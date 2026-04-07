iMentor lanza la campaña "Abre puertas, despierta posibilidades" para expandir la mentoría en un momento crítico para los jóvenes

Un llamado nacional a personas y empresas para ayudar a los jóvenes a acceder a las redes sociales, la orientación y las conexiones humanas que faciliten el camino hacia las oportunidades

NUEVA YORK, 7 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En una época en que el acceso a las oportunidades depende cada vez más de a quién se conoce, y no de lo que se sabe, iMentor, una organización nacional que brinda servicios a estudiantes de escasos recursos y de primera generación, anunció este mes la iniciativa Abre puertas, despierta posibilidades. Esta campaña nacional comenzó con el Mes de acción de la mentoría, una serie de eventos diseñados para generar un impulso en favor de la mentoría como movimiento nacional, al tiempo que se amplía el acceso de los jóvenes a las relaciones que favorecen el éxito universitario y profesional.

A medida que las fuentes tradicionales de orientación se ven presionadas por la creciente demanda, y la movilidad social y económica depende más de las conexiones personales, la campaña hace un llamado a personas y empresas a actuar, mediante la mentoría, la apertura de sus redes y la inversión en las nuevas generaciones.

Respaldada por el apoyo inicial de organizaciones líderes como AlphaSights, Bloomberg LP, Ernst & Young LLP (EY US), Goldman Sachs Gives, Morgan Stanley, NBA Foundation, RBC Foundation USA, Salesforce Foundation y Visible Ventures, la campaña movilizará a personas, empresas y comunidades para ayudar a garantizar que todos los jóvenes tengan acceso a la orientación necesaria para tener éxito.

Mediante la campaña, iMentor tiene como objetivo abrir un millón de puertas para los jóvenes para el año 2035, y define una "puerta" como una conexión, presentación o apertura significativa que amplíe el acceso de los jóvenes a redes y trayectorias. El poder de las relaciones humanas ayudará a consolidar la mentoría como un apoyo social integrado que vincule el talento con las oportunidades.

Por qué la mentoría es más importante ahora que nunca

Esta campaña se lanza en un momento crucial para una generación que llega a la edad adulta en medio de rápidos cambios tecnológicos, económicos y sociales. La generación Z, que actualmente tiene entre 13 y 27 años, ingresa a un panorama educativo y laboral inexplorado, marcado por la inteligencia artificial y las cambiantes exigencias de habilidades. Si bien un título universitario sigue siendo uno de los indicadores más sólidos de movilidad económica y resiliencia profesional, el acceso a las oportunidades después de la graduación está cada vez más condicionado por las relaciones y sigue siendo profundamente desigual. Casi el 70 % de los empleos se obtienen mediante redes personales, lo que deja a muchas personas, especialmente a los primeros de sus familias en asistir a la universidad, sin el apoyo y la guía que ayudan a abrir puertas y a decidir su futuro profesional.

La demanda de mentoría supera el acceso

Las fuentes tradicionales de apoyo a los jóvenes se encuentran bajo una presión creciente o están en proceso de desaparecer.

La proporción promedio de alumnos por consejero escolar es de 376 a 1, lo que deja a millones de estudiantes sin orientación universitaria y profesional personalizada.

El 86 % de la generación Z dice que desea mentoría, lo que indica una fuerte demanda de guía y conexiones de confianza, incluso al crecer en un "mundo digital" cada vez más presente y en comunidades donde los jóvenes tienen menos oportunidades de entablar relaciones profundamente personales con adultos y vecinos que en generaciones anteriores.

La mentoría también impulsa resultados económicos medibles. Por cada $1 invertido en programas de mentoría, existe un retorno de $2.72 en ingresos y beneficios sociales1. Una licenciatura da como resultado un 68 % más de ingresos, un 24 % más de empleo y un riesgo de pobreza 3.5 veces menor.2 iMentor ayuda a que más estudiantes alcancen ese hito al conectar mentores uno a uno que fomentan la permanencia en la universidad y la graduación a tasas más altas que sus pares.

"La mentoría tiene el poder de cambiar la trayectoria de vida de un joven, y ampliar ese impacto requiere del esfuerzo de todos nosotros", afirmó la Dra. Heather D. Wathington, directora ejecutiva de iMentor. "iMentor aporta un modelo probado, pero es el compromiso colectivo de las personas y las empresas, mediante su tiempo, recursos y redes, lo que hace posible la oportunidad. Juntos, podemos abrir puertas a cada joven, sin importar dónde comience".

De un modelo comprobado a un movimiento nacional

Lo que comenzó como el modelo comprobado de mentoría uno a uno de iMentor en las escuelas secundarias se ha transformado en un ecosistema más amplio de alianzas que aprovecha el poder de las relaciones humanas en escuelas, universidades, organizaciones comunitarias y empleadores.

A medida que los modelos tradicionales de apoyo comunitario retroceden, la mentoría se convierte en una fuerza positiva que cubre brechas críticas en la educación y en las comunidades donde los jóvenes carecen de acceso a las redes y la guía que definen las oportunidades.

Con una trayectoria de más de 25 años en el apoyo a estudiantes de primera generación de comunidades con escasos recursos para acceder a la universidad y a trayectorias profesionales, iMentor lidera un cambio transformador, al posicionar la mentoría como una solución para definir el papel de las próximas generaciones en la economía y la fuerza laboral.

Un llamado a la acción: ayudar a abrir puertas

Se alienta a todas las personas y empresas a comprometerse y obtener más información acerca de la campaña Abre puertas, despierta posibilidades en opendoors.imentor.org.

Acerca de iMentor

iMentor fue fundada en 1999 por John Griffin, fundador de Blue Ridge Capital, y dos abogados de interés público, Richard Buery, Jr. y Matt Klein, quienes creían en el poder de la mentoría y en el impacto de brindar a los jóvenes un acceso equitativo a la educación universitaria. En los últimos 25 años, nos hemos expandido a tres regiones y 23 programas asociados, y hemos atendido a más de 45,000 estudiantes. iMentor es un programa nacional de mentoría uno a uno cuyo modelo aprovecha el poder de las relaciones de confianza a largo plazo para ayudar a estudiantes universitarios de primera generación de comunidades con una histórica y sistémica escasez de recursos, con el fin de que tracen un camino hacia la universidad y más allá. iMentor, una organización sin fines de lucro en pleno crecimiento, recibe elogios de estudiantes, escuelas, mentores y socios corporativos como un motor poderoso que impulsa un cambio sistémico, traza nuevos caminos para el éxito estudiantil y vincula a empresas de los Estados Unidos con una prometedora fuente de talento de las próximas generaciones.

1 www.mentoring.org

2 Association of Public Land Grant Colleges

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2949831/iMentor_Open_Doors_Logo.jpg

FUENTE iMentor