Inari Medical kondigt voltooiing aan van financiering Serie C van $27 miljoen

Met deze financiering heeft Inari toegang tot kapitaal voor het commercialiseren van zijn innovatieve op katheter gebaseerde technologieën voor de behandeling van veneuze trombo-embolie ("VTE"), één van de belangrijkste oorzaken van sterfte en invaliditeit in de wereld die elk jaar meer dan 10 miljoen patiënten aantast1. Tot op heden heeft Inari de FlowTriever en ClotTriever Systems ontwikkeld. Het ontwerp van beide systemen zorgt ervoor dat het mogelijk is grote hoeveelheden klonters veilig te verwijderen uit grote vaten zonder trombolytische geneesmiddelen te gebruiken.

"Wij prijzen ons gelukkig dat wij steun krijgen van een solide consortium van risicokapitaalondernemingen op het gebied van de levenswetenschappen en wij willen zowel Gilde Healthcare als een belegger in Inari en Geoff Pardo als een lid van de Raad van Bestuur van harte welkom heten," zei Bill Hoffman, voorzitter en algemeen directeur. "Wij zullen dit geld gebruiken om onze commerciële, klinische en technologieontwikkelingsprogramma's te ondersteunen en te versnellen."

"Er is een grote nood aan betere resultaten voor de miljoenen patiënten die lijden aan VTE," voegde Geoff Pardo van Gilde Healthcare hieraan toe. "Wij zijn onder de indruk van het Inari-team, van de tot nu toe geboekte vooruitgang en van hun visie om de behandeling van VTE te transformeren."

Over Inari Medical, Inc.

Inari Medical, Inc. is een particulier met durfkapitaal gefinancierd bedrijf op het gebied van medische hulpmiddelen dat zich richt op de ontwikkeling van innovatieve op katheter gebaseerde technologieën voor de behandeling van veneuze trombo-embolie ("VTE"). Inari zoekt vooral oplossingen waarmee grote hoeveelheden klonters kunnen worden verwijderd uit grote vaten zonder trombolytische geneesmiddelen te gebruiken. Inari heeft twee nieuwe technologieplatforms op het gebied van mechanische trombectomie ontwikkeld, de FlowTriever en ClotTriever Systems. Beide systemen zijn goedgekeurd onder afdeling 510(k) van de FDA van de Verenigde Staten wat betreft trombectomie in de perifere vaten. Voorts zijn ze van een CE-markering voorzien. Inari is opgericht in 2013 als een spin-outbedrijf van Inceptus Medical, een incubator voor medische hulpmiddelen. Het bedrijf wordt ondersteund door Gilde Healthcare, Versant Ventures, U.S. Venture Partners, de oprichters, en andere particuliere beleggers. Voor meer informatie kunt u terecht op www.inarimedical.com.

Over Gilde Healthcare

Gilde Healthcare is een gespecialiseerde Europese belegger in gezondheidszorg die actief is in twee bedrijfsonderdelen: een risico- en groeikapitaalfonds en een buy-out fund dat vooral actief is in het lagere middensegment. Het risico- en groeikapitaalfonds van Gilde Healthcare investeert in medische techniek, diagnostiek, digitale gezondheidszorg en therapeutische behandeling. De ondernemingen in de portefeuille zijn gevestigd in Europa en Noord-Amerika. Het buy-out fund van Gilde Healthcare dat vooral actief is in het lagere middensegment investeert in rendabele Europese bedrijven die gezondheidszorgdiensten leveren, met een focus op Nederland, België en Duitsland. De portefeuille bestaat uit zorgaanbieders, leveranciers van medische producten en andere dienstverleners in de gezondheidszorgmarkt. Sinds 2001 heeft Gilde Healthcare EUR 800 miljoen (USD 1 miljard) ingezameld voor zijn gespecialiseerde fondsen. Op dit moment zijn de investeringen van Gilde gebaseerd op Gilde Healthcare IV dat gedeeltelijk wordt gefinancierd door het Europees Herstelprogramma – Faciliteit van het Europees Investeringsfonds. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het bedrijf: www.gildehealthcare.com.

