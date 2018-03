Inari Medical annonce l'achèvement d'une opération de financement de série C de 27 millions de dollars

Le financement fournit des capitaux à Inari pour commercialiser ses technologies innovantes avec cathéter pour le traitement du thromboembolisme veineux (« VTE »), l'une des principales causes de mortalité et de handicap au monde qui affecte plus de 10 millions de patients chaque année1. À ce jour, Inari a développé les systèmes FlowTriever et ClotTriever, qui sont tous les deux conçus pour permettre l'ablation en sécurité de caillots de grande taille depuis de gros vaisseaux sans utiliser de médicaments thrombolytiques.

« Nous avons la chance d'avoir le soutien d'un consortium fort de sociétés de capital-risque dans le secteur des sciences de la vie et voudrions souhaiter la bienvenue à la fois à Gilde Healthcare en tant qu'investisseur chez Inari et à Geoff Pardo en tant que membre du conseil d'administration, » a déclaré Bill Hoffman, PDG. « Nous allons utiliser ces fonds pour soutenir et accélérer nos programmes de développement commerciaux, cliniques et technologiques ».

« Il y a un besoin important d'améliorer les résultats pour les millions de patients qui souffrent de VTE, » a ajouté Geoff Pardo de Gilde Healthcare. « Nous avons été impressionnés par l'équipe Inari, les progrès qu'ils ont réalisés à ce jour et leur projet pour transformer les traitements du VTE. »

À propos de Inari Medical, Inc.

Inari Medical, Inc. est une société privée de dispositifs médicaux financée par du capital-risque qui se consacre au développement de technologies innovantes par cathéter pour le traitement du thromboembolisme veineux (« VTE »). Inari s'attache aux solutions qui permettent l'ablation en sécurité de caillots de grande taille depuis de gros vaisseaux sans utiliser de médicaments thrombolytiques. Inari a développé deux nouvelles plateformes de thrombectomie mécanique, les systèmes FlowTriever et ClotTriever. Les deux systèmes ont reçu l'approbation 510(k) de la FDA américaine pour la thrombectomie dans les vaisseaux périphériques et ont également reçu le marquage CE. Inari a été fondée et 2013 comme une entreprise spin-off d'Inceptus Medical, un incubateur de dispositifs médicaux. La société est soutenue par Gilde Healthcare, Versant Ventures, U.S. Venture partners, les fondateurs et d'autres investisseurs privés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.inarimedical.com.

À propos de Gilde Healthcare

Gilde Healthcare est un investisseur européen spécialisé dans les soins de santé et qui gère deux lignes commerciales : un fonds de capital-risque et d'investissement pour la croissance et un fonds de rachat mid market moins important. Le fonds de capital-risque et d'investissement pour la croissance investit dans la technologie médicale, les systèmes de diagnostic, la santé digitale et la thérapeutique. Les sociétés de portefeuille sont basées en Europe et en Amérique du Nord. Le fonds de rachat mid-market moins important de Gilde Healthcare investit dans des sociétés européennes de services de soins de santé rentables en se concentrant sur les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne. Le portefeuille comporte des prestataires de soins de santé, des fournisseurs de produits médicaux et d'autres prestataires de services sur le marché des soins de santé. Depuis 2001, Gilde Healthcare a collecté 800 millions d'euros (1 milliard de dollars) pour son fonds spécialisé. Gilde investit actuellement à partir du fonds Gilde Healthcare IV qui est financé en partie par l'European Recovery Program-European Investment Fund Facility (programme de relèvement européen-mécanisme de fonds d'investissement européen, ERP-EIF) Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site web de la société www.gildehealthcare.com.

