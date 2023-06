Le prix de la création jeunesse le plus influent dans la région sinophone a été annoncé à Chengdu

CHENGDU, Chine, 28 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le 19 juin, les activités organisées dans le cadre des Times Young Creative Awards 2023, co-sponsorisés par Chengdu Media Group et Want Want China Times Media Group et organisés par Chengdu New East Exhibition et le comité organisateur du Times Young Creative Awards ont eu lieu à Chengdu. À l'occasion des 32e Times Young Creative Awards, les prix ont été décernés, et le prix de la « Création numérique et discours sur Chengdu », un prix thématique proposé par Chengdu Media Group, a également été annoncé.

À partir des éléments culturels de Chengdu, comme l'Oiseau du Soleil, et incorporant les éléments méca, le travail de conception de bijoux « L'Oiseau d'Or offert à Chengdu » créé par Yang Yulin, Wang Jiyuan, Yu Xiaohan et Wang Xinhui de la faculté sino-britannique d'art numérique de l'académie des beaux-arts de Lu Xun, a remporté le prix de la « Création numérique et discours sur Chengdu ». Lai Yuyin de l'université de Shixin a remporté le prix d'argent pour son travail créatif sur un « Coffret cadeau création de Guanghua, Shu » conçu autour de la tour Tianfu Panda 339 de Chengdu ; le travail vidéo « Cyhber Shu » autour de l'image de la ville de Zhou Juxin de l'université normale du Sichuan a remporté le prix de bronze.

Ce prix de la « Création numérique et discours sur Chengdu » comprend deux catégories : la conception de la publicité de l'image numérique urbaine et les œuvres créatives du « Cadeau de Chengdu », visant à créer les « Cadeaux de Chengdu » qui revêtent à la fois l'importance de l'art urbain et de la propriété intellectuelle de la création culturelle numérique de Chengdu.

Chengdu fournira également un plus vaste espace de développement à l'équipe gagnante - les œuvres gagnantes seront protégées par droits d'auteur, et Chengdu prévoit également de lancer des œuvres créatives numériques en ligne associées, et d'établir un lien avec la Bourse de Chengdu afin d'ouvrir la chaîne commerciale des ressources culturelles associées.

Il faut noter que les Times Young Creative Awards sont les prix les plus influents de la création jeunesse dans les régions sinophones. En 2023, plus de 730 000 personnes de plus de 100 villes, plus de 1 500 facultés et universités du monde entier ont participé au 32e Times Young Creative Awards, et plus de 100 000 candidatures ont été soumises.

Cette année marque également la quatrième fois que les Times Young Creative Awards se tiennent à Chengdu. Au cours de l'événement, des talents en design créatif du monde entier visiteront Chengdu et pourront échanger de manière approfondie avec les institutions créatives locales, les entreprises et les parcs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2141697/photo.jpg

