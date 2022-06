In der nordchinesischen Provinz Hebei wurde ein Demonstrationsprojekt für ein neuartiges 10-kV-MW-Stromsystem abgeschlossen

Das Projekt wendet innovativ die Netzsteuerungstechnologie mit ihrer eigenen Trägheit an, um die Probleme der Zufälligkeit, der Unterbrechung und der Fluktuation der photovoltaischen Stromerzeugung effektiv zu lösen, und realisiert eine aktive Wahrnehmung, eine aktive Reaktion und eine aktive Unterstützung für das Stromnetz.

Es fördert den sicheren und zuverlässigen Ersatz sauberer Energie und verbessert gleichzeitig die lokale Absorptionskapazität neuer Energie und die Stromversorgungsqualität des lokalen Stromnetzes, wodurch ein neuer technologischer Weg für den Aufbau eines neuen Energiesystems beschritten wird.

Nach der Inbetriebnahme des Projekts wird erwartet, dass es die lokalen Photovoltaik-Einnahmen jedes Jahr um 10 bis 20 Prozent steigern und die Wiederbelebung und Entwicklung des alten Revolutionsgebiets weiter vorantreiben wird.

Gleichzeitig wird die Zahl der Stromleitungsausfälle in der Gemeinde Yingli jedes Jahr um 90 Prozent reduziert und die Stromausfallzeit um etwa 30 Stunden verkürzt, so dass ein sicherer und zuverlässiger Ersatz für saubere Energie möglich wird.

Dieses Projekt bietet eine replizierbare und skalierbare Megawattlösung für einen hohen Anteil des neuen Energieverbrauchs und ist auch eine nützliche Erkundung für den Aufbau eines verteilten intelligenten Netzes.

An dem Tag, an dem das Demonstrationsprojekt in Yingli in Betrieb genommen wurde, ging auch das 35-kV-10-MW-Demonstrationsprojekt in Baiyangdian, Xiongan New Area, in Betrieb.

Vor Ende des Jahres wird Hebei auch mit dem Bau eines 110-kV-100-MW-Demonstrationsprojekts in Xibaipo, Kreis Pingshan, beginnen. Diese Praktiken erforschen den Aufbau eines neuen Stromnetzes, das die drei Verwaltungsebenen von Dörfern bis hin zu Landkreisen abdeckt, schaffen ein Modell für die Entwicklung eines verteilten intelligenten Netzes und geben der sauberen und kohlenstoffarmen Energiewende in Hebei neuen Schwung.

