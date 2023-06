Impartner participe à la tournée européenne Elevation de Partnership Leaders

Impartner et Partnership Leaders mèneront une tournée dans cinq villes

SALT LAKE CITY, 20 juin 2023 /PRNewswire/ -- Impartner , le fournisseur de technologies de gestion des écosystèmes et des partenaires qui connaît la croissance la plus rapide et qui a reçu le plus de récompenses, a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec Partnership Leaders dans le cadre de la tournée européenne Elevation, une série d'événements destinés aux professionnels des partenariats en Europe et au Royaume-Uni.

« Nous partageons la volonté de Partnership Leaders de faire progresser le rôle des responsables de partenariat dans toutes les entreprises, quels que soient leur taille et leur marché, a déclaré Dave R Taylor, directeur marketing d'Impartner. Aujourd'hui, et peut-être plus que jamais, l'adoption et le perfectionnement du modèle indirect de mise sur le marché est la clé non seulement de la prospérité, mais aussi de la survie sur un marché mondial exigeant. Notre objectif commun est de fournir à ces professionnels de l'écosystème un ensemble de solutions et de bonnes pratiques qui leur permettront de devenir les super-héros du chiffre d'affaires dont leurs entreprises ont besoin. »

La tournée Elevation proposera des discussions courtes et interactives sur les dernières tendances et meilleures pratiques en matière de partenariat, ainsi que des opportunités de réseautage avec des pairs de la région. Les détails de l'événement et les inscriptions à la tournée Elevation sont les suivants :

Paris - 27 juin, 17 h 00 à 21 h 00 CET

Londres - 28 juin, 18 h 00 BST

Manchester - 29 juin, 18 h 00 à 20 h 00 BST

Amsterdam - 4 juillet, 18 h 30 à 20 h 30 CET

Berlin - 6 juillet, 17 h 30 à 19 h 30 CET

« L'Europe a toujours été une plaque tournante pour l'innovation des partenaires. La diversité des langues, des cultures et des géographies fait de l'Europe un marché partenaire vital pour toute entreprise, a commenté Asher Matthews, PDG de Partnership Leaders. Nous sommes ravis de réunir les meilleures équipes de partenaires en Europe dans le cadre de cette tournée d'élévation afin de créer des liens et de partager des ressources pour accélérer la croissance cette année. »

Cette publication fait suite à la nomination d'Impartner en tant que numéro 1 pour le marché intermédiaire, les entreprises et la gestion des partenaires dans le rapport G2 Summer 2023. Cela marque l'influence profonde d'Impartner sur l'industrie puisqu'il occupe la première place dans toutes les grilles de gestion des partenaires de G2, la place de marché d'évaluation des logiciels la plus importante et la plus fiable au monde.

À propos d'Impartner

Impartner est le fournisseur de technologies de gestion des partenaires qui connaît la croissance la plus rapide et qui a été le plus primé, notamment ses solutions phares de gestion des relations avec les partenaires (PRM) et d'automatisation du marketing des partenaires, qui aident les entreprises du monde entier à gérer leurs relations avec les partenaires, à stimuler la demande par le biais des partenaires et à accélérer leur chiffre d'affaires et leur rentabilité par l'intermédiaire des canaux de vente indirects. Pour en savoir plus sur Impartner, dont le siège se trouve dans le Silicon Slopes, haut lieu de la technologie en Utah, rendez-vous sur impartner.com.

Contacts pour les médias :

Walker Sands pour Impartner

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/701684/Impartner_Logo.jpg

SOURCE Impartner