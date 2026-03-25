Immuta présente la première plateforme de provisionnement des données pour la gestion de l'accès aux données agentiques

Les nouvelles fonctionnalités de la plateforme permettent aux entreprises de provisionner et de régir l'accès des agents IA aux données d'entreprise en temps réel, sans usurpation d'identité, sans privilège permanent ou sans délai lié à des tickets

BOSTON, 25 mars 2026 /PRNewswire/ -- Immuta, la société de provisionnement des données, présente aujourd'hui la première plateforme de provisionnement des données pour la gestion de l'accès aux données agentiques. Le lancement comprend de nouvelles fonctionnalités d'accès aux données agentiques qui permettent aux entreprises de provisionner et de régir l'accès des agents IA aux données d'entreprise en temps réel. Avec Agentic Data Access, Immuta traite les agents IA comme des identités de première plan, avec leurs propres attributs, leur intention, leur accès temporaire et leur piste d'audit, afin qu'ils puissent agir au nom des utilisateurs sans s'authentifier en tant que tels, sans privilège permanent ou sans délai lié à des tickets.

Ce lancement s'inscrit dans le cadre d'une évolution majeure de l'IA d'entreprise : Les agents deviennent une interface primaire pour interagir avec les données d'entreprise, et ils doivent être gérés non pas comme des utilisateurs fictifs ou des comptes de services génériques, mais comme des acteurs de premier plan dans l'écosystème des données.

Les agents IA constituent une nouvelle catégorie de consommateurs de données. Ils fonctionnent 24/7, génèrent des requêtes de manière dynamique, se déplacent continuellement d'un système à l'autre et attendent des décisions d'accès en quelques secondes, au lieu de quelques jours. Alors que les entreprises passent de l'expérimentation de l'IA au déploiement en entreprise, elles doivent se préparer à un avenir où les identités non humaines pourraient être plus nombreuses que les utilisateurs humains demandant l'accès aux données.

La plupart des modèles de provisionnement de données n'ont jamais été conçus pour ce monde. Les approches traditionnelles reposent sur des rôles statiques, des approbations manuelles et des flux de travail basés sur des tickets, souvent acheminés par des systèmes tels que ServiceNow ou Jira, qui ont été conçus pour des demandes peu fréquentes et prévisibles émanant de personnes. Dans de nombreux déploiements initiaux d'IA, l'approche par défaut a consisté à laisser l'agent se connecter en tant qu'utilisateur posant la question. Cela pourrait suffire pour un projet pilote. Mais ne fonctionne pas à l'échelle de l'entreprise.

À l'échelle de l'entreprise, ce modèle s'effondre rapidement. Il entraîne une prolifération des comptes, car chaque utilisateur potentiel de l'IA doit être provisionné dans chaque système avec lequel un agent pourrait interagir. Il augmente le risque d'exposition parce que les équipes accordent des autorisations plus larges et plus durables pour éviter que les agents n'échouent à mi-tâche. Il conduit à une inflation des droits, notamment lorsque les agents héritent des privilèges d'utilisateurs puissants dont l'accès dépasse de loin ce que la tâche exige. De plus, cette approche crée une piste d'audit confuse, car les journaux peuvent indiquer qu'un humain a exécuté une requête alors que l'action a en fait été effectuée par un agent. En pratique, cela crée une IA limitée par l'homme : les agents sont bloqués lorsqu'ils se heurtent à des murs sémantiques ou de permission, et l'entreprise tire moins de valeur des systèmes qu'elle tente de faire évoluer.

Les capacités d'accès aux données agentiques d'Immuta sont conçues pour résoudre ce problème au niveau de la couche d'autorisation. Lorsqu'un agent a besoin de données, Immuta évalue la demande par rapport à des politiques définies de manière centralisée en fonction de la personne pour laquelle l'agent agit, des données demandées et de la raison pour laquelle elles sont nécessaires. Immuta fournit ensuite un accès temporaire directement dans la plateforme de données sous-jacente, comme Snowflake, Databricks et BigQuery, en accordant uniquement l'accès requis pour cette tâche et en le supprimant automatiquement lorsque la tâche est terminée.

