ONG ambientalistas líderes se unen para exigir la cobertura de observadores del 100 % respecto a las embarcaciones de pesca industrial del atún

Estas ONG son Birdlife International, Conservation International, The Earthworm Foundation, Ecology Action Centre, Environmental Defense Fund, Fishwise, Greenpeace, International Seafood Sustainability Foundation (ISSF), Monterey Bay Aquarium, The Nature Conservancy, PEW Charitable Trusts, Sustainable Fisheries Partnership y World Wildlife Fund. A continuación aparece su declaración.

Las pesquerías de atún sin controles son inaceptables.

En muchas pesquerías de atún de todo el mundo, la ausencia de controles independientes sobre la actividad pesquera significa que hay muchas cosas que no podemos ver, como por ejemplo muchos problemas conocidos de conservación y cumplimiento como la pesca ilegal, la captura no declarada o mal declarada, y la captura fortuita de especies en peligro, amenazadas y protegidas. Lo que no podemos observar, crea riesgos para los bancos de peces, las pesquerías y las empresas que compran el atún.

Las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) poseen la autoridad para reducir estos riesgos al requerir la cobertura de observadores del 100 %, ya sea humana y/o electrónica, a las embarcaciones de pesca industrial del atún. La cobertura de observadores del 100 % proporciona los medios para mitigar los problemas de conservación y cumplimiento que ponen en riesgo los bancos de atún, los ecosistemas oceánicos y las cadenas de suministro del atún.

La cobertura de observadores del 100 % puede y debe suceder pronto. Ya no hay razones creíbles para su dilación.

Estamos comprometidas a trabajar en conjunto para convertir en realidad la cobertura de observadores del 100 %. Únase a nosotros en apoyo a los requisitos de cobertura de observadores del 100 % en todas las OROP del atún.

#unmonitoredunacceptable

Las ONG buscarán el apoyo general de empresas comerciales, organizaciones de pesquerías, y organizaciones y fundaciones de conservación, a los requisitos de cobertura de observadores del 100 % en las distintas OROP y en los organismos de pesquerías responsables de la gestión de los bancos de atún globales.

Los consumidores pueden sumarse al llamado de estas ONG a favor de la cobertura de observadores del 100 % para las embarcaciones de pesca industrial del atún y agregar su firma a la declaración de apoyo anterior haciendo clic en el siguiente enlace: #UnmonitoredUnacceptable.

