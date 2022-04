Inbeeo, cabinet-conseil en tarification et accès aux marchés basé à Londres, remporte le Queen's Award for Enterprise : International Trade

LONDRES, 21 avril 2022 /PRNewswire/ -- Inbeeo a reçu le Queen's Award for Enterprise dans la catégorie International Trade.

Inbeeo est l'une des 226 organisations nationales à recevoir un prestigieux Queen's Award for Enterprise. Les résultats ayant été annoncés aujourd'hui (jeudi 21 avril) reconnaissent Inbeeo pour son excellence en matière de commerce international.

Inbeeo a été créée en 2018 à Londres et aide les entreprises des sciences de la vie de premier plan à créer plus de valeur à partir de leurs produits innovants. En permettant à ses clients de définir la bonne stratégie de valeur et le bon prix pour leurs produits, Inbeeo contribue à améliorer la santé, une maladie grave à la fois. Lors de la récente conférence World Evidence Pricing and Access à Amsterdam, Inbeeo a ouvert la voie à des prix pharmaceutiques plus équitables en offrant une nouvelle perspective sur les cadres des payeurs internationaux.

« Je suis vraiment fier de ce que notre équipe incroyablement talentueuse a accompli au cours des dernières années, a déclaré Hervé Lilliu, fondateur et PDG d'Inbeeo. Depuis la création de notre entreprise, nous avons aidé d'innombrables patients au Royaume-Uni et à l'étranger à accéder plus rapidement à des thérapies révolutionnaires pour un large éventail de maladies graves, y compris la COVID-19, le cancer et les maladies rares. »

Les Queen's Awards for Enterprise, qui en sont à leur 56e année, sont les prix les plus prestigieux au pays, et les entreprises gagnantes peuvent utiliser l'insigne des Queen's Awards pour les cinq prochaines années.

Les candidatures pour l'édition 2023 des Queen's Awards for Enterprise seront acceptées à compter du 1er mai 2022. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.gov.uk/queens-awards-for-enterprise.

Contact :

[email protected]

07870 631096

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1801061/QA_logo_categories_2022_international_trade_Logo.jpg

SOURCE Inbeeo