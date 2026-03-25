Immuta stellt die erste Datenbereitstellungsplattform für die Verwaltung des agentenbasierten Datenzugriffs vor

Dank neuer Plattformfunktionen können Unternehmen den Zugriff von KI-Agenten auf Unternehmensdaten in Echtzeit bereitstellen und steuern – ohne Identitätswechsel, dauerhafte Zugriffsrechte oder durch Support-Tickets bedingte Verzögerungen

BOSTON, 25. März 2026 /PRNewswire/ -- Immuta, das Unternehmen für Datenbereitstellung, hat heute die erste Datenbereitstellungsplattform zur Verwaltung des agentenbasierten Datenzugriffs vorgestellt. Die Einführung umfasst neue Funktionen für den agentenbasierten Datenzugriff, mit denen Unternehmen den Zugriff von KI-Agenten auf Unternehmensdaten in Echtzeit bereitstellen und steuern können. Mit dem agentenbasierten Datenzugriff behandelt Immuta KI-Agenten als vollwertige Identitäten – mit eigenen Attributen, Absichten, temporären Zugriffsrechten und einem Prüfpfad –, sodass sie im Namen der Benutzer handeln können, ohne sich als diese authentifizieren zu müssen, ohne dauerhafte Berechtigungen und ohne durch Tickets bedingte Verzögerungen.

Die Einführung geht auf einen bedeutenden Wandel in der Unternehmens-KI ein: Agenten entwickeln sich zu einer primären Schnittstelle für die Interaktion mit Unternehmensdaten und müssen nicht als „Schattenbenutzer" oder generische Dienstkonten behandelt werden, sondern als vollwertige Akteure im Datenökosystem.

KI-Agenten sind eine neue Klasse von Datennutzern. Sie sind rund um die Uhr im Einsatz, generieren dynamisch Abfragen, bewegen sich kontinuierlich zwischen Systemen und erwarten Zugriffsentscheidungen innerhalb von Sekunden, nicht Tagen. Während Unternehmen den Übergang von KI-Experimenten zur unternehmensweiten Einführung vollziehen, müssen sie sich auf eine Zukunft vorbereiten, in der nicht-menschliche Identitäten die menschlichen Nutzer, die Zugriff auf Daten anfordern, zahlenmäßig übertreffen könnten.

Die meisten Modelle zur Datenbereitstellung wurden nie für diese Welt konzipiert. Traditionelle Ansätze stützen sich auf statische Rollen, manuelle Genehmigungen und ticketgesteuerte Workflows – oft über Systeme wie ServiceNow oder Jira geleitet –, die für seltene und vorhersehbare Anfragen von Menschen konzipiert wurden. Bei vielen frühen KI-Implementierungen bestand der Standardansatz darin, den Agenten als den Nutzer anzumelden, der die Frage stellt. Das mag für ein Pilotprojekt ausreichen. Auf Unternehmensebene funktioniert es jedoch nicht.

Auf Unternehmensebene bricht dieses Modell schnell zusammen. Es führt zu einer unkontrollierten Ausbreitung von Konten, da jeder potenzielle KI-Nutzer in jedem System bereitgestellt werden muss, mit dem ein Agent in Berührung kommen könnte. Es erhöht das Risiko von Sicherheitslücken, da Teams umfassendere und länger gültige Berechtigungen erteilen, um zu verhindern, dass Agenten mitten in einer Aufgabe scheitern. Es führt zu einer Inflation von Rechten, insbesondere wenn Agenten die Privilegien mächtiger Nutzer erben, deren Zugriff weit über das für die Aufgabe Erforderliche hinausgeht. Und es entsteht ein unklarer Prüfpfad, da Protokolle möglicherweise anzeigen, dass ein Mensch eine Abfrage ausgeführt hat, obwohl die Aktion tatsächlich von einem Agenten durchgeführt wurde. In der Praxis führt dies zu einer durch Menschen eingeschränkten KI: Agenten kommen zum Stillstand, wenn sie auf semantische oder berechtigungsbezogene Hindernisse stoßen, und das Unternehmen zieht weniger Nutzen aus den Systemen, die es zu skalieren versucht.

Die agentenbasierten Datenzugangsfunktionen von Immuta wurden entwickelt, um dieses Problem auf der Autorisierungsebene zu lösen. Wenn ein Agent Daten benötigt, bewertet Immuta die Anfrage anhand zentral definierter Richtlinien, basierend darauf, für wen der Agent handelt, welche Daten angefordert werden und warum sie benötigt werden. Immuta richtet dann direkt in der zugrunde liegenden Datenplattform – wie Snowflake, Databricks und BigQuery – einen temporären Zugriff ein, gewährt nur den für diese Aufgabe erforderlichen Zugriff und hebt ihn automatisch auf, sobald die Aufgabe abgeschlossen ist.

