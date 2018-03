Impact Radius gibt Rebranding des Unternehmens zu "Impact" bekannt und führt integrierte Marketingtechnologie-Plattform zur Vereinfachung und Optimierung bezahlter Marketing- und Medienstrategien, Verbesserung von Transparenz und Vertrauen ein

Impact Radius, Anbieter einer nativ-integrierten Marketingplattform, die bezahlte Investitionen einer Marke für Marketing und Medien misst, verwaltet und optimiert, gab heute die Einführung der neuen Unternehmensmarke Impact und einer einheitlichen Marketingtechnologie-Plattform bekannt. Die neue Plattform wurde entwickelt, um Marketer dabei zu unterstützen, Anzeigenbetrug zu stoppen, sichere Entscheidungen zu treffen, neue Performance-Partnerschaften aufzubauen und das Geschäft weltweit voranzubringen.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/656461/Impact_Logo.jpg )



Als Teil des Rebrandings hat das Unternehmen drei seiner Lösungen zusammengefasst: Forensiq (2016 erworben), Altitude (früher ClearSaleing und Media Manager, 2015 erworben) und Radius (früher Impact Radius und Partner Manager) werden zu einer nativ-integrierten Marketingplattform zusammengefasst, die Marketingtechnologien für Aufdeckung und Prävention von Betrug; Analyse, Zuweisung und Mix-Optimierung von Medien; und Management, Zahlung, Optimierung und Wachstum des traditionellen Performance-Marketings und strategischer Geschäftspartnerschaften enthält. Die einzelnen Lösungen im Überblick:

Forensiq: Forensiq bietet mithilfe von maschinellem Lernen eine komplexe Multichannel-Lösung zur Aufdeckung von Betrug mit speziellem Fokus auf modernen Mobiltechniken zur Betrugsaufdeckung, einschließlich Aufdeckung von Gerätehacking und Clusteranalyse des Nutzerverhaltens. Dies soll sicherstellen, dass Marketer auch im schnellwachsenden mobilen Kanal geschützt sind. In der Vergangenheit arbeitete Forensiq auf Supply-Seite und deckte dort Betrugsfälle an der Quelle auf. Daher verfügt das Unternehmen über die Fähigkeit, sowohl auf der Supply- als auch der Demand-Seite Betrugsfälle besser aufzudecken. Was den digitalen Schutz des Marketing- und Anzeigenbudgets betrifft, entdeckt Forensiq Betrugsfälle sowohl vor dem Angebot als auch nach dem Kauf und kann entsprechend dagegen schützen. Zu allen Zeitpunkten des Marketing-Funnels - von der Impression bis zur Konversion - bietet Forensiq ein einzigartiges Verifizierungsangebot mit primärem Fokus auf Betrug ("Fraud-first").

Altitude: Altitude ist für Marketer das Aufzeichnungssystem der Wahl für Tracking, Ingestion, Bereinigung, Normalisierung und Verbesserung aller kanalübergreifenden Marketingdaten. Alle Daten, von Marketing-KPIs (einschließlich Kennzahlen zum Lifetime-Value (LTV) und zur Akquiseleistung) bis zu tiefergehenden Einblicken, werden kontinuierlich gemessen und die Customer-Journey wird aus einer vertrauenswürdigen, geräteübergreifenden Perspektive reibungslos zur Verfügung gestellt. Altitude nutzt mithilfe von maschinellem Lernen eine ausgeklügelte algorithmische Zuweisung und eine Medienmix-Modellierung, die mehr messen kann als die letzten Klicks und Marketer dabei unterstützt, informierte und sichere Entscheidungen zu treffen, wie sie ihr Marketingbudget am besten einsetzen und auf effektive Weise Wachstum generieren.

