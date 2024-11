Investir dans les ressources humaines : les prix décernés aux camions et aux chariots élévateurs montrent que la formation professionnelle porte ses fruits. Les membres masculins et féminins du groupe NX remportent des concours nationaux

TOKYO, 25 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Les membres de l'équipe de NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC. ont remporté les premiers prix de deux concours nationaux de compétences de conduite au Japon. Ce succès démontre l'engagement du groupe NX à investir dans le personnel et à constituer une main-d'œuvre qualifiée et diversifiée, ce qui est essentiel à ses efforts continus pour améliorer la qualité du service à l'échelle mondiale.

Logo de NX : https://kyodonewsprwire.jp/img/202411149950-O2-QBVf4MVu

Photo :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202411149950/_prw_PI1fl_v61uPRp1.png

Dix membres du groupe NX ont remporté les premiers prix lors du 56e Concours national des chauffeurs de camions, qui s'est tenu les 26 et 27 octobre, y compris le prix du Premier ministre et les prix de la première place. Les membres du groupe NX ont remporté trois prix dans la division des 4 tonnes, trois dans la division des 11 tonnes, trois dans la division des remorques et un dans la division des femmes.

Le concours, parrainé par la Japan Trucking Association, s'est déroulé au Japan Safe Driving Center dans la ville de Hitachinaka, préfecture d'Ibaraki. Conçu pour permettre aux concurrents de démontrer les compétences de conduite avancées exigées des conducteurs de camions commerciaux, ainsi que leurs connaissances spécialisées des lois et règlements applicables, de la structure des véhicules, etc., le concours a rassemblé 142 lauréats des concours organisés au niveau préfectoral afin de déterminer les meilleurs conducteurs de poids lourds du Japon.

Les réalisations des membres du groupe NX ont fait suite à deux premiers prix lors du 39e Concours national de conduite de chariots élévateurs, qui s'est tenu au Centre de formation Chubu Truck, dans la préfecture d'Aichi, les 28 et 29 septembre. Les membres du groupe NX ont remporté la division générale et la division féminine, et six employés se sont classés en tête au total, en démontrant la sensibilisation à la sécurité et les compétences de conduite qu'ils ont cultivées au sein du groupe NX.

Guidé par la devise « La sécurité prime sur tout le reste », le groupe NX a mis en place un système de certification interne pour garantir la qualité de ses conducteurs. En outre, le groupe a mis en place des équipes de direction dans chaque succursale, dont le mandat est d'améliorer et de normaliser la qualité du travail, de renforcer la sensibilisation à la sécurité et d'améliorer les compétences des employés à l'échelle mondiale.

Les gagnants du 56ème Concours national des chauffeurs de camions :

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202411149950-O1-o3dbBEXz.pdf

Commentaires des lauréats

Takashi Nakane (division 4 tonnes, prix du Premier ministre)

« Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai remporté le prix du Premier ministre, ce dont je rêvais depuis longtemps. Avant le concours, mon objectif était de devenir le meilleur chauffeur de camion du Japon, et pendant le concours, je me suis concentré pour faire de mon mieux. J'ai donc pu me donner à fond et remporter ce prix. »

Shigeru Yamanobe (division 11 tonnes)

« J'ai également participé au concours l'année dernière et, en regardant la cérémonie de remise des prix à l'époque, j'ai trouvé que les concurrents récompensés étaient formidables, alors j'ai travaillé dur toute l'année dans le but de monter moi-même sur le podium. Je suis très heureux maintenant que j'ai gagné et je suis vraiment content d'avoir travaillé si dur toute l'année. »

Takumi Hoshino (division remorques)

« Alors que je visais le prix du Premier ministre en tant qu'objectif personnel, je suis heureux que nous ayons pu atteindre notre objectif en tant que groupe. L'équipe de remorques du groupe NX n'a pas remporté de prix l'année dernière et nous nous entraînons depuis. J'ai pensé que je ne pouvais que rendre la pareille à ceux qui m'ont soutenu en faisant une bonne performance et je suis très heureux d'avoir remporté la première place dans la catégorie des remorques cette fois-ci. »

Gagnants de la 39e édition du Concours national de conduite de chariots élévateurs :

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202411149950-O2-FvLOGcUD.pdf

À propos du groupe NX :

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202411149950-O3-0Xr4KPA7.pdf

Site officiel du groupe NX : https://www.nipponexpress.com/

Compte LinkedIn officiel du groupe NX : https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/