So funktioniert Immutas agentenbasierter Datenzugriff

Die Immuta-Funktionen für den agentenbasierten Datenzugriff erweitern das richtliniengesteuerte Datenbereitstellungsmodell auf KI-Agenten und ermöglichen es Unternehmen, nicht-menschliche Identitäten mit derselben Präzision wie menschliche Benutzer zu verwalten – und zwar mit der Geschwindigkeit, die agentengesteuerte Workflows erfordern.

Agenten als Akteure erster Klasse : Immuta behandelt KI-Agenten als Akteure erster Klasse im Datenökosystem, mit eigener Identität, eigenen Attributen, Absichten und einem eigenen Prüfpfad. Anstatt über OAuth oder gemeinsam genutzte Anmeldedaten zu arbeiten, werden Agenten explizit und transparent verwaltet.

: Immuta behandelt KI-Agenten als Akteure erster Klasse im Datenökosystem, mit eigener Identität, eigenen Attributen, Absichten und einem eigenen Prüfpfad. Anstatt über OAuth oder gemeinsam genutzte Anmeldedaten zu arbeiten, werden Agenten explizit und transparent verwaltet. Rollenvergabe für KI-Agenten : Wenn ein KI-Agent im Namen eines Benutzers handelt, generiert Immuta dynamisch eine temporäre Rolle in der zugrunde liegenden Datenplattform, die nur die Berechtigungen widerspiegelt, zu deren Ausübung der Benutzer für diese spezifische Aufgabe autorisiert ist. Dies ist eine deterministische Richtliniendurchsetzung auf der Ebene der Datenplattform, im Gegensatz zu nicht-deterministischen Lösungen auf der LLM-Ebene.

: Wenn ein KI-Agent im Namen eines Benutzers handelt, generiert Immuta dynamisch eine temporäre Rolle in der zugrunde liegenden Datenplattform, die nur die Berechtigungen widerspiegelt, zu deren Ausübung der Benutzer für diese spezifische Aufgabe autorisiert ist. Dies ist eine deterministische Richtliniendurchsetzung auf der Ebene der Datenplattform, im Gegensatz zu nicht-deterministischen Lösungen auf der LLM-Ebene. Keine dauerhaften Berechtigungen : Der Zugriff wird just-in-time bereitgestellt und nach Abschluss der Aufgabe automatisch entfernt, wodurch dauerhafte Sicherheitslücken reduziert, ungenutzte Anmeldedaten beseitigt und Risiken minimiert werden.

: Der Zugriff wird just-in-time bereitgestellt und nach Abschluss der Aufgabe automatisch entfernt, wodurch dauerhafte Sicherheitslücken reduziert, ungenutzte Anmeldedaten beseitigt und Risiken minimiert werden. Klare, überprüfbare Aktivitäten: Immuta protokolliert, wann ein KI-Agent auf Daten zugegriffen hat, für welchen Benutzer er gehandelt hat und welche Daten abgerufen wurden, und erstellt so einen klaren Prüfpfad für Governance-, Sicherheits- und Compliance-Teams.

Dies bietet Unternehmen ein grundlegend anderes Modell für das Zeitalter der Agenten. Anstatt den Agenten und den Benutzer zu einer einzigen Identität zusammenzufassen, weist Immuta ihnen separate Identitäten zu, die zusammenarbeiten. Der Agent handelt im Namen des Benutzers, nicht als der Benutzer. Dies reduziert die Account-Flut, beseitigt permanente Berechtigungen und schafft klare Verantwortlichkeiten dafür, wann eine Person auf Daten zugegriffen hat, wann ein Agent eigenständig gehandelt hat und wann ein Agent im Namen eines Benutzers gehandelt hat.

„KI-Agenten sind nicht nur ein weiterer Anwendungsendpunkt – sie sind ein neuer Identitätstyp im Unternehmen", sagte Matthew Carroll, CEO von Immuta. „Sie sind immer aktiv, arbeiten mit Maschinen-Geschwindigkeit und benötigen sofortigen Zugriff. Wenn Unternehmen weiterhin versuchen, sie über für Menschen entwickelte Workflows bereitzustellen, werden sie entweder die KI ausbremsen oder sensible Daten übermäßig offenlegen. Agentenbasierter Datenzugriff bietet ihnen eine Möglichkeit, schnell zu handeln, ohne auf Governance zu verzichten."

Die nächste Ära der Datenbereitstellung

Diese Ankündigung markiert die nächste Phase in der Entwicklung von Immuta – von der Trennung von Richtlinien und Plattform über die Automatisierung der Datenbereitstellung bis hin zur Steuerung des agentengesteuerten Zugriffs in Maschinen-Geschwindigkeit. Da Immuta Richtlinien externalisiert und direkt innerhalb von Cloud-Datenplattformen durchsetzt, ist die Ausweitung dieses Modells auf KI-Agenten eine natürliche Weiterentwicklung der Plattform und keine Neuerfindung.

