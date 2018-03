Impact Radius dévoile le nouveau nom de l'entreprise, 'Impact', et lance une plateforme de technologie marketing intégrée pour simplifier et optimiser les dépenses marketing et les stratégies médias afin d'améliorer la transparence et la confiance

Impact Radius, fournisseur d'une plateforme marketing intégrée nativement qui mesure, gère et optimise les dépenses marketing et les investissements dans les médias sociaux, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle marque d'entreprise, Impact, et de sa plateforme technologique marketing unifiée. La nouvelle plateforme est conçue pour aider les distributeurs à éviter les fraudes publicitaires, à prendre des décisions en toute confiance, à établir de nouveaux partenariats de performance et développer leur entreprise globalement.

S'intégrant dans le processus de changement d'image de marque, l'entreprise a intégré ses trois solutions, Forensiq (rachetée en 2016), Altitude (auparavant ClearSaleing and Media Manager, rachetée en 2015), et Radius (auparavant Impact Radius and Partner Manager) en une seule plateforme marketing intégrée nativement de technologies marketing essentielles pour la détection et la prévention des fraudes, les mesures médias, l'attribution et l'optimisation de combinaison marketing, la gestion, les paiements, l'optimisation et la croissance du marketing traditionnel de performance ainsi que les partenariats stratégique d'entreprises. Présentations des solutions :

Forensiq : alimenté par l'apprentissage machine, Forensiq offre une solution sophistiquée de détection de fraude multi-canal avec un accent particulier mis sur les techniques avancées de détection des fraudes mobiles, notamment la détection de détournement de dispositifs et l'analyse de regroupement de comportement d'utilisateur pour assurer que les distributeurs sont protégés dans le canal mobile en développement rapide. Vu l'expérience dont dispose Forensiq dans la détection de la fraude au niveau de l'offre en la découvrant à la source, elle a la capacité de détecter davantage de fraudes à la fois au niveau de l'offre et de la demande. En tant que blindage numérique protégeant les dépenses marketing et publicitaires, Forensiq détecte et protège contre la fraude pré-offre et post-achat et en tous les points de l'entonnoir marketing, de l'impression à la conversion, offrant une approche unique centrée sur la fraude de la vérification.

Altitude : Altitude est un système fiable de distributeur de rapport pour le suivi, l'importation, l'épuration, la normalisation et l'amélioration des données marketing multicanal. Tout ce qui va des indicateurs clés de performance, notamment la valeur du client et la métrique de performance d'acquisition aux perspectives approfondies est mesuré de manière cohérente et dérivé sans effort pour offrir un aperçu multi-dispositif fiable du parcours du client. Altitude tire profit d'une attribution algorithmique sophistiquée d'apprentissage machine et de modélisation de combinaison de supports pour aller au-delà de la mesure du dernier clic et aider les distributeurs à prendre des décisions en connaissance de cause et en toute confiance concernant la meilleure manière d'attribuer leur dépenses marketing et de permettre une croissance effective.

Radius : les distributeurs font confiance à Radius pour créer de nouveaux partenariats directs de performance, notamment les filiales classiques, les influenceurs et les partenariats stratégiques de développement d'entreprise. Radius simplifie la découverte, la sous-traitance, le suivi, le rapport et le processus de paiement, pour que les gestionnaires de partenariats puissent se centrer sur l'optimisation de chaque relation pour la croissance et le RSI. Avec un rapport de parcours multi-canal et multi-dispositif, Radius montre les performances des partenaires en contexte. Et avec la fonction de paiements dynamiques, il est facile de rétribuer chaque partenaire sur la base de la valeur spécifique qu'il crée, que cette valeur vienne tôt ou tard sur le chemin de la conversion.

Comme les technologies marketing ne cessent d'évoluer, les cumuls de technologies deviennent de plus en plus complexes et les données deviennent de plus en plus compliquées à analyser, la nouvelle plateforme technologique marketing d'Impact cherche à simplifier les choses en offrant une intelligence précise et exploitable pour que les distributeurs, les marques et les agences puissent maximiser la croissance et finalement regagner la confiance dans les dépenses marketing.

« La nouvelle plateforme de technologie marketing d'Impact est conçue pour aider les distributeurs à exécuter et améliorer leurs dépenses marketing et leurs stratégies médias grâce à une technologie plus simplifiée, évolutive, efficace et effective, » explique David A. Yovanno, PDG d'Impact.

« En répondant aux demandes des marques pour davantage de simplification, de transparence, de performances et de confiance dans les dépenses marketing et médias, Impact est fier d'être le premier sur le marché à proposer une suite marketing intégrée nativement de ce genre. Par exemple, nous sommes les premiers à pouvoir identifier et épurer la fraude avant la mesure et à pouvoir appliquer l'intelligence marketing et l'attribution algorithmique pour informer des investissements optimaux dans la publicité et les paiements de commission pour les partenariats de performance, » ajoute Yovanno. « Impact s'engage à construire des technologies novatrices et centrées sur le client qui rendent le marketing plus facile et efficace tout en donnant aux marques la confiance dont elles ont besoin pour développer leur entreprise par le marketing. »

« Nous sommes impatients de voir la nouvelle plateforme marketing intégrée et nous utilisons actuellement Radius pour développer nos partenariats de performance globaux. Nous croyons fermement dans l'objectif de l'entreprise et sa stratégie de solutions intégrées et nous pensons qu'elle aidera les marques à obtenir davantage de transparence et de confiance dans leurs dépenses marketing. Nous sommes également très optimistes quant aux capacités d'Altitude d'améliorer notre RSI marketing et nous l'évaluons actuellement pour en faire la composante centrale de notre écosystème marketing, » explique Carlo Savino, directeur exécutif, N.A. eCommerce, Lenovo.

À propos d'Impact :

Impact est une société de technologie marketing qui aide les marques à se développer en optimisant leurs dépenses marketing et médias. La plateforme Impact a été conçue pour répondre aux demandes des distributeurs pour plus de simplicité, de transparence, de performance et de confiance pour développer les entreprises par le marketing. La plateforme d'Impact représente la première intégration native de solutions leaders pour éviter la fraude publicitaire, permettre de prendre de décisions plus confiantes grâce à la mesure de médias, l'attribution et l'optimisation de combinaison marketing et pour créer de nouveaux partenariats de performances notamment avec des influenceurs et des partenaires stratégiques.

Fondée à Santa Barbara, en Californie, en 2008, Impact compte aujourd'hui plus de 300 employés et sept bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie. Pour en savoir plus rendez-vous sur http://www.Impact.com.