Comment fonctionne l'accès agentique aux données d'Immuta ?

Les capacités d'accès aux données agentiques d'Immuta étendent son modèle de provisionnement en données axé sur les politiques aux agents IA, permettant aux entreprises de régir les identités non humaines avec la même précision que les utilisateurs humains, et avec la rapidité que les flux de travail axés sur les agents exigent.

Les agents en tant qu'acteurs de premier ordre : Immuta traite les agents IA comme des acteurs de premier ordre dans l'écosystème des données, avec leur propre identité, leurs attributs, leur intention et leur piste d'audit. Plutôt que d'opérer par le biais d'OAuth ou d'identifiants partagés, les agents sont régis de manière explicite et transparente.

: Immuta traite les agents IA comme des acteurs de premier ordre dans l'écosystème des données, avec leur propre identité, leurs attributs, leur intention et leur piste d'audit. Plutôt que d'opérer par le biais d'OAuth ou d'identifiants partagés, les agents sont régis de manière explicite et transparente. Distribution de rôles pour les agents IA : lorsqu'un agent IA agit au nom d'un utilisateur, Immuta génère dynamiquement un rôle temporaire dans la plateforme de données sous-jacente qui reflète uniquement les autorisations que l'utilisateur est autorisé à exercer pour cette tâche spécifique. Il s'agit d'une application déterministe de la politique au niveau de la plate-forme de données, contrairement aux solutions non déterministes au niveau du LLM.

: lorsqu'un agent IA agit au nom d'un utilisateur, Immuta génère dynamiquement un rôle temporaire dans la plateforme de données sous-jacente qui reflète uniquement les autorisations que l'utilisateur est autorisé à exercer pour cette tâche spécifique. Il s'agit d'une application déterministe de la politique au niveau de la plate-forme de données, contrairement aux solutions non déterministes au niveau du LLM. Zéro privilège permanent : l'accès est fourni juste à temps et supprimé automatiquement lorsque la tâche est terminée, ce qui réduit l'exposition persistante, élimine les informations d'identification inutilisées et minimise les risques.

: l'accès est fourni juste à temps et supprimé automatiquement lorsque la tâche est terminée, ce qui réduit l'exposition persistante, élimine les informations d'identification inutilisées et minimise les risques. Activité claire et vérifiable : Immuta enregistre le moment où un agent IA a accédé aux données, pour quel utilisateur il a agi et quelles données ont été récupérées, créant ainsi une piste d'audit claire pour les équipes de gouvernance, de sécurité et de conformité.

Les entreprises disposent ainsi d'un modèle fondamentalement différent pour l'ère des agents. Au lieu de fusionner l'agent et l'utilisateur en une seule identité, Immuta leur donne des identités distinctes qui fonctionnent ensemble. L'agent agit au nom de l'utilisateur et non en tant qu'utilisateur. Cela permet de réduire la prolifération des comptes, d'éliminer les privilèges permanents et de déterminer clairement quand une personne a accédé aux données, quand un agent a agi de manière indépendante et quand un agent a agi pour le compte d'un utilisateur.

« Les agents IA ne sont pas juste un nouveau point d'extrémité d'application, ils constituent un nouveau type d'identité dans l'entreprise », déclare Matthew Carroll, CEO d'Immuta. « Ils sont toujours en activité, ils se déplacent à la vitesse d'une machine et ils ont besoin d'un accès immédiat. Si les entreprises continuent d'essayer de les provisionner par le biais de flux de travail conçus pour les humains, elles risquent de bloquer l'IA ou de surexposer les données sensibles. Agentic Data Access leur permet d'aller vite sans renoncer à la gouvernance. »

La nouvelle ère du provisionnement de données

Cette annonce marque la prochaine phase de l'évolution d'Immuta, de la séparation de la politique et de la plateforme à l'automatisation du provisionnement en données, en passant par la gestion de l'accès piloté par des agents à la vitesse de la machine. Comme Immuta externalise les politiques et les applique directement au sein des plateformes de données en nuage, l'extension de ce modèle aux agents d'intelligence artificielle est une évolution naturelle de la plateforme, et non une réinvention.

