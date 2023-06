In Chengdu wurde der bedeutendste Youth Creative Awardder chinesischsprachigen Region verliehen

CHENGDU, China, 27. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Am 19. Juni fand in Chengdu die Preisverleihung der Times Young Creative Awards 2023 statt, die von der Chengdu Media Group und der Want Want China Times Media Group gesponsert und vom Chengdu New East Exhibition und Times Young Creative Awards Organisationskomitee ausgerichtet wurde. Bei der Veranstaltung wurden zum 32. Mal die Times Young Creative Awards verliehen sowie der Designpreis „Digital Creation and Talking about Chengdu" vergeben, ein von der Chengdu Media Group spezieller Themenpreis wurde ebenfalls angekündigt.

Basierend auf den kulturellen Elementen von Chengdu, wie dem Sonnenvogel, und unter Einbeziehung der Mecha-Elemente, gewann das Schmuckdesign „The Golden Bird as a Gift in Chengdu" das von Yang Yulin, Wang Jiyuan, Yu Xiaohan und Wang Xinhui vom Sino-British Digital Media Art College der Lu Xun Academy of Fine Arts kreiert wurde, den Designpreis „Digital Creation and Talking about Chengdu". Lai Yuyin von der Shixin Universität gewann den Silber-Preis für das kreative Werk „Creation Gift Box of Guanghua, Shu" das mit dem Chengdu 339 Tianfu Panda Tower als Element verziert wurde. Das Videowerk „Cyber Shu" von Zhou Juxin von der Sichuan Normal Universität über das Stadtbild von Chengdu gewann den Bronze-Preis.

Der Designpreis „Digital Creation and Talking about Chengdu" umfasst zwei Kategorien: das Werbedesign des urbanen digitalen Bildes und die kreativen Werke von „Chengdu Gift", die darauf abzielen, „Chengdu Geschenke" (Chengdu Gifts) zu kreieren, die sowohl die Bedeutung des urbanen Gedenkens als auch die Signatur der digitalen kulturellen Kreation von Chengdu (Chengdu Digital Cultural Creation) in sich tragen.

Chengdu wird dem Gewinnerteam außerdem einen breiteren Entwicklungsraum bieten – die Urheberrechte der Siegerarbeiten werden registriert, und Chengdu plant darüber hinaus, damit verbundene digitale kreative Online-Werke zu starten und eine Verbindung mit der Börse in Chengdu herzustellen, um die Handelskette für ähnliche kulturelle Ressourcen zu öffnen.

Es wird berichtet, dass die Times Young Creative Awards die einflussreichste Preisverleihung für junge Kreative in chinesischsprachigen Regionen sind. Im Jahr 2023 nahmen mehr als 730.000 Menschen aus mehr als 100 Städten, über 1.500 Colleges und Universitäten auf der ganzen Welt an den 32. Times Young Creative Awards teil. Mehr als 100.000 Beiträge wurden eingereicht.

Dieses Jahr fanden die Times Young Creative Awards außerdem zum vierten Mal in Chengdu statt. Während der Veranstaltung besuchen kreative Designtalente aus aller Welt Chengdu und führen intensive Gespräche mit kreativen Institutionen, Unternehmen und Parks vor Ort.

