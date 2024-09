VICENZAORO SEPTEMBRE 2024 : LE PREMIER SALON EUROPÉEN DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT MONDIALE DE LA JOAILLERIE, D'UNE VALEUR DE 725 MILLIARDS D'EUROS

VICENZA, Italie, 2 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Vicenzaoro September 2024 - The Jewellery Boutique Show (VOS), la première exposition internationale de joaillerie en Europe, aura lieu du 6 au 10 septembre 2024 à Vicenza, en Italie. Organisé par l'Italian Exhibition Group (IEG), cet événement phare réunira plus de 1 200 exposants et attirera des acheteurs et des visiteurs de plus de 130 pays. Vicenzaoro est une vitrine mondiale pour les dernières tendances, les innovations et le savoir-faire qui définissent le marché de la joaillerie.

CROISSANCE SOUTENUE DU MARCHÉ MONDIAL DE LA JOAILLERIE

VOS réunira l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de la joaillerie et de l'horlogerie contemporaine, qui a généré environ 725 milliards d'euros de recettes mondiales en 2023. Les analystes* prévoient une croissance supplémentaire de 5 % d'ici à 2030, tirée par les marchés émergents tels que l'Inde et la Chine. L'exposition couvrira toutes les facettes de l'industrie, de la joaillerie fine et de la fabrication de l'or aux montres-bracelets, en passant par les composants, les pierres précieuses, les diamants et l'emballage. Cette vitrine complète donnera un aperçu des tendances qui influenceront les vitrines des magasins en 2025, faisant de VOS un événement incontournable pour les professionnels du secteur.

(*Sur différents segments : Cognitive Market Research, GlobeNewswire, Grand View Research, IMARC Group, Future Market Insights, Custom Market Insights, Exactitude Consultancy, OMR Global)

RENOUVELLEMENT ET EXPANSION STRATÉGIQUES

Alors que Vicenzaoro célèbre son 70e anniversaire, il continue d'évoluer en tant que forum vital pour le développement des entreprises, la mise en réseau et l'échange de connaissances. Pour faire face à la croissance continue, IEG a lancé un grand projet de rénovation du centre d'exposition de Vicenza, dont l'achèvement est prévu pour 2026. Ce projet remplacera les salles historiques 2 et 5 par une nouvelle salle de 22 000 mètres carrés sur deux étages, ce qui garantira que la capacité et l'ampleur de l'événement ne seront pas affectées pendant la transition. Ce renouvellement souligne l'engagement de Vicenzaoro à maintenir son leadership dans l'industrie et à améliorer l'expérience des exposants et des visiteurs.

PLEINS FEUX SUR LES TENDANCES ET L'INNOVATION

L'un des temps forts de VOS sera la présentation en avant-première mondiale du Trendbook 2026+, qui donne un aperçu de l'avenir du marché de la joaillerie. En outre, du 6 au 8 septembre, l'événement accueillera VO'Clock Privé, une manifestation publique à entrée libre consacrée à l'horlogerie contemporaine. Ce segment présentera les dernières nouvelles du marché, des conférences et des séminaires techniques, s'adressant à une communauté croissante de passionnés d'horlogerie.

Vicenzaoro September 2024 reste à la pointe du marché mondial de la joaillerie, en stimulant l'innovation, en définissant les tendances et en soutenant la croissance dans ce secteur dynamique. Il reste un événement indispensable pour les professionnels du secteur dans le monde entier.

Pour plus d'informations www.vicenzaoro.com/en

