van 23.700 leraren en bibliothecarissen gezorgd, waarbij het 1,9 miljoen boeken heeft uitgedeeld en 6.000 scholen in deze regio's heeft ondersteund. De volgende fase van het partnerschap geeft Room to Read de mogelijkheid om tot 2030 bijna 5,7 miljoen extra kinderen in Afrika en India van boeken en andere middelen te voorzien en duurzame verbeteringen in onderwijssystemen te bewerkstelligen in de gemeenschappen waar Room to Read actief is.

"Via de jaarlijkse Trading and Gaming Day for Charity en onze lokale Foundations heeft IMC wereldwijd een reeks organisaties gesteund die zich richten op het helpen van jonge mensen om zich optimaal te ontwikkelen. We weten dat een langetermijnbenadering van filantropie met meerjarige financiering essentieel is om een blijvende impact te creëren. Met dit hernieuwde partnerschap laten we zien dat we sterk geloven in Room to Read als leider in wereldwijd onderwijs en steunen we hun inzet om hun werk uit te breiden in Afrika en India," aldus Lisa Wiersma, Executive Director van IMC Chicago Charitable Foundation.

Dr. Geetha Murali, CEO van Room to Read, voegt hieraan toe: "Sinds 2016 hebben wij met de transformerende investeringen van IMC in Room to Read onze alfabetiseringsinitiatieven in Tanzania en Zuid-Afrika kunnen opvoeren. Dit heeft de weg vrijgemaakt voor belangrijke, langdurige verbeteringen in de leersystemen van beide landen. We zijn erg dankbaar voor onze samenwerking met IMC Trading en voor hun inzet om ervoor te zorgen dat kinderen over de hele wereld goed kunnen lezen en schrijven. Dit uitgebreide partnerschap biedt Room to Read een geweldige kans om onze inspanningen in India en in verschillende landen in Afrika te versnellen, zodat we de aanhoudende onderwijscrisis proactief kunnen aanpakken en meer kinderen sneller kunnen helpen."

Door deze bijdrage zal IMC ook vooruitgang blijven boeken op het gebied van SDG4 van de VN, 'Goed onderwijs met gelijke kansen en een leven lang leren voor iedereen', een van de zeven SDG's van de VN die het bedrijf heeft aangenomen als onderdeel van zijn bredere duurzaamheidsinitiatieven.

IMC is een toonaangevende handelsonderneming die wereldwijd bekend staat om haar geavanceerde low-latency technologie en uitvoeringsmogelijkheden van wereldklasse. In de afgelopen 35 jaar zijn we een stabiliserende kracht geweest op de financiële markten, door het verschaffen van de essentiële liquiditeit waar onze tegenpartijen op rekenen. In kantoren in de VS, Europa en Azië-Pacific worden onze getalenteerde medewerkers verenigd door onze ondernemersgeest, uitzonderlijke cultuur en inzet om iets terug te doen. Het is een sterke basis die ons in staat stelt om jaar na jaar te groeien en nieuwe mogelijkheden toe te voegen. Van het betreden van dynamische nieuwe markten tot het ontwikkelen van een ultramoderne onderzoeksomgeving en het diversifiëren van onze handelsstrategieën, we durven ons voor te stellen wat er zou kunnen zijn en werken samen om dat waar te maken. Ga voor meer informatie naar www.imc.com.

Opgericht in 2000 vanuit de overtuiging dat World Change Starts with Educated Children®, creëert Room to Read een wereld zonder analfabetisme en genderongelijkheid door middel van onderwijs. We bereiken dit doel door kinderen in historisch lage inkomensgemeenschappen te helpen leesvaardigheid en een leesgewoonte te ontwikkelen, en door meisjes te ondersteunen bij het opbouwen van levensvaardigheden om te slagen op school en te onderhandelen over belangrijke beslissingen in het leven. We werken samen met overheden en andere partnerorganisaties om op grote schaal positieve resultaten voor kinderen te behalen. Room to Read heeft al meer dan 39 miljoen kinderen geholpen en is actief in 24 landen en meer dan 192.000 gemeenschappen, waarbij extra ondersteuning wordt geboden via oplossingen op afstand die leren buiten het klaslokaal vergemakkelijken. Room to Read wil tegen 2025 40 miljoen kinderen helpen. Meer informatie op www.roomtoread.org.

