La province de Hebei, dans le nord de la Chine, a achevé un projet de démonstration d'un nouveau type de réseau électrique MW de 10 kV

Le projet applique de manière innovante la technologie de contrôle du réseau avec sa propre inertie pour résoudre efficacement les problèmes d'aléa, d'intermittence et de fluctuation de la production d'énergie photovoltaïque, et réalise une perception active, une réponse active et un soutien actif du réseau électrique.

Il favorise le remplacement sûr et fiable des énergies propres, tout en améliorant la capacité d'absorption locale des nouvelles énergies et la qualité de l'alimentation du réseau électrique local, explorant ainsi une nouvelle voie technologique pour la construction du nouveau système électrique.

Une fois le projet mis en œuvre, il devrait permettre d'augmenter les revenus photovoltaïques locaux de 10 à 20 % par an et de stimuler la revitalisation et le développement de l'ancienne base révolutionnaire.

Dans le même temps, le nombre de pannes de lignes électriques dans le canton de Yingli sera réduit de 90 % chaque année, et la durée de la panne sera réduite d'environ 30 heures, ce qui permettra de remplacer l'énergie propre de manière sûre et fiable.

Ce projet offre une solution mégawatt reproductible et évolutive pour une grande partie de la nouvelle consommation d'énergie, et constitue également une exploration bénéfique pour la construction d'un réseau intelligent distribué.

Le jour où le projet de démonstration de Yingli a été mis en service, le projet de démonstration de 10 MW 35 kV à Baiyangdian, dans la nouvelle zone de Xiongan, a démarré en même temps.

Avant la fin de l'année, le Hebei lancera également la construction d'un projet de démonstration de 100 MW et de 110 kV à Xibaipo, dans le comté de Pingshan. Ces pratiques permettent d'explorer la construction d'un nouveau réseau électrique couvrant les trois niveaux administratifs, des villages aux comtés, de créer un modèle de développement de réseau intelligent distribué et d'insuffler un nouvel élan à la transformation énergétique propre et à faible émission de carbone du Hebei.

La province de Hebei, dans le nord de la Chine, a récemment achevé et mis en service un projet de démonstration d'un nouveau système électrique de type MW dans le canton de Yingli, dans le comté de Pingshan.