Prochaines étapes : de l'accès à la compréhension

Les capacités d'accès aux données agentiques d'Immuta sont la base d'un changement plus large dans la façon dont les données sont découvertes, accédées et utilisées. Accorder le bon accès au bon moment n'est qu'un début. L'étape suivante consiste à aider les agents à comprendre quelles sont les données qu'un utilisateur est autorisé à utiliser, comment ces données sont définies et comment demander en toute sécurité un accès plus large lorsque cela est nécessaire.

Pour préparer l'avenir, Immuta étend ce modèle à deux domaines clés :

Gouvernance sémantique : Immuta étendra la connaissance des accès à la couche sémantique, en donnant aux agents une visibilité sur les mesures, les champs et les relations qu'un utilisateur est autorisé à utiliser - et à quelles fins - tandis que l'application se poursuit dans la plateforme de données sous-jacente. Cela permet aux agents de planifier de meilleures requêtes, d'éviter les impasses et de générer des résultats plus précis.

Immuta étendra la connaissance des accès à la couche sémantique, en donnant aux agents une visibilité sur les mesures, les champs et les relations qu'un utilisateur est autorisé à utiliser - et à quelles fins - tandis que l'application se poursuit dans la plateforme de données sous-jacente. Cela permet aux agents de planifier de meilleures requêtes, d'éviter les impasses et de générer des résultats plus précis. Demandes d'accès à l'initiative de l'agent (accès aux questions) : lorsque des données supplémentaires sont nécessaires pour répondre à une question, les agents pourront demander l'accès au nom des utilisateurs en temps réel. Les demandes peuvent être automatiquement approuvées par le biais de politiques déterministes ou acheminées vers un examen humain lorsqu'une surveillance supplémentaire est nécessaire, ce qui permet un nouveau modèle de fourniture d'accès juste à temps et axé sur les questions.

Ensemble, ces capacités vont au-delà du contrôle d'accès pour passer à l'orchestration de l'accès, ce qui permet aux agents de découvrir, de demander et d'utiliser des données en toute sécurité, d'une manière entièrement gouvernée et entièrement vérifiable, à la vitesse de la machine.

« Nous entrons dans un monde où davantage de demandes d'accès aux données proviendront d'agents que de personnes », déclare Steve Touw, CTO d'Immuta. « Cela modifie les principes fondamentaux du provisionnement. Les entreprises qui tireront leur épingle du jeu seront celles qui pourront accorder le bon accès pour la bonne tâche au bon moment, tout en préservant la gouvernance, la responsabilité et le contrôle. C'est l'avenir qu'Immuta est en train de construire. »

À mesure que les agents IA s'intègrent dans les flux de travail analytiques, opérationnels et décisionnels, les entreprises auront besoin d'un nouveau modèle de provisionnement conçu pour les identités humaines et non humaines. Avec Agentic Data Access, Immuta pose les fondations de cette nouvelle ère - et la feuille de route de ce qui suivra.

Pour plus d'informations sur la vision d'Immuta en matière d'accès aux données agentiques, visitez immuta.com/agentic-data-access ou lisez notre dernier blog.

À propos d'Immuta

Depuis 2015, Immuta aide les entreprises du Fortune 500 et les agences gouvernementales à mettre les données au travail plus rapidement et plus sûrement que jamais. Alors que les organisations font face à une explosion de la demande de provisionnement d'accès aux données de la part des systèmes humains et d'IA, la plateforme d'Immuta automatise le provisionnement et la gouvernance des données à travers des écosystèmes de données complexes. En éliminant les processus manuels qui créent des retards d'accès, Immuta aide les entreprises à fournir un accès sécurisé à une vitesse sans précédent tout en maintenant une conformité continue. Les solutions intelligentes d'entreprise rationalisent la collaboration entre les consommateurs de données, les gestionnaires et les gouverneurs, ce qui permet aux organisations d'augmenter l'utilisation des données sans augmenter les risques. Pour plus d'informations, visitez le site immuta.com.

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