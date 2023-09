iMocha präsentiert in Kooperation mit führenden Telekommunikationsunternehmen auf der digitalen Transformationswelt des TM Forums (DTW) 2023 in Kopenhagen ein Talent Framework, das Telekommunikationsunternehmen auf ihrem Weg zu TechCos unterstützt

PUNE, Indien, 20. September 2023 /PRNewswire/ -- iMocha, eine führende KI-gestützte Skills Intelligence Cloud, gab heute seine Teilnahme am Catalyst-Projekt „Rise of the bots" bekannt, das vom 19. bis 21. September in Kopenhagen auf der DTW 2023 am Catalyststand C14 des TM Forums vorgestellt wird. Die DTW dient als Plattform für die Präsentation der neuesten Innovationen in der globalen Telekommunikationsbranche.

iMocha's Catalyst Project and Telecom Talent Branding Guide to Power Telco to TechCo Transformation Journey

Auf der DTW 2022 fassten Nik Willets, CEO des TM-Forums, Dr. Steffen Roehn und Herbert Blum, Partner bei Bain & Co, Talent als das große Problem zusammen, mit dem die Branche heute konfrontiert ist, und betonten, dass die Gewinnung junger Talente und die Bedeutung der Markenbildung in der Branche der Schlüssel zur Lösung des Talentproblems sind.

Vor diesem Hintergrund hat iMocha an dem Catalyst-Projekt „Rise of the bots" mitgearbeitet, das CSPs dabei helfen soll, ihre Organisation, ihre Talente, ihre Fähigkeiten und ihre Kultur zu optimieren, um KI-fähige Anwendungen in ihren Unternehmen erfolgreich einzuführen und zu nutzen. Dieses Projekt wurde von ADVANCED INFO SERVICE PLC, China Mobile, MTN und STC unterstützt und brachte Eastcom Software, Huawei und iMocha als Lösungspartner zusammen.

„Wir freuen uns sehr, an der DTW'23 des TM-Forums teilzunehmen und einer der Partner des Catalyst-Projekts zu sein, das Telekommunikationsunternehmen bei ihrer Transformation zu einer Techco-Organisation unterstützen wird, um so zukunftsfähig zu sein", sagte Amit D Mishra, CEO und Gründer von iMocha.

„Die Erfahrung von iMocha bei der Arbeit mit Talentteams hat gezeigt, dass die Verfügbarkeit von Fähigkeiten eines der Haupthindernisse für die digitale Transformation ist", sagte Vishal Madan, Technikleiter bei iMocha und Jurymitglied bei den TM Forum's Catalyst Awards. „Durch die Zusammenarbeit mit den CSP-Champions und Lösungspartnern haben wir das digitale Talent-Reifemodell gestärkt und den Telekommunikations-Branding Guide entwickelt, um CSPs auf ihrer Transformationsreise durch den Lebenszyklus von Kandidaten bis Alumni unterstützen."

Im Rahmen des TechCo-Organisationsdesigns (TCOD) und des Catalyst-Projekts hat iMocha einenLeitfaden zum Talent-Branding im Telekommunikationsbereich erarbeitet, der bewährte Verfahren und eine beispielhafte Branding-Roadmap enthält, auf die sich Unternehmen beziehen können. Um dies zu erleben, besuchen Sie den Catalyst-Stand @Innovation Labs C14

Informationen zu iMocha ( www.imocha.io )

iMocha ist eine KI-gestützte Skills Intelligence Cloud, die Unternehmen dabei unterstützt, ein auf Fähigkeiten basierendes und datengesteuertes Ökosystem für die Einstellung, Weiterbildung und das Management von Talenten aufzubauen – in großem Umfang, für jede Rolle und jede Branche. Mehr als 500 Unternehmen in über 70 Ländern nutzen die Lösung von iMocha für einen Fähigkeiten zuerst-Ansatz zur beschleunigten Einstellung, für objektive Lern- und Entwicklungsprogramme und für die Verwaltung von Talenten vom Kandidaten bis zum Absolventen. Unternehmen aus den Bereichen IT/ITeS, Telekommunikation, Banken, Finanz- und Versicherungswesen sowie Ingenieurwesen nutzen iMochas Fähigkeitenplattform, um datengestützte Talententscheidungen zu treffen.

Die Plattform nutzt patentierte Technologien und bietet innovative Funktionen zur Erstellung von Kompetenzprofilen für Mitarbeiter, zur Erfassung von Organisationskompetenzen, zur Kompetenztaxonomie und -ontologie, zum Kompetenz-Benchmarking und zur Kompetenzanalyse. Ziel ist es, die Einstellung, Entwicklung und Verwaltung von Talenten durch einen fähigkeitsorientierten Ansatz zu fördern.