Was kommt als Nächstes? Vom Zugriff zum Verständnis

Die agentenbasierten Datenzugrifffunktionen von Immuta bilden die Grundlage für einen umfassenderen Wandel in der Art und Weise, wie Daten entdeckt, abgerufen und genutzt werden. Die Gewährung des richtigen Zugriffs zum richtigen Zeitpunkt ist nur der Anfang. Der nächste Schritt besteht darin, Agenten dabei zu unterstützen, zu verstehen, welche Daten ein Benutzer nutzen darf, wie diese Daten definiert sind und wie sie bei Bedarf sicher weiteren Zugriff anfordern können.

Für die Zukunft erweitert die Immuta dieses Modell in zwei Schlüsselbereichen:

Semantische Governance: Immuta wird das Zugriffsbewusstsein auf die semantische Ebene ausweiten und Agenten Einblick darin geben, welche Metriken, Felder und Beziehungen ein Benutzer nutzen darf – und zu welchen Zwecken –, während die Durchsetzung weiterhin in der zugrunde liegenden Datenplattform erfolgt. Dies hilft Agenten, Abfragen besser zu planen, Sackgassen zu vermeiden und genauere Ergebnisse zu erzielen.

Immuta wird das Zugriffsbewusstsein auf die semantische Ebene ausweiten und Agenten Einblick darin geben, welche Metriken, Felder und Beziehungen ein Benutzer nutzen darf – und zu welchen Zwecken –, während die Durchsetzung weiterhin in der zugrunde liegenden Datenplattform erfolgt. Dies hilft Agenten, Abfragen besser zu planen, Sackgassen zu vermeiden und genauere Ergebnisse zu erzielen. Von Agenten initiierte Zugriffsanfragen (Zugriff bei Fragen): Wenn zusätzliche Daten zur Beantwortung einer Frage benötigt werden, können Agenten in Echtzeit im Namen der Benutzer Zugriff anfordern. Anfragen können automatisch durch deterministische Richtlinien genehmigt oder zur manuellen Überprüfung weitergeleitet werden, wenn zusätzliche Kontrolle erforderlich ist, was ein neues Modell der just-in-time, fragengesteuerten Zugriffsbereitstellung ermöglicht.

Zusammen gehen diese Funktionen über die Zugriffskontrolle hinaus und ermöglichen die Zugriffsorchestrierung, sodass Agenten Daten auf eine vollständig geregelte und vollständig überprüfbare Weise mit maschineller Geschwindigkeit sicher ermitteln, anfordern und nutzen können.

„Wir bewegen uns auf eine Welt zu, in der mehr Datenzugriffsanfragen von Agenten als von Menschen kommen werden", sagte Steve Touw, CTO von Immuta. „Das verändert die Grundlagen der Bereitstellung. Erfolgreich sein werden jene Unternehmen, die zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Zugriff für die richtige Aufgabe gewähren können, während Governance, Rechenschaftspflicht und Kontrolle gewahrt bleiben. Das ist die Zukunft, auf die Immuta hinarbeitet."

Da KI-Agenten zunehmend in Analyse-, Betriebs- und Entscheidungsworkflows eingebettet werden, benötigen Unternehmen ein neues Bereitstellungsmodell, das sowohl für menschliche als auch für nicht-menschliche Identitäten ausgelegt ist. Mit dem agentenbasierten Datenzugriff liefert Immuta die Grundlage für diese nächste Ära – und die Roadmap für das, was danach kommt.

Weitere Informationen über Immutas Vision für agentenbasierten Datenzugriff finden Sie unter immuta.com/agentic-data-access oder unter in unserem aktuellen Blog.

Informationen zu Immuta

Seit 2015 unterstützt Immuta Fortune-500-Unternehmen und Behörden dabei, Daten schneller und sicherer als je zuvor nutzbar zu machen. Da Unternehmen mit einer explosionsartigen Nachfrage nach Datenzugriffen sowohl von menschlichen als auch von KI-Systemen konfrontiert sind, automatisiert die Plattform von Immuta die Datenbereitstellung und -verwaltung in komplexen Datenökosystemen. Durch die Eliminierung manueller Prozesse, die zu Verzögerungen beim Zugriff führen, hilft Immuta Unternehmen dabei, sicheren Zugriff mit beispielloser Geschwindigkeit bereitzustellen und gleichzeitig die kontinuierliche Compliance zu gewährleisten. Die intelligenten Lösungen des Unternehmens optimieren die Zusammenarbeit zwischen Datennutzern, -verwaltern und -verantwortlichen und ermöglichen es Unternehmen, die Datennutzung zu skalieren, ohne das Risiko zu erhöhen. Weitere Informationen finden Sie unter immuta.com.

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