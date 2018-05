IMD : Les États-Unis devancent Hong Kong au premier rang des économies les plus compétitives au monde

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/693215/IMD_Infographic.jpg )



Les cinq économies les plus compétitives sont les mêmes que l'année dernière mais leur ordre a changé. Les États-Unis retournent au 1er rang, suivis de Hong Kong, de Singapour, des Pays-Bas et de la Suisse. Les États-Unis retournent au premier rang en réponse à la vigueur de leur performance économique (1er) et de leur infrastructure (1er). Hong Kong adopte une approche légèrement différente en exploitant l'efficacité de son gouvernement (1er) et son efficacité commerciale (1er ).

Les Pays-Bas gagnent une place en se plaçant au 4ème rang, tandis que la Suisse perd une place et se retrouve au 5ème rang. L'avance des Pays-Bas affiche un parcours « équilibré » vers la compétitivité, se classant parmi les 10 premiers en termes de performance économique, d'efficacité gouvernementale et commerciale. La Suisse a perdu sa place, principalement en réponse au ralentissement des exportations et aux perceptions accrues de la relocalisation potentielle de ses installations de R&D.

Le Danemark, la Norvège et la Suède se placent au 6ème, 8ème et 9èmerang respectivement. Les Émirats arabes unis (7ème) et le Canada (10ème) terminent le classement.

Les autres économies qui ont avancé significativement cette année sont l'Autriche (18ème) et la Chine (13ème). Le professeur Arturo Bris, directeur du IMD World Competitiveness Center, a déclaré, « La croissance économique, la réduction de la dette gouvernementale et une hausse de la productivité commerciale permettent à l'Autriche de remonter le classement. Pour la Chine, l'investissement dans son infrastructure physique et intangible ainsi que l'amélioration de certains aspects institutionnels tels que le cadre légal et règlementaire stimulent sa performance. »

Le professeur Bris note que « Les résultats de cette année renforcent un trait crucial du paysage de la compétitivité. Les pays suivent des chemins différents vers la transformation de leur compétitivité ». Il ajoute « les pays en haut du classement partagent une performance supérieure à la moyenne dans tous les facteurs de compétitivité, mais leur mix de compétitivité varie. Une économie peut par exemple baser sa stratégie de compétitivité sur un aspect particulier tel que son infrastructure tangible et intangible ; une autre peut approcher la compétitivité par le biais de l'efficacité de son gouvernement. »

À propos dIMD : IMD, une business school indépendante qui a ses racines en Suisse et une empreinte mondiale, est experte en développement de leaders et en transformation d'organisations dans le but de créer un impact fort.

Au cours des 7 dernières années consécutives, IMD a été classée parmi les 3 PREMIERS dans la catégorie Executive education à l'échelle mondiale etPREMIÈRE dans la catégorie Open programs (Financial Times 2012-2018) http://www.imd.org

