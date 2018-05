Immunexpress renforce son conseil d'administration avec des nominations importantes

Le Dr Carlson apporte une expérience internationale de plus de 25 ans dans le commerce, le développement commercial, le développement de nouveaux produits et la direction générale dans le secteur de la biotechnologie. Il a exercé des postes de dirigeants dans plusieurs sociétés de diagnostics très prospères, dont WaferGen Biosystems et Asuragen, Inc., où il était PDG. Avant cela, il a travaillé de nombreuses années à Abbott Laboratories et Vysis, Inc. Il a été nommé président-directeur général d'Immunexpress en avril 2018.

« Ces trois nominations au conseil, en plus de la prise de fonction de Rollie en tant que nouveau PDG, renforcent le conseil d'administration d'Immunexpress et soulignent un nouvel élan de détermination et d'énergie dans la direction de la société », a déclaré Robert Lilley, président du conseil d'administration d'Immunexpress. « Le conseil d'administration d'Immunexpress représente aujourd'hui une expérience de classe mondiale longue de plusieurs décennies dans le secteur du diagnostic. » « Par ailleurs, je remercie le Dr Arnold pour ses contributions importantes au conseil d'administration au cours des dernières années », a ajouté Lilley.

Les nouveaux directeurs viennent renforcer le conseil d'administration d'Immunexpress déjà expérimenté dans les soins de santé et le diagnostic : Greg Brown, titulaire d'une maîtrise en administration des entreprises, directeur de diagnostic pour les appareils médicaux et le diagnostic in vitro avec une expérience de cadre chez Baxter Diagnostics, Roche Molecular Systems et Digene Corporation ; le Dr Laurie Hammond, une excellente investisseuse dans des startups et directrice d'inQbator en Australie ; et le Dr Tom Gibbs, qui exerçait auparavant au sein des équipes de gestion des startups Covalys et Med Discovery et aujourd'hui avec Debiopharm en tant qu'investisseur de fonds stratégiques dans Biocartis et Agendia, entre autres sociétés.

M. Lilley a poursuivi : « L'ampleur, le potentiel et la diversité de talent et d'expérience au sein de l'équipe de direction d'Immunexpress faciliteront incontestablement la prochaine phase du parcours stratégique de la société. Le développement et la commercialisation de notre technologie novatrice SeptiCyte™, un outil perfectionné de diagnostic de septicémie, reposeront fortement sur la force et l'expertise de notre équipe à tous les niveaux. »

Mme Dowe occupe actuellement le poste de PDG de Debiopharm Innovation Fund, la société d'investissement stratégique de Debiopharm Group. De 2002 à 2016, elle a occupé des postes aux responsabilités de plus en plus élevées chez Innomedica, dont à terme le poste de directrice associée, avec une expérience de conseil en stratégie et transaction avec plus de 80 sociétés dans le monde. Mme Dowe siège également aux conseils d'administration de GenePOC en tant que présidente, Kaiku Health et précédemment chez BC Platforms.

Le docteur Verleysen occupe actuellement le poste de PDG de CellSeeQ. Le docteur Verleysen a travaillé pour Pronota à plusieurs postes de direction de 2005 à 2014, dont ceux de vice-présidente des opérations et de la technologie, directrice d'exploitation et PDG. Le docteur Verleysen a occupé d'autres postes de PDG et au sein de conseils d'administration et a complété plusieurs cycles de financement pour diverses sociétés. Elle a également été l'une des scientifiques à l'origine et chef de groupe du service analytique de la société de biotechnologie Serenex basée aux États-Unis, acquise par Pfizer en 2008. Le docteur Verleysen a fait partie du conseil d'administration du Center for Medical Innovation, une initiative concernant les soins de santé financée par le gouvernement flamand, et a précédemment occupé le poste de directrice du conseil d'administration de PharmaFluidics.

« L'expérience de Tanja et Katleen, leur sagesse et leurs qualités exceptionnelles de conseil seront précieuses pour Immunexpress alors que nous allons devenir une société internationale majeure de diagnostic de stade commercial dans les années à venir », a déclaré le Dr Rolland D. Carlson, président-directeur général d'Immunexpress. « Alors que nous commercialisons la technologie SeptiCyte™ sur la plateforme Biocartis Idylla™, j'ai hâte de tirer profit des connaissances approfondies de l'ensemble du conseil d'administration au niveau commercial, opérationnel et financier afin de nous aider à bâtir une société de soins de santé de classe mondiale ».

À propos d'Immunexpress

Immunexpress est une société de diagnostic moléculaire basée à Seattle se consacrant à améliorer les résultats pour les patients chez qui on soupçonne une septicémie. La technologie SeptiCyte™ d'Immunexpress quantifie rapidement, directement à partir de sang entier, des marqueurs moléculaires spécifiques provenant du système immunitaire du patient, la « réponse de l'hôte ». Le SeptiCyte™ LAB, récemment autorisé par la FDA, est le premier outil diagnostique de son genre à utiliser le système immunitaire de l'hôte qui différentie le syndrome de réponse inflammatoire systémique (SRIS) et la septicémie. La détection de la réponse de l'hôte aux infections permet de différentier l'infection plus tôt, plus rapidement et plus précisément qu'en décelant le pathogène invasif, car elle ne repose pas sur la présence ou non du pathogène dans l'échantillon. Le pipeline de développement d'Immunexpress comprend plusieurs analyses « de l'échantillon à la réponse » pour les tests auprès des patients.