Radius: Marketer vertrauen auf Radius, um neue und direkte Performance-Partnerschaften aufzubauen, einschließlich Partnerschaften mit verbundenen Unternehmen und Influencern sowie zur strategischen Geschäftsentwicklung. Radius vereinfacht die Suche, den Vertragsabschluss, die Nachverfolgung, das Reporting und die Zahlungsverarbeitung, sodass die für Partnerschaften verantwortlichen Manager sich darauf konzentrieren können, alle Beziehungen hinsichtlich des Wachstums und der ROI zu optimieren. Durch kanal- und geräteübergreifendes Reporting der Customer-Journey stellt Radius die Leistung der Partner im Kontext dar. Durch die neue Auszahlungsfunktion "Dynamic Payouts" wird die Bezahlung der Partner auf Basis des spezifischen Wertes, den sie einbringen, vereinfacht, unabhängig davon, ob der Wert früher oder später im Konversionsverlauf eintritt.

Je weiter sich die Marketingtechnologie entwickelt, desto komplexer werden die Technologie-Stacks und desto komplizierter wird die Datenanalyse und -interpretation. Ziel der neuen Marketingtechnologie-Plattform von Impact ist es, die Dinge einfacher zu machen, indem Marketern, Marken und Agenturen ein präzise und umsetzbare Intelligenz zur Seite gestellt wird, mit deren Hilfe sie das Wachstum maximieren und letztendlich das Vertrauen in die Marketingausgaben wiedererlangen können.

"Impacts neue Marketingtechnologie-Plattform wurde entwickelt, damit Marketer ihre bezahlten Marketing- und Medienstrategien durch einfachere, besser skalierbare, effizientere und effektivere Techniken umsetzen und verbessern können", so David A. Yovanno, Vorstandsvorsitzender von Impact.

"Impact hat auf die Bedürfnisse von Marken nach Vereinfachung, Transparenz, Performance und Vertrauen für ihr bezahltes Marketing- und Medienbudget reagiert. Wir sind stolz, dass wir als Erste eine derartige nativ-integrierte Core-Marketing-Suite auf den Markt bringen. Wir sind zum Beispiel die Ersten, die Betrug identifizieren und bereinigen, bevor er gemessen wird, und die Marketing-Intelligenz und algorithmische Zuweisung einsetzen, um über optimale Investments für Anzeigen- und Kommissionsausgaben für Performance-Partnerschaften zu informieren," fügte Yovanno hinzu. "Impact ist bestrebt, disruptive kundengetriebene Technologien zu entwickeln, die das Marketing leichter und effektiver machen, und gleichzeitig den Marken das benötigte Vertrauen geben, um ihr Geschäftswachstum durch Marketing zu skalieren."

"Wir freuen uns über die neue integrierte Marketingplattform von Impact. Derzeit setzen wir Radius ein, um unsere globalen Performance-Partnerschaften zu verbessern. Wir glauben fest an die Vision unseres Unternehmens und die integrierte Lösungsstrategie und denken, dass diese den Marken helfen wird, mehr Transparenz und Vertrauen in Bezug auf ihr Marketingbudget zu erreichen. Wir sind auch optimistisch, das Altitude unser Marketing-ROI verbessern kann und sind dabei, es als Schlüsselkomponente unseres Marketing-Ökosystems zu evaluieren", so Carlo Savino, Executive Director, N.A. eCommerce, Lenovo.

Informationen zu Impact:

Impact ist ein Unternehmen im Bereich Marketing-Technologie, das Markenwachstum durch Optimierung der bezahlten Marketing- und Medienausgaben unterstützt. Die Impact-Plattform wurde als Reaktion auf die Bedürfnisse von Marketern nach mehr Einfachheit, Transparenz, Performance und Vertrauen zur Wachstumssteigerung mithilfe von Marketing entwickelt. Die Plattform von Impact ist die erste native Integration führender Lösungen, die Anzeigenbetrug stoppt und sichere Entscheidungen ermöglicht durch Messung, Attribution und Mixoptimierung von Medien und Schaffung neuer Performance-Partnerschaften, auch mit Influencern und strategischen Partnern.

Impact wurde 2008 in Santa Barbara, Kalifornien gegründet und hat inzwischen über 300 Angestellte und sieben Standorte in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie http://www.Impact.com.

SOURCE Impact Radius