In Menschen investieren: Stapler- und Gabelstaplerpreise zeigen, dass sich das Training von Fähigkeiten auszahlt Männliche und weibliche Mitglieder der NX Group gewinnen bei nationalen Wettbewerben

TOKIO, 22. November 2024 /PRNewswire/ -- Die Teammitglieder von NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC. haben bei zwei nationalen Fahrtechnikwettbewerben in Japan die ersten Preise gewonnen. Dieser Erfolg zeigt das Engagement der NX Group, in Menschen zu investieren und eine qualifizierte und vielfältige Belegschaft aufzubauen, was der Schlüssel zu ihren kontinuierlichen Bemühungen ist, die Servicequalität weltweit zu verbessern.

Zehn Mitglieder der NX Group gewannen beim 56. Nationalen Lkw-Fahrerwettbewerb, der vom 26. bis 27. Oktober stattfand, Top-Preise, darunter den Prime Minister's Award und den ersten Platz. Die Mitglieder der NX-Gruppe gewannen drei Preise in der 4-Tonnen-Division, drei in der 11-Tonnen-Division, drei in der Anhänger-Division und einen in der Frauen-Division.

Der Wettbewerb, der von der Japan Trucking Association gesponsert wurde, fand im Japan Safe Driving Center in Hitachinaka City, Präfektur Ibaraki, statt. Der Wettbewerb, bei dem die Teilnehmer ihre fortgeschrittenen Fahrfähigkeiten, die von kommerziellen Lkw-Fahrern verlangt werden, sowie ihr Fachwissen über einschlägige Gesetze und Vorschriften, Fahrzeugstrukturen usw. unter Beweis stellen konnten, brachte 142 Gewinner von Wettbewerben auf Präfektur-Ebene zusammen, um die besten Lkw-Fahrer in Japan zu ermitteln.

Die Erfolge der Mitglieder der NX Group folgten auf zwei Top-Preise beim 39. nationalen Gabelstapler-Fahrwettbewerb, der am 28. und 29. September im Chubu Truck Training Center in der Präfektur Aichi stattfand. Mitglieder der NX Group gewannen sowohl in der allgemeinen als auch in der Damenklasse. Insgesamt belegten sechs Mitarbeiter vordere Plätze und bewiesen damit ihr Sicherheitsbewusstsein und ihre Fahrkünste, die sie bei der NX Group erworben haben.

Nach dem Motto „Sicherheit hat Vorrang vor allem anderen" hat die NX Group ein internes Zertifizierungssystem eingerichtet, um die Qualität ihrer Fahrer zu gewährleisten. Darüber hinaus hat die Gruppe in jeder Niederlassung Führungsteams eingerichtet, deren Aufgabe es ist, die Arbeitsqualität zu verbessern und zu standardisieren, das Sicherheitsbewusstsein weiter zu erhöhen und die Fähigkeiten der Mitarbeiter weltweit zu verbessern.

Die Gewinner des 56. Nationalen Lkw-Fahrer-Wettbewerbs:

Kommentare der Preisträger

Takashi Nakane (4-Tonnen-Division, Preis des Premierministers)

„Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich den Preis des Premierministers gewonnen habe, wovon ich schon lange geträumt habe. Im Vorfeld des Wettbewerbs hatte ich mir zum Ziel gesetzt, der beste Lkw-Fahrer Japans zu werden, und während des Wettbewerbs habe ich mich darauf konzentriert, mein Bestes zu geben. So konnte ich alles geben und diesen Preis gewinnen."

Shigeru Yamanobe (11-Tonnen-Division)

„Ich habe auch im letzten Jahr teilgenommen, und als ich mir damals die Preisverleihung ansah, fand ich die Teilnehmer, die geehrt wurden, großartig, also habe ich das ganze Jahr über hart gearbeitet mit dem Ziel, selbst auf das Podium zu kommen. Ich bin sehr glücklich, dass ich jetzt gewonnen habe, und ich bin wirklich froh, dass ich das ganze Jahr über so hart gearbeitet habe."

Takumi Hoshino (Anhänger-Division)

„Während ich den Preis des Premierministers als mein persönliches Ziel anstrebte, bin ich froh, dass wir als Gruppe unser Ziel erreichen konnten. Das Anhänger-Team der NX Group hat letztes Jahr keinen Preis gewonnen, und seitdem haben wir geübt. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich bei denen, die mich unterstützt haben, nur mit einer guten Leistung revanchieren kann, und ich bin so froh, dass ich dieses Mal den ersten Platz in der Kategorie Trailer gewonnen habe."

Gewinner des 39. nationalen Gabelstapler-Fahrwettbewerbs:

Informationen zur NX Group:

