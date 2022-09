Ouverture du salon international de la culture du vin et du tourisme dans la Région du Níngxià, en Chine

YINCHUAN, Chine, 8 septembre 2022 /PRNewswire/ -- La cérémonie d'ouverture du deuxième salon international de la culture du vin et du tourisme de Chine (Région du Níngxià) s'est tenue mercredi à Yinchuan, capitale de la Région autonome du Níngxià Hui, dans le nord-ouest de la Chine.

Le salon, qui se déroulera jusqu'au 12 septembre, propose un concours international du vin, une foire commerciale du vin et des forums sur la construction de zones pilotes et sur la production, la culture et le tourisme du vin.

The opening ceremony of the second China (Ningxia) International Wine Culture and Tourism Expo was held in Yinchuan.

Selon le comité d'organisation, 797 variétés de vin provenant de 43 régions productrices de 16 pays participeront au concours de vin, soit une augmentation de 25 % par rapport à l'année précédente.

Cinquante-quatre projets de coopération d'une valeur totale de 17,3 milliards de yuans (environ 2,5 milliards de dollars américains) ont été signés lors de l'exposition. Ces projets portent sur la construction de vignobles, la culture et le tourisme, et la vente de vin.

Au fil des ans, la Région du Níngxià est devenu une région viticole importante en Chine. En juillet de l'année dernière, la zone pilote nationale ouverte pour le développement global de l'industrie du raisin et du vin, la première de ce type en Chine, a été créée, avec pour objectif de faire de cette région le Bordeaux de Chine.

Les données révèlent que la superficie des vignobles de la Région du Níngxià a atteint 35 000 hectares en 2021, soit près d'un tiers de tous les vignobles de Chine. Cent seize établissements vinicoles ont été construits dans la région, pour une production annuelle de 130 millions de bouteilles. Cent douze autres établissements vinicoles sont en cours de construction.

En 2021, la Région du Níngxià a vu ses exportations de vin augmenter de 256 % par rapport à l'année précédente, malgré la pandémie.

Liens des pièces jointes des images :

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=428884

Légende : La cérémonie d'ouverture du deuxième salon international de la culture du vin et du tourisme de Chine (Région du Níngxià) s'est tenue à Yinchuan.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1894338/Expo.jpg

SOURCE The Organizing Committee of the Second China (Ningxia) International Wine Culture and Tourism Expo