Importantes ONGs ambientais se unem para reivindicar 100% de cobertura de observadores em embarcações dedicadas à pesca do atum

Entre as ONGs estão: Birdlife International, Conservation International, The Earthworm Foundation, Ecology Action Centre, Environmental Defense Fund, Fishwise, Greenpeace, International Seafood Sustainability Foundation (ISSF), Monterey Bay Aquarium, The Nature Conservancy, PEW Charitable Trusts, Sustainable Fisheries Partnership e World Wildlife Fund. As ONGs prestaram a seguinte declaração:

É inaceitável que os atuneiros não sejam monitorados.

Em inúmeras instalações dedicadas à pesca do atum ao redor do mundo, a falta de monitoramento independente da atividade pesqueira significa que há muito que não podemos ver, inclusive vários problemas conhecidos de conservação e conformidade como a pesca ilegal, declarada erroneamente ou não declarada e a captura acessória (bycatch) de espécies ameaçadas, em extinção e protegidas. O que não podemos ver cria riscos para as reservas de peixes, para as instalações pesqueiras e para as companhias que compram o atum.

As Organizações Regionais para o Ordenamento Pesqueiro (OROPs) têm o poder de reduzir esses riscos ao exigir 100% de cobertura de observadores, seja humana e/ou eletrônica, nas embarcações industriais dedicadas à pesca do atum. A cobertura 100% de observadores proporciona os meios para a mitigação de problemas de conservação e conformidade que põem em risco os estoques de atum, os ecossistemas dos oceanos e a cadeias de suprimento do peixe.

A existência de 100% de cobertura de observadores pode e deve acontecer logo. Não há mais razões válidas para adiar.

Estamos comprometidos a trabalhar em parceria para tornar 100% da cobertura de observadores uma realidade. Una-se a nós para apoiar essas exigências em todas as OROPs do atum.

#unmonitoredunacceptable

As ONGs buscarão o apoio amplo de interesses comerciais, organizações pesqueiras, organizações e fundações para a conservação direcionada à exigência de 100% de cobertura de observadores em todas as OROPs e agências pesqueiras para a gestão das reservas globais de atum.

Para unir-se a essas ONGs no apelo para 100% de cobertura dos observadores nas embarcações industriais dedicadas à pesca do atum, os consumidores podem agregar sua assinatura à declaração de apoio acima e clicar no link seguinte: #UnmonitoredUnacceptable.

