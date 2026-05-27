In einer branchenweit einzigartigen Zusammenarbeit integrieren Mews und Uber die Fahrtenbuchung in das Hotelbetriebssystem

Hotels können Uber-Fahrten direkt über Mews anfordern, nachverfolgen und abrechnen, wodurch aus einer manuellen Aufgabe an der Rezeption ein integrierter Arbeitsablauf und eine neue Quelle für Nebeneinnahmen wird.

AMSTERDAM und SAN FRANCISCO, 26. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Mews, das Betriebssystem für die Hotellerie, hat eine strategische Partnerschaft mit Uber bekannt gegeben, um die Buchung von Fahrten, die Verfolgung in Echtzeit und die integrierte Abrechnung direkt in die Mews-Plattform einzubinden.

Uber hat im vergangenen Monat „GO-GET 2026" angekündigt und die App dabei auf drei Bereiche ausgerichtet: go, get und travel. Neben einer Reihe von Partnerschaften auf der Fahrgastseite führt die Mews-Integration diesen Ansatz auch in das Property Management System (PMS) des Hotels fort und bietet Hoteliers damit die Möglichkeit, Uber-Fahrten als Teil des Hotelaufenthalts anzubieten, anstatt als Transaktion, die außerhalb des Hotels stattfindet.

Auf der Mews Unfold am 27. Mai in Amsterdam werden Christophe Peymirat, Sr. Director und Geschäftsführer von Uber for Business EMEA, sowie Mike Coscetta, Präsident von Mews, gemeinsam auf der Bühne stehen, um zu erörtern, wie die Zusammenarbeit zwischen Reisetechnologie, Hotels und Unternehmen außerhalb des traditionellen Reisebereichs das Gästeerlebnis neu gestaltet.

Transportbuchungen gehören zu den häufigsten Gästeanfragen und zu den am meisten manuell ausgeführten Prozessen im Hotelbetrieb. Eine Mews-Studie aus dem Jahr 2026 ergab, dass Gäste ihren Transport selbst organisieren und dafür durchschnittlich 50 US-Dollar pro Aufenthalt ausgeben – Geld, das vollständig am Hotel vorbeifließt1. Mit dieser Integration können Hoteliers zusätzliche Nebeneinnahmen generieren, indem sie ihren Gästen diesen Service anbieten.

Dies zeigt eine bedeutende Chance auf: Gäste wünschen sich heute einen „reibungslosen" Aufenthalt, bei dem das Hotel alle Probleme für sie löst, nicht nur die Zimmerfrage. Indem diese Momente zusammengeführt werden, ermöglicht diese Integration es Hotels, über die reine Unterkunft hinauszugehen und das vollständig vernetzte Erlebnis zu bieten, das Gäste suchen.

Die Integration ermöglicht es dem Hotelpersonal, mit nur wenigen Klicks Fahrten für Gäste zu buchen, Fahrten in Echtzeit zu verfolgen und Zahlungen nahtlos abzuwickeln – alles innerhalb von Mews. Abholungen vom Flughafen und kurzfristige Änderungen werden innerhalb der Mews-Plattform sichtbar und verwaltbar sein.

„Hotels investieren enormen Aufwand in das Gästeerlebnis innerhalb ihrer eigenen vier Wände", sagte Christophe Peymirat, Sr. Director, Geschäftsführer, Uber for Business EMEA. „Die An- und Abreise zum Hotel ist ebenso Teil dieses Erlebnisses. Die direkte Anbindung des Uber-Netzwerks an die Mews-Plattform ist ein praktischer Schritt, um Hotels Transparenz und Kontrolle über etwas zu geben, das sie seit Jahrzehnten manuell verwalten."

Die gleiche Logik gilt für Hotelteams: Die Beförderung von Mitarbeitern für Spät- und Nachtschichten bietet Hotels eine einfache Möglichkeit, stressfreie und zuverlässige Heimfahrten für Teammitglieder zu organisieren und die Mitarbeiterzufriedenheit zu verbessern.

Die Integration wird so gestaltet, dass sie Folgendes umfasst: n:

Von Mitarbeitern und Gästen initiierte Fahrtenbuchungen, verfügbar über die Mews-Plattform via Konten und das Gästeportal





Live-Fahrzeugverfolgung und Fahrtenbestätigungen, damit Mitarbeiter und Gäste genau wissen, wo sich ein Fahrzeug befindet





Automatische Abrechnung über Mews Payments auf der Gästeabrechnung, wodurch manuelle Abstimmungen entfallen und alle Transaktionen auf derselben Plattform verbleiben





Vollständige Transparenz für das Hotel hinsichtlich aller Fahrtenaktivitäten und vollständige Transparenz für den Kunden hinsichtlich der Kosten





Einblicke in die Transportgewohnheiten der Gäste, um Hotels bei der besseren Planung und Verwaltung von Dienstleistungen während des gesamten Aufenthalts zu unterstützen

„Durch die Einbindung von Uber in das Mews-Betriebssystem können Hotels Transportdienstleistungen als Teil des Aufenthalts anbieten und diese der einheitlichen Gästeabrechnung hinzufügen, wodurch sie Teil der Gästebeziehung werden und nicht als separate Transaktion erscheinen. Transport ist eines der deutlichsten Beispiele für eine regelmäßige Gästeanforderung, die Hotels am besten erfüllen können, für die sie derzeit jedoch nicht nahtlos aufgestellt sind", sagte Mike Coscetta, Präsident von Mews.

Die Integration von Mews und Uber befindet sich in der Entwicklung, ein Pilotprojekt soll noch in diesem Jahr starten. Weitere Details werden Kunden und Partnern vor dem Start direkt mitgeteilt.

Das gesamte Unfold-Programm kann live und kostenlos gestreamt werden, wobei die Sitzung „Vision für die Branche – Uber" am Mittwoch, dem 27. Mai, von 11:50 bis 12:05 Uhr MEZ stattfindet. Melden Sie sich hier an.

1 Mews Leitfaden „Wie man Einnahmen jenseits des Zimmers freisetzt"

Informationen zu Mews

Mews ist das Betriebssystem für die Hotellerie, das Arbeitsabläufe in den Bereichen Umsatz, Betrieb und Gästeerlebnis vereint, sodass Teams Routineaufgaben automatisieren und sich auf unvergessliche Gästeerlebnisse konzentrieren können. Die Mews-Plattform umfasst PMS, POS, RMS, Housekeeping und Zahlungsabwicklung und unterstützt Hoteliers dabei, den Schritt vom Immobilienmanagement zum Gewinnmanagement zu vollziehen. Das Unternehmen, das 15.000 Kunden in 85 Ländern unterstützt, wurde vom Hotel Tech Report als „Bestes PMS" (2024, 2025, 2026) und „Bestes POS" (2026) ausgezeichnet und sechs Jahre in Folge unter die „Best Places to Work in Hotel Tech" gewählt.

Medienkontakt: [email protected]

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Weitere Informationen: https://www.uber.com/nl/en/

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