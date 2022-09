Inaugurada exposición internacional de cultura del vino y turismo en Ningxia, China

YINCHUAN, China, 8 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- La ceremonia inaugural de la segunda Exposición Internacional de Turismo y Cultura del Vino de China (Ningxia) se llevó a cabo el miércoles en Yinchuan, capital de la región autónoma hui de Ningxia, en el noroeste de China.

La exposición, que se extenderá hasta el 12 de septiembre, presenta un concurso internacional de vinos, una feria comercial de vinos y foros sobre la construcción de zonas piloto, así como sobre producción, cultura y turismo del vino.

The opening ceremony of the second China (Ningxia) International Wine Culture and Tourism Expo was held in Yinchuan. (PRNewsfoto/The Organizing Committee of the Second China (Ningxia) International Wine Culture and Tourism Expo)

Según el Comité Organizador, un total de 797 variedades de vino de 43 regiones productoras en 16 países competirán en el concurso de vinos, un 25% más que el año anterior.

Cincuenta y cuatro proyectos de cooperación por un valor total de 17.300 millones de yuanes (alrededor de 2.500 millones de dólares) se firmaron en la exposición, que cubren la construcción de bodegas, la cultura y el turismo, y las ventas de vino.

A lo largo de los años, Ningxia se ha convertido en una importante región vinícola de China. En julio del año pasado, se estableció la Zona Piloto Nacional Integral de Desarrollo Abierto para la Industria de la Uva y el Vino, la primera de su tipo en China, con el objetivo de convertir la región en el Burdeos de China.

Los datos muestran que la cobertura de viñedos en Ningxia alcanzó las 35.000 hectáreas en 2021, lo que representa casi un tercio del total de China. Hay 116 bodegas que se han completado en la región, con una producción anual de 130 millones de botellas. Otras 112 bodegas están en construcción.

En 2021, Ningxia vio aumentar sus exportaciones de vino en un 256% interanual a pesar de la pandemia.

