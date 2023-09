iMocha, en collaboration avec des entreprises de télécommunications de premier plan, présentera un cadre de talents qui permet aux entreprises de télécommunication de devenir des entreprises TechCo lors de la conférence Digital Transformation World (DTW) 2023 du TM Forum, qui se tiendra à Copenhague

PUNE, Inde, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- iMocha, un Cloud d'intelligence des compétences alimenté par l'IA, a annoncé aujourd'hui sa participation au projet mobilisateur « Rise of the bots » qui sera présenté au stand C14 du DTW 2023 du TM Forum, du 19 au 21 septembre, à Copenhague. Le DTW sert de plateforme pour présenter les dernières innovations dans l'industrie mondiale des télécommunications.

iMocha's Catalyst Project and Telecom Talent Branding Guide to Power Telco to TechCo Transformation Journey

Lors du DTW 2022, Nik Willets, PDG du TM Forum, Steffen Roehn et Herbert Blum, associés chez Bain & Co, ont résumé le talent comme le grand problème auquel l'industrie est confrontée aujourd'hui. Ils ont souligné que l'attraction des jeunes talents et l'importance de l'image de marque de l'industrie sont des éléments clés pour résoudre ce problème.

Dans ce contexte, iMocha a participé au projet mobilisateur « Rise of the bots » qui vise à aider les CSP à optimiser leur organisation, leurs talents, leurs compétences et leur culture afin d'introduire et d'exploiter correctement les applications basées sur l'IA dans leurs activités. Ce projet a été soutenu par ADVANCED INFO SERVICE PLC, China Mobile, MTN et STC et a réuni Eastcom software, Huawei et iMocha en tant que partenaires de solution.

« Nous sommes ravis d'être présents au DTW 2023 du TM Forum, et d'être l'un des partenaires du projet mobilisateur qui aidera les opérateurs de télécommunications à se transformer en une organisation TechCo et à se préparer à l'avenir », a déclaré Amit D Mishra, PDG et fondateur d'iMocha.

« L'expérience d'iMocha dans le travail avec les équipes de recrutement a mis en évidence le fait que la disponibilité des compétences est l'un des principaux obstacles à la transformation numérique », a déclaré Vishal Madan, directeur de l'ingénierie, iMocha et juge des Catalyst Awards du TM Forum. « En travaillant avec les champions des CSP et les partenaires de solutions, nous avons renforcé le modèle de maturité des talents numériques et construit le guide de l'image de marque des télécommunications pour aider davantage les CSP dans leur parcours de transformation, du cycle de vie du candidat à celui d'employé chevronné. »

Dans le cadre du TechCo Organizational Design (TCOD) et des projets mobilisateurs, iMocha a travaillé sur un guide de l'image de marque des talents des télécommunications qui comprend les meilleures pratiques et un exemple de feuille de route de l'image de marque que les entreprises peuvent consulter. Pour le découvrir, visitez le stand Catalyst des projets mobilisateurs à l'Innovation Labs C14.

À propos d'iMocha

iMocha est un cloud d'évaluation des compétences alimenté par l'IA qui aide les entreprises à créer un écosystème accordant la priorité aux compétences et aux données pour le recrutement, la montée en compétence et la gestion des talents, à l'échelle, pour tous les postes et dans tous les secteurs. Plus de 500 organisations dans plus de 70 pays utilisent la solution iMocha pour adopter une approche accordant la priorité aux compétences afin d'accélérer le recrutement, l'apprentissage axé sur les objectifs et les programmes de développement et de gérer les talents, qu'ils soient candidats ou employés chevronnés. Les entreprises des secteurs de l'informatique, des TIC, des télécommunications, de la banque, de la finance, de l'assurance et de l'ingénierie utilisent la plateforme Skills d'iMocha pour prendre des décisions axées sur les données.

La plateforme s'appuie sur des technologies brevetées et comprend des fonctionnalités innovantes pour établir le profil des compétences des employés, l'inventaire des compétences organisationnelles, la taxonomie et l'ontologie des compétences, l'analyse comparative des compétences et l'analyse des compétences afin d'aider au recrutement, au développement et à la gestion des talents en accordant la priorité aux compétences.

