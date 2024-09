IMOU présente les dernières technologies d'innovation en matière de sécurité à l'IFA 2024 et remporte le prix de la technologie innovante en matière d'économie d'énergie.

BERLIN, 10 septembre 2024 /PRNewswire/ -- À l'occasion de l'IFA 2024 à Berlin, IMOU, un fournisseur de solutions IdO intelligentes de premier plan, présente ses dernières technologies et produits de sécurité domestique basés sur par l'IA. Forte de sa technologie vidéo-audio et de ses algorithmes d'IA auto-développés, IMOU a fait preuve d'une forte capacité concurrentielle et d'une croissance rapide du marché dans plus de 100 pays, en particulier en Europe. Sur le stand d'IMOU, les visiteurs peuvent explorer la technologie avancée de l'IA à travers quatre scénarios de sécurité clés : domicile, PME, services de soins et solutions extérieures pour les zones dépourvues d'alimentation électrique ou de couverture réseau.

Technologies de sécurité de nouvelle génération

IMOU est fière de présenter l'AOV PT 5MP à l'IFA 2024, lauréate du prestigieux prix de l'innovation technologique en matière d'économie d'énergie de l'IFA. L'AOV PT 5MP parvient à enregistrer en continu tout en fonctionnant sur batterie, ce qui constitue une avancée en matière d'efficacité énergétique. Grâce à cette technologie, l'enregistrement vidéo « en continu » (AOV) alimenté par batterie peut durer plus de 15 jours et peut être associé à un panneau solaire pour une alimentation pratiquement « illimitée ».

Les batteries ont souvent des difficultés à se charger à basse température, ce qui peut avoir un impact négatif sur la fonctionnalité du produit dans les régions froides. Pour y remédier, l'IMOU AOV PT 5MP est dotée de la technologie de chargement à basse température (-10°C), qui garantit des performances fiables même dans des conditions météorologiques difficiles. Grâce à la reconnaissance avancée de l'IA, ces caméras assurent une détection précise tout en conservant une faible consommation d'énergie, ce qui démontre l'engagement d'IMOU en faveur de solutions de sécurité efficaces et précises.

IMOU invite les visiteurs à découvrir ses solutions de sécurité domestique de pointe à l'IFA 2024, y compris des dispositifs avancés qui améliorent la sécurité et le confort dans tous les endroits de votre propriété. IMOU présente sa caméra Cruiser Dual 2 Pro qui intègre la technologie Aurora™ Low-Light Imaging pour offrir une vision nocturne plus claire. Répondant au besoin de sécurité absolue dans des conditions de faible luminosité, cette technologie offre aux utilisateurs une tranquillité d'esprit, en particulier lorsqu'ils sont seuls à la maison.

Rendez visite à IMOU à l'IFA 2024, stand 1.2 H1.2-116, et découvrez comment IMOU s'engage à rendre les systèmes avancés de sécurité et de maison intelligente accessibles à tous.

À propos d'IMOU

IMOU, l'un des principaux fournisseurs d'IdO intelligents, s'engage à créer un mode de vie plus facile, plus intelligent et plus sûr pour les utilisateurs et leurs familles grâce à une technologie de pointe et à des produits intelligents. Les 4 principaux systèmes de produits d'IMOU - Security, Robots, Lights et Link - s'appuient sur l'IA et la technologie cloud pour fournir des solutions diversifiées adaptées à différents scénarios d'utilisation. Site officiel : http://imou.